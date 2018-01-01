Planet Montenegro
Черногория, Dobrota 123 85330 Kotor Montenegro
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
English
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Описание
Наш офис расположен в Доброте, недалеко от Котора. Кроме того, у нас множество надежных партнеров во всех регионах Черногории и других странах.
Наши высококлассные юристы предоставят вам полный спектр услуг.
Наши услуги включают в себя:
-продажи
-консультации
-финансовые консультации
-техническое обслуживание
-аренду
У нас также есть рекомендации специалистов в области страхования, дизайна интерьеров, архитектуры и строительства.
Квартиры
Земельные участки
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