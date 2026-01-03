  1. Realting.com
Nowe domy w Didim, Turcja

Willa Polat Prime Villas
Willa Polat Prime Villas
Didim, Turcja
od
$276,149
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Key Ready Modern & Luxury Detached Villas w Didim Altinkum Turcja.Luksusowe domy w elitarnej lokalizacji w Didim, położone około 4 km od D-Marin w Didim, obszar ten oferuje spokój i styl życia w zgodzie z naturą, a także łatwy dostęp do centrum Altinkum i wielu innych kurortów Didim, położon…
Polat Group
Chata Stone House
Chata Stone House
Didim, Turcja
od
$561,619
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Kamienny wolnostojący domek w Didim – oszałamiający kamienny dom na sprzedaż w TurcjiPołożony na dużej działce, zapewniającej prywatność, ten kamienny domek został pierwotnie zbudowany 14 lat temu i znajduje się zaledwie 5 minut spacerem od centrum wioski Greenhill, gdzie można znaleźć codzi…
Polat Group
Willa Green Park Villas
Willa Green Park Villas
Didim, Turcja
od
$304,879
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Zupełnie nowa luksusowa willa z 3 łóżkami w Altinkum na sprzedaż - dom rodzinny w Didim.  Didim to nazwa półwyspu i jego centrum dzielnicy, Centrum dzielnicy Didim jest centrum wszystkich szlaków handlowych i transportowych półwyspu i znajduje się bardzo blisko najbardziej znanego tętniąceg…
Polat Group
Willa Didim Villa
Willa Didim Villa
Didim, Turcja
od
$416,686
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Nowa wolnostojąca willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Yesilkent-300 m od plaży Nowoczesna i luksusowa willa, która została całkowicie uzupełniona o idealną obudowę i dekorację, jest idealną inwestycją na dom wakacyjny i całoroczny na wybrzeżu Morza Egejskiego Didim z 4 sypialniami. Yesilke…
Polat Group
Willa Mavi Villa
Willa Mavi Villa
Didim, Turcja
od
$243,368
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Okazja 3-pokojowa bliźniacza willa na sprzedaż w Altinkum-2nd Home w Turcji.Znajdująca się w Hisar Mahallesi, w pobliżu cichej i spokojnej małej dzielnicy mieszkalnej Didim, Mavisehir, 3-pokojowa willa z idealnym widokiem jest nie do przegapienia inwestycją w nieruchomości w Didim.Bliźniacza…
Polat Group
Willa Akbuk Sea View Villa
Willa Akbuk Sea View Villa
Akbuk, Turcja
od
$459,278
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesna, wolnostojąca willa z 5 sypialniami i wspaniałym widokiem na morze i przyrodę w Akbuk. Nowoczesny dom zbudowany na prywatnej działce o powierzchni 410 m2 z dużym prywatnym basenem i zewnętrznymi przestrzeniami mieszkalnymi. Idealna inwestycja w nieruchomość Didim.My w Turkish Home…
Polat Group
Willa Hisar Villas
Willa Hisar Villas
Didim, Turcja
od
$288,049
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Nowe nowoczesne i luksusowe gotowe bliźniacze wille z prywatnym basenem i ogrodem na sprzedaż w Didim Turkey.  Położona w Hisar Mahallesi, w pobliżu cichej i spokojnej małej dzielnicy mieszkalnej Didim, Mavisehir, willa z 4 sypialniami i idealną jest inwestycją w nieruchomości Didim. Dosko…
Polat Group
Willa Akbuk Tas Villa
Willa Akbuk Tas Villa
Didim, Turcja
od
$283,484
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Kluczowa luksusowa wolnostojąca willa z 3 łóżkami na sprzedaż w domu Akbuk-2nd w Turcji Akbuk, jeden z wakacyjnych regionów Didim, ma długą i idealną linię brzegową, a duże i małe zatoczki nazwane są od Zatoki Akbuk, gdzie wszystkie odcienie zieleni i błękitu starannie się łączą. Jest to mi…
Polat Group
Willa Magnolia Villas
Willa Magnolia Villas
Didim, Turcja
od
$224,647
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Doskonała willa z 3 sypialniami i 3 sypialniami na sprzedaż w Didim - Dom wakacyjny na sprzedaż w Didim Z przyjemnością oferujemy tę przestronną bliźniak z 3 sypialniami na prywatnym kompleksie z dużym wspólnym basenem. Jest idealny zarówno na dom wakacyjny, jak i całoroczny dom mieszkalny …
Polat Group
Willa Akbuk Pine Village
Willa Akbuk Pine Village
Didim, Turcja
od
$243,368
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Oszałamiająca willa z 3 sypialniami w domu wakacyjnym Akbuk na sprzedaż w Didim Ta bliźniak z 3 sypialniami jest wspaniałym elementem architektury na sprzedaż w Didim Akbuk, który obejmuje otwarte przestrzenie mieszkalne ze wspólnym basenem. Bliźniak z widokiem na przyrodę i morze, z dala o…
