Arcasa Group

Индивидуальный поиск недвижимости; помощь на любом из этапов приобретения недвижимости.

Находясь в Италии, мы отлично ориентируемся в условиях рынка, владеем точными и свежими данными о законах и нормативных актах. Мы тщательно проверяем все предлагаемые объекты, имеем исчепывающую информацию о недвижимости и ее владельцах. Обратившись к нам вы будете иметь:

- информацию о недвижимости из первых рук, и реальную стоимость объекта; - быстрое и профессиональное оформление всех необходимых документов; - абсолютную конфиденциальность сделки; - избежите двойных комисcионных сборов.

Мы сопроводим вас на всех этапах поиска и покупки вашего дома или бизнеса. Поможем открыть счет в итальянском банке, и, если возможно, ипотечный кредит. Уладим все послепродажные хлопоты: формальности с муниципалитетом, заключение договоров с поставщиками коммунальных услуг, покупка мебели, присмотр за сохранностью и поддержание порядка в период вашего отсутствия и пр.)