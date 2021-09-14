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Arcasa Group

Россия, 115191, Москва, Духовской пер., 17/1, оф.36А
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Arcasa Group
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2005
Языки общения
Языки общения
Русский, Italiano
Веб-сайт
Веб-сайт
www.arcasagroup.com
Описание

Arcasa Group — итальянское русскоговорящее агентство недвижимости, работающее с недвижимостью в Италии: виллами, домами, апартаментами, квартирами, земельными участками. Компания оказывает юридическое сопровождение сделок с привлечением наиболее авторитетных юридических фирм и нотариальных контор Италии.

Услуги

http://www.arcasagroup.com/

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SardiniaTerra - официальный агент по сделкам с недвижимостью на всей территории Италии. Наше приоритетное направление - курортный о. Сардиния. Мы живем, работаем на Сардинии и очень хорошо знаем рынок недвижимости и остров в целом. Это первое агентство, работающее в интересах российских клиентов на Сардинии. Наша команда состоит из профессионалов, которые всегда находятся в курсе последних событий, связанных с недвижимостью на Сардинии. За время работы мы получили безупречную репутацию среди наших клиентов, сотрудничеством с которыми мы дорожим и гордимся. Каждому клиенту гарантируем индивидуальный подход, безопасность, высококачественный уровень обслуживания и конфиденциальность сведений.

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Находясь в Италии, мы отлично ориентируемся в условиях рынка, владеем точными и свежими данными о законах и нормативных актах. Мы тщательно проверяем все предлагаемые объекты, имеем исчепывающую информацию о недвижимости и ее владельцах.  Обратившись к нам вы будете иметь:

- информацию о недвижимости из первых рук, и реальную стоимость объекта; - быстрое и профессиональное оформление всех необходимых документов; - абсолютную конфиденциальность сделки; - избежите двойных комисcионных сборов.

Мы сопроводим вас на всех этапах поиска и покупки вашего дома или бизнеса. Поможем открыть счет в итальянском банке, и, если возможно, ипотечный кредит. Уладим все послепродажные хлопоты: формальности с муниципалитетом, заключение договоров с поставщиками коммунальных услуг, покупка мебели, присмотр за сохранностью и поддержание порядка в период вашего отсутствия и пр.)

 

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