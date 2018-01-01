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Masa International SA

Испания, Avda. Alfredo Nobel, 150 – 03183 Torrevieja (Alicante) Spain
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Masa International SA
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
1984
Языки общения
Языки общения
Русский, Español
Веб-сайт
Веб-сайт
www.masainternational.ru
Описание

Компания MASA International была основана в 1981 году в Испании выходцами из Швеции для помощи гражданам Европы при покупке жилья в Испании. За 38 лет существования компании мы помогkи более 30 000 семей в приобретении дома под солнцем. Мы работаем по языковым группам и обслуживаем покупателей из всей Европы, включая постсоветское пространство.

Услуги

Мы работаем по уникальной системе, которая предлагает юридическую поддержку на разных языках, помощь в оформлении банковских кредитов, эффективный послепродажный сервис, ознакомительные поездки с бесплатным размещением в собственных отелях.

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