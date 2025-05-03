ООО "Агентство Алексея Гусева"

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Федеральное агентство недвижимости «Геометрия» — успешная, динамично развивающаяся компания. У ее истоков стоит команда экспертов с более чем десятилетним опытом работы в недвижимости, за плечами наших специалистов более тысячи успешных сделок.
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