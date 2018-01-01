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Planet Montenegro

Черногория, Dobrota 123 85330 Kotor Montenegro
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Planet Montenegro
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
planetmontenegro.com
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Описание

Наш офис расположен в Доброте, недалеко от Котора. Кроме того, у нас множество надежных партнеров во всех регионах Черногории и других странах.
Наши высококлассные юристы предоставят вам полный спектр услуг.
Наши услуги включают в себя:
-продажи
-консультации
-финансовые консультации
-техническое обслуживание
-аренду
У нас также есть рекомендации специалистов в области страхования, дизайна интерьеров, архитектуры и строительства.  

Дома
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Дом 4 спальни в Доброта, Черногория
Дом 4 спальни
Доброта
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 176 м²
€ 700,000
Дом с просторным участком земли в Доброте всего в нескольких метрах от моря. Он состоит из п…
Коттедж 2 спальни в Котор, Черногория
Коттедж 2 спальни
Котор
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 150,000
Каменный дом на первой линии рядом с морем. Он состоит из первого этажа, первого этажа и чер…
Дом 5 спален в Доброта, Черногория
Дом 5 спален
Доброта
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
€ 300,000
Дом с потрясающим видом в Доброте. Дом состоит из первого этажа, первого этажа и второго эта…
Дом 4 спальни в Котор, Черногория
Дом 4 спальни
Котор
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
€ 700,000
Каменный дом расположен прямо на набережной в Пркандже. Он состоит из первого этажа, первого…
Земельные участки
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Земельные участки в Кавач, Черногория
Земельные участки
Кавач
Площадь 2 600 м²
€ 130,000
Урбанизированная недвижимость на окраине Каваца с фантастическим видом на море. Отель находи…
Земельные участки в Община Котор, Черногория
Земельные участки
Община Котор
Площадь 1 559 м²
€ 312,000
Участок с потрясающим видом на Котор расположен в 2 км от центра Котора. Участок урбанизиров…
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор
Площадь 744 м²
€ 189,000
Жилой участок расположен в Которе недалеко от центра города с видом на море и Старый город К…
Земельные участки в Кавач, Черногория
Земельные участки
Кавач
€ 935,000
Ландшлот расположен в Каваце, с фантастическим видом на море. Он урбанизирован и есть шанс п…
Наши агенты в Черногории
Lucija Matkovic Zivkovic
Lucija Matkovic Zivkovic
12 объектов
Агентства рядом
KaraTau

Раушан Валеев — ваш личный риелтор в Черногории. Моя специализация — недвижимость на Приморье Черногории, от Херцег-Нови до Бара.

 

Купля-продажа, аренда, управление вашей жилой недвижимостью. Удаленные сделки с недвижимостью в Черногории. Буду полезен при покупке объекта по вашим критериям, сдаче в аренду приобретенной недвижимости.

Опыт сопровождения инвестиционных проектов на территории Черногории.

 

Сотрудничество со мной убережет от нецелевых расходов и возможных ошибок при выборе объекта и работе с ним.

Предпочитаю комплексное сопровождение Покупателя от подбора объекта до заселения в его новые владения и адаптации в новых условиях в новой стране. Помогаю решать задачи и вопросы своего клиента в Черногории.

 

Если Вы задумались о покупке недвижимости Черногории, не стесняйтесь связаться со мной в WhatsApp / Viber: или Telegram

При знакомстве — получите 30-минутную консультацию о переезде в Черногорию и жизни в стране в подарок.

Green Gold Estate
1 объект

Мы работаем на рынке недвижимости Черногории с 2012 года.

Находимся в городе Будва.

3 BRD CONSULTING DOO
333 объекта
EA Properties — агентство недвижимости в Черногрри работающее по всей территории страны, с особым вниманием к туристическим регионам. Работая с нами, покупатель получает достоверную презентацию в процессе выбора и полное содействие при пеговорах и последующем оформлением сделки. Наши советы подкреплены десятилетним опытом в рынке недвижимости Черногории и ясным намерением предоставить клиенту услугу исключительного качества. Мы предлагаем индивидуальные туры клиентам чтобы им помочь почувствовать и выбрать дом подходящий их образу Средиземноморской жизни, и успешно инвестировать в одном из самых быстро-развивающихся туристических рынков Европы. Исполнительный директор компании Иван Барада — рускоговорящи риэлтор, который имеет колосальный опыт на рынке недвижимости Чергогории, особенно в элитном сегменте.
myCG Real Estate
4 объекта

Ваш персональный ассистент в Черногории. Продажа и аренда недвижимости, инвестиционные и консалтинговые услуги.

Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
138 объектов

Бренд Sotheby's International Realty, основанный на многовековых традициях и посвященный инновациям, искусно объединяет ценителей жизни с их чаяниями через глобальную сеть уникальных людей с глубокими связями.

В отчете Sotheby's International Realty® «Глобальное благосостояние: новые потребители предметов роскоши» представлен обзор уверенности, моделей покупок и намерений в сфере элитной недвижимости высокооплачиваемых потребителей из США, находящихся на пути к традиционному статусу богатства, Соединенного Королевства, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, а также Китая.

Наши агенты известны в своих сообществах своей честностью и исключительным уровнем обслуживания.

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