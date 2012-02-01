Агентство недвижимости «Твоя Столица»

  1. Realting.com
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
7 лет 9 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.t-s.by/
Мы в соцсетях
Об агентстве

Группа компаний «Твоя столица», основанная в 1996 году, оказывает услуги во всех сегментах рынка недвижимости и является его лидером. В нашей команде более 250 высококвалифицированных специалистов. Основные принципы нашей работы: ответственность, честность и юридическая безупречность. Добросовестно выполнять свою работу и быть максимально полезными клиентам нам помогает постоянное развитие технологий и новые сервисы, контроль качества услуг и высокий профессионализм сотрудников. Мы всегда открыты к диалогу! Мы гарантируем: клиентам – искренний, высококачественный продукт, коллективу – современные технологии, дружеские и честные отношения и новые возможности, рынку недвижимости - европейские стандарты, обществу – ответственность и защиту. Уверены: мы станем одним из лидеров новой экономики страны.

Услуги

Группа компаний «Твоя столица» работает во всех сегментах рынка недвижимости и оказывает полный перечень риэлтерских услуг: купля-продажа, аренда, консалтинговые услуги жилой и коммерческой недвижимости. Опыт, специализация и современные технологии гарантируют успешный результат.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 06:14
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
09:00 - 20:00
Вторник
09:00 - 20:00
Среда
09:00 - 20:00
Четверг
09:00 - 20:00
Пятница
09:00 - 22:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 167 объектов
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 73 м²
Этаж 3/13
Продаётся просторная двухкомнатная квартира на улице Ложинская, 16! ЖК «Вивальди» позиц…
$175,000
Квартира 5 комнат в Минск, Беларусь
Квартира 5 комнат
Минск
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Этаж 1/1
Продаётся дом в тихом районе Минска по улице Геологическая, 9 Технические характеристик…
$167,000
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Продается уютная трехкомнатная квартира в Чижовке, ул. Уборевича, 152 (Заводской район) Ма…
$92,000
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 1/5
Квартира с двумя изолированными комнатами в Серебрянке! Представляем вашему вниманию отлич…
$73,900
Дома
Смотреть все 20 объектов
Дом 6 комнат в Боровляны, Беларусь
Дом 6 комнат
Боровляны
Число комнат 6
Площадь 287 м²
Количество этажей 2
Современный коттедж в уединённом месте у леса. Площадь дома 287.2 кв.м. 2019 года постр…
$319,900
Дом 3 комнаты в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Фанипольский сельский Совет
Число комнат 3
Площадь 128 м²
Продается современный коттедж в Василевщине – ваш новый дом мечты! Идеальное предложение д…
$150,000
Дом в Острошицкий Городок, Беларусь
Дом
Острошицкий Городок
Продается участок с домом под снос в Острошицком городке. Всего 12 км от Минска в Логой…
$29,900
Дом 3 комнаты в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Заямновский сельский Совет
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Продается уютный дом в деревне Кучкуны (Столбцовский р-н)! Дом, общая площадь которого …
$27,500
