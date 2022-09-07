  1. Realting.com
LuckyFish

Беларусь, Плюсский сельский Совет
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
3 года 1 месяц
Языки общения
Русский
Веб-сайт
luckyfish.by/
ЛакиФиш - загородный комплекс на берегу озера Снуды.
Мы находимся на территории Национального парка "Браславские озера".

ЛакиФиш принимает гостей круглый год.

У нас есть все для вашего комфортного отдыха.

Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 23:41
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Алексей
Алексей
2 объекта
Агентство Мир Недвижимости, Александр
Беларусь, Витебск
Жилая недвижимость 6 Земельные участки 2
ООО "Агентство недвижимости "Вариант"
Беларусь, Минск
Год основания компании 2013
Жилая недвижимость 38 Коммерческая недвижимость 2 Земельные участки 1
Агентство недвижимости «Вариант» на сегодняшний день является одной из ведущих и динамично развивающихся риэлтерских компаний города Минска и пригорода. Основной составляющей успеха нашего агентства являются профессионализм команды целеустремленных и амбициозных личностей. Специалисты компан…
ООО "Твой Маёнтак"
Беларусь, Минск
Год основания компании 2019
Жилая недвижимость 109 Коммерческая недвижимость 13 Долгосрочная аренда 3 Земельные участки 11
OОО Твой Маёнтак начало свою деятельность в ноябре 2016 года и за это время уже успело стать родным домом для команды профессиональных риэлтеров и агентов по операциям с недвижимостью. Руководство компании имеет большой опыт в сфере недвижимости (более 10 лет). Несмотря на молодость компании…
Старый Стиль
Беларусь, Минск
Жилая недвижимость 210 Коммерческая недвижимость 3 Долгосрочная аренда 2
Агентство недвижимости» Старый Стиль» основано в 1999 году. Многолетний опыт успешной работы на рынке недвижимости, стабильно высокое качество и надежность наших услуг. Профессионализм сотрудников и способность решать самые сложные задачи своих клиентов. В своей работе мы постоянно внедряем …
7 этажей
Беларусь, Минск
Год основания компании 2017
Жилая недвижимость 543 Коммерческая недвижимость 76 Долгосрочная аренда 13 Земельные участки 48
Агентство «7 этажей» специализируется на продаже и покупке на первичном и вторичном рынках жилья, коммерческой и загородной недвижимости, а также предоставляет услуги по оценке и аналитике. Высококвалифицированные специалисты агентства осуществляют сопровождение сделок с недвижимостью на все…
