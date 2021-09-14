Arcasa Group
Россия, 115191, Москва, Духовской пер., 17/1, оф.36А
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2005
Языки общения
Русский, Italiano
Веб-сайт
Описание
Arcasa Group — итальянское русскоговорящее агентство недвижимости, работающее с недвижимостью в Италии: виллами, домами, апартаментами, квартирами, земельными участками. Компания оказывает юридическое сопровождение сделок с привлечением наиболее авторитетных юридических фирм и нотариальных контор Италии.
Услуги
http://www.arcasagroup.com/
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
Наши агенты в России
Новости компании
Агентства рядом