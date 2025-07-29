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Час Пик

Беларусь, Минск
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
3 года 5 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.chaspik.by/
Об агентстве

Агентство недвижимости «Час-Пик» – это в первую очередь люди, уважающие и любящую свою работу. Конечно, важно, что коллектив начал формироваться 1995 году и самому бренду Час-Пик уже больше 20 лет. Через многое прошли за эти годы, приобрели неоценимый опыт и знания. Но самым главным отличительным признаком от других коллег-конкурентов, является человечное отношение к нашим клиентам и, конечно, профессионализм. По моим многолетним наблюдениям, потребители услуг могут где-то простить агенту холодное отношение к себе лично. Но никого не устроит равнодушие к делу, которое всегда требует творческих решений. Один из старейших работников нашего агентства как-то на мой вопрос, в чем секрет его успеха, ответил: «Я всегда думаю о проблемах клиента, что я такого могу сделать, что не может он сам. А деньги приложатся». Сегодня этот принцип положен в основу построения работы с клиентом. Кстати сказать, искренне заботиться об интересах клиента выгодно. Выручка агентства «Час-Пик» на 70 процентов строится по вторичным обращениям и рекомендациям. Конечно, не скромно себя хвалить, но я убежден, если бы Министерство юстиции Республики Беларусь не отменило конкурс на лучшее агентство, наш коллектив, как и раньше, завоёвывал бы эту престижную награду.

Квартиры
Смотреть все 81 объект
Квартира 2 комнаты в Заславль, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заславль
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
Продаётся прекрасная светлая 2-комнатная квартира в кирпичном доме с панорамным видом - 100%…
$59,000
Квартира 1 комната в Сонечный, Беларусь
Квартира 1 комната
Сонечный
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/4
Выполнен аккуратный ремонт: побеленные потолки, ламинат, качественные обои, установлены дере…
$74,000
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/14
Предлагается к продаже однокомнатная квартира, расположенная на 3 этаже 14-этажного дома.Про…
$92,500
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 9/9
В продаже аккуратная 1-комнатная квартира у метро «Пушкинская». Проспект Пушкина, д.30. Отли…
$72,000
Дома
Смотреть все 100 объектов
Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет
Площадь 133 м²
Продаётся прекрасный коттедж 100% готовности с мебелью в коттеджном посёлке д.Холма ("Фанипо…
$150,000
Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет
Площадь 137 м²
**Продается дачный дом в поселке Верас-1, 20 км от Минской МКАД! ** Предлагаем вашему вниман…
$40,000
Дом в Большое Стиклево, Беларусь
Дом
Большое Стиклево
Площадь 231 м²
Просторный дом с современным дизайном идеально подойдет для семейного отдыха или постоянного…
$230,000
Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны
Площадь 275 м²
Продаётся престижный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью в престижном коттеджно…
$330,000
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 39 объектов
Офис 895 м² в Минск, Беларусь
Офис 895 м²
Минск
Площадь 895 м²
Этаж 1/2
Продаются 2 здания: 1)Торгово-административное и 2)Административно-бытовое (многофункциональ…
$499,000
Коммерческое помещение 1 720 м² в Околица, Беларусь
Коммерческое помещение 1 720 м²
Околица
Площадь 1 720 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный гостиничный комплекс с рестораном, СПА-комплексом, французской и италья…
$1,50 млн
Ресторан, кафе 486 м² в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 486 м²
Драчковский сельский Совет
Площадь 486 м²
Количество этажей 3
Продается престижное здание площадью 486 м2 придорожного сервиса "Гостинично-ресторанный ком…
$399,000
Магазин 79 м² в Минск, Беларусь
Магазин 79 м²
Минск
Площадь 79 м²
Этаж 1/17
Оживленное место в развивающемся районе Удобный подъезд и большая парковка. Отдельный вход с…
$69,900
Земельные участки
Смотреть все 48 объектов
Участок земли в Ждановичи, Беларусь
Участок земли
Ждановичи
Продаётся эксклюзивный земельный участок 12 соток вблизи "Минского моря", в престижной котте…
$300,000
Участок земли в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Дукорский сельский Совет
Продаются 2 соседние дачи с участками по 10 соток! Готовые к продаже документы на землю и до…
$6,900
Участок земли в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Колодищанский сельский Совет
Продаётся прекрасный земельный участок 8 соток в загородной застройке д.Старина (с/т "Зелены…
$25,000
Участок земли в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Колодищанский сельский Совет
Продаётся прекpaсный зeмельный учacтoк плoщaдью 8,6 coток, располoженный в престижном коттед…
$75,000
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Беларусь, Минск
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ООО «Бир Бай»
Беларусь, Минск
Новостройки 1 Жилая недвижимость 5
BIR.BY. НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ЛУЧШИХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ МИНСКА! Приобретение престижной недвижимости в комфортабельном и благоустроенном районе, где необходимые для счастливой и комфортной жизни объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности, — радостное событие в жизни каждог…
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Беларусь, Лешня
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Агентство недвижимости ООО "Гарант Недвижимость" - одно из крупнейших агентств недвижимости Минска. Ежедневно наши специалисты помогают людям в выгодном и безопасном решении их вопросов, связанных с продажей, покупкой, арендой недвижимости.
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Агентство недвижимости «КУБ»
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Год основания компании 2018
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Агентство, созданное для решения задач наших заказчиков, работающее, исходя исключительно из потребностей клиентов. Вы хотите — мы делаем. Наша цель — достичь гармонии ваших мыслей в нашем исполнении. Многие жизненные аспекты человек может освоить самостоятельно, многое можно решить самим…
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LuckyFish
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Новостройки 1 Жилая недвижимость 1 Краткосрочная аренда 1
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