ИП Ильчук Д.В.

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ЛакиФиш - загородный комплекс на берегу озера Снуды.
Мы находимся на территории Национального парка "Браславские озера".
ЛакиФиш принимает гостей круглый год.
У нас есть все для вашего комфортного отдыха.
OОО Твой Маёнтак начало свою деятельность в ноябре 2016 года и за это время уже успело стать родным домом для команды профессиональных риэлтеров и агентов по операциям с недвижимостью. Руководство компании имеет большой опыт в сфере недвижимости (более 10 лет). Несмотря на молодость компании…
Мы - молодая профессиональная команда аттестованных риэлторов Гродно. Богатый опыт успешной работы позволяет вновь и вновь безопасно для клиентов решать их жилищные вопросы. Искренне любим своё дело. Готовы прийти на помощь даже в самых запутанных и нестандартных ситуациях.