Polat Group
Willa Marina Villa
Willa Marina Villa
Didim, Turcja
od
$234,706
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Doskonała 3-pokojowa bliźniacza willa na sprzedaż w Didim - dom wakacyjny w TurcjiTa luksusowa inwestycja nowoczesnych willi w Didim na sprzedaż, kompleks bliźniaczych willi w małym, ale bardzo popularnym kurorcie wakacyjnym Altinkum. Nowoczesna 3-pokojowa bliźniacza willa w Altinkum z widok…
Polat Group
Willa Akbuk Sea View
Willa Akbuk Sea View
Akbuk, Turcja
od
$534,989
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Panoramiczne wille wolnostojące z widokiem na morze w Akbuk, położone w niewielkiej odległości od lotniska Milas-Bodrum.Gotowe pod klucz nowoczesne i luksusowe wille wolnostojące na sprzedaż w Akbuk.  Otoczone naturą w elitarnym Akbuk, niedaleko plaży  i centrum miasta. Budowa odbywa się na …
Polat Group
Willa Hisar Villa
Willa Hisar Villa
Didim, Turcja
od
$243,368
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Bliźniak z widokiem na morze 3-osobowa willa na sprzedaż w nieruchomości Didim-Turkey w Didim,  Didim jest bardzo popularnym kurortem wakacyjnym od wielu lat, z mnóstwem kurortów położonych nad brzegiem półwyspu, małych tradycyjnych wiosek rybackich do elitarnych ośrodków żeglarskich, główn…
Polat Group
Wieś domków Polat Green Park Complex
Wieś domków Polat Green Park Complex
Didim, Turcja
od
$86,650
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Endless Greenery View Apartments – Nieprzegapialna okazja z planem płatności bez odsetek do 36 miesięcyEndless Greenery View Apartments – Nieprzegapialna okazja z planem płatności bez odsetek do 36 miesięcy…Najpiękniejszy stan czasu…W Didim, które jest splecione z naturą i morzem, a także z …
Polat Group
Willa Beyaz Villa
Willa Beyaz Villa
Didim, Turcja
od
$643,989
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa, wolnostojąca willa z 4 sypialniami w Altinkum — zupełnie nowy dom na sprzedaż w DidimTa zapierająca dech w piersiach, wolnostojąca willa z 4 sypialniami obejmuje nowoczesną architekturę z łukowatym oknem sięgającym od podłogi do sufitu, rozciągającym się na dwa piętra, zapewniając…
Polat Group
Willa Greenhill Villa
Willa Greenhill Villa
Didim, Turcja
od
$492,085
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca willa z 4 sypialniami na sprzedaż w domu wakacyjnym Yesiltepe w Didim esiltepe znajduje się 15 km od centrum Didim, 8 km od jeziora Bafa, 10 km od Akbuk i 5 km od plaży Fevzipasa. Dzięki fascynującej naturze jest to jedno z miejsc, w których panuje cisza, drzewa oliwne, różne k…
Polat Group
Willa Efe Villa
Willa Efe Villa
Didim, Turcja
od
$293,383
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca willa z 3 łóżkami i prywatnym basenem – Tradycyjna willa Didim Wolnostojąca willa z trzema łóżkami w Altinkum na sprzedaż. Tradycyjna nieruchomość w Altinkum. Okazja Nieruchomość inwestycyjna Didim. W tureckim Home Office z przyjemnością prezentujemy tę tradycyjną wolnostojącą…
Polat Group
Willa Marina Road Villa
Willa Marina Road Villa
Didim, Turcja
od
$393,133
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Oszałamiające designerskie wille Didim na sprzedaż – nowoczesne wille Didim z 5 sypialniami na sprzedażŁącząc wszystkie elementy życia w płynnym połączeniu współczesnego designu, wyznaczającego standardy na lata, ten niezwykle luksusowy projekt willi składający się z 3 domów bliźniaczych poł…
Polat Group
Willa Villa in Didim
Willa Villa in Didim
Didim, Turcja
od
$822,712
Opcje wykończenia Gotowe
1 obiekt nieruchomości 1
Willa na sprzedaż w Akbuk Didim -3 piętrowa willa z dwoma pojedynczymi łóżkami -250 m2 -3 + 1 -4 pokoje -1 salon -3 sypialnie -3 łazienki - elegancki taras z widokiem na morze -Pierwsza linia od morza - Widok na morze nigdy się nie zamknie - Przed domem znajduje się droga, plaża i…
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Willa Akbuk Bay Villas
Willa Akbuk Bay Villas
Didim, Turcja
od
$331,622
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Nowo wybudowana wolnostojąca willa z 3 łóżkami na sprzedaż w Akbuk-650 m od plaży 3 sypialnie, prywatny basen, prywatny ogród i 650 m od morza w Akbuk. Doskonała nowo wybudowana wolnostojąca willa na sprzedaż. Znajduje się na terenie Akbuk, gdzie dostępne są wolnostojące wille z widokiem n…
Polat Group
