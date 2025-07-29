Об агентстве

Агентство недвижимости «Час-Пик» – это в первую очередь люди, уважающие и любящую свою работу. Конечно, важно, что коллектив начал формироваться 1995 году и самому бренду Час-Пик уже больше 20 лет. Через многое прошли за эти годы, приобрели неоценимый опыт и знания. Но самым главным отличительным признаком от других коллег-конкурентов, является человечное отношение к нашим клиентам и, конечно, профессионализм. По моим многолетним наблюдениям, потребители услуг могут где-то простить агенту холодное отношение к себе лично. Но никого не устроит равнодушие к делу, которое всегда требует творческих решений. Один из старейших работников нашего агентства как-то на мой вопрос, в чем секрет его успеха, ответил: «Я всегда думаю о проблемах клиента, что я такого могу сделать, что не может он сам. А деньги приложатся». Сегодня этот принцип положен в основу построения работы с клиентом. Кстати сказать, искренне заботиться об интересах клиента выгодно. Выручка агентства «Час-Пик» на 70 процентов строится по вторичным обращениям и рекомендациям. Конечно, не скромно себя хвалить, но я убежден, если бы Министерство юстиции Республики Беларусь не отменило конкурс на лучшее агентство, наш коллектив, как и раньше, завоёвывал бы эту престижную награду.