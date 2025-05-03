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ИП Ильчук Д.В.

Беларусь, Лесной
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2021
На платформе
На платформе
7 месяцев
Языки общения
Языки общения
Русский
Об агентстве

Посуточная аренда

Услуги

Посуточная аренда

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:19
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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