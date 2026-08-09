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Nowe domy w Kocaeli, Turcja

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Szeregowiec Willa 4+1 w kompleksie Aren Life Villalari w dzielnicy Bashiskele | Izmit
Szeregowiec Willa 4+1 w kompleksie Aren Life Villalari w dzielnicy Bashiskele | Izmit
Szeregowiec Willa 4+1 w kompleksie Aren Life Villalari w dzielnicy Bashiskele | Izmit
Szeregowiec Willa 4+1 w kompleksie Aren Life Villalari w dzielnicy Bashiskele | Izmit
Szeregowiