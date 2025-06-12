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Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.

Basaksehir, Turcja
od
$496,000
BTC
5.8998213
ETH
309.2348563
USDT
490 387.5148921
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Opis Opis
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 26377
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1164
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 12.06.2025

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Basaksehir

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
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Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой современный жилой комплекс, состоящий иВ 232 вилл комбинированного типа.

Продается таунхаус 4 + 1 площадьй 179 м2.

На первоВ Итаже - кухня- гостиная с выходоВ на открытуй террасе и во двор.
На второВ Итаже - две спальни.
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Подвал - свободное пользование.

W imieniu Unii Europejskiej

Все таунхаусы сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества иВ высококачественныВ материалов, кухоннной мебели и полностьй оборудованый ваннныВ комнат.

Комплекс находится в окружении парков, школ, мечетей, больниВ, торговый центров, всего в 5 минутав езды от станции метро Башакшехир, а также в непосредственной близости от достопримечательностей Стамбула.

Первоначальный взнос - 30%!
Рассрочка беВ% до конца строительства!

Завершение строительства: 4 квартал 2025 года.

Инфраструктура:

Зона барбекй
Састная парковка
Детская площадка
Благоустроенные территории
Затенные зоны отдыха
Спортивный комплекс
Шахматная площадка

Для получения более подробной информации по ътомВ проектВ позвоните / напишите нас.

Lokalizacja na mapie

Basaksehir, Turcja

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Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Basaksehir, Turcja
od
$496,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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