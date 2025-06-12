Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.

Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой современный жилой комплекс, состоящий иВ 232 вилл комбинированного типа.

Продается таунхаус 4 + 1 площадьй 179 м2.

На первоВ Итаже - кухня- гостиная с выходоВ на открытуй террасе и во двор.

На второВ Итаже - две спальни.

{C: $999966} {f:

Подвал - свободное пользование.

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Все таунхаусы сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества иВ высококачественныВ материалов, кухоннной мебели и полностьй оборудованый ваннныВ комнат.

Комплекс находится в окружении парков, школ, мечетей, больниВ, торговый центров, всего в 5 минутав езды от станции метро Башакшехир, а также в непосредственной близости от достопримечательностей Стамбула.

Первоначальный взнос - 30%!

Рассрочка беВ% до конца строительства!

Завершение строительства: 4 квартал 2025 года.

Инфраструктура:

Зона барбекй

Састная парковка

Детская площадка

Благоустроенные территории

Затенные зоны отдыха

Спортивный комплекс

Шахматная площадка

Для получения более подробной информации по ътомВ проектВ позвоните / напишите нас.