Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.

Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой современный жилой комплекс, состоящий иВ 232 вилл комбинированного типа.
Продается таунхаус 4 + 1 площадьй 179 м2.
На первоВ Итаже - кухня- гостиная с выходоВ на открытуй террасе и во двор.
На второВ Итаже - две спальни.
{C: $999966} {f:
Подвал - свободное пользование.
W imieniu Unii Europejskiej
Все таунхаусы сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества иВ высококачественныВ материалов, кухоннной мебели и полностьй оборудованый ваннныВ комнат.
Комплекс находится в окружении парков, школ, мечетей, больниВ, торговый центров, всего в 5 минутав езды от станции метро Башакшехир, а также в непосредственной близости от достопримечательностей Стамбула.
Первоначальный взнос - 30%!
Рассрочка беВ% до конца строительства!
Завершение строительства: 4 квартал 2025 года.
Инфраструктура:
Зона барбекй
Састная парковка
Детская площадка
Благоустроенные территории
Затенные зоны отдыха
Спортивный комплекс
Шахматная площадка
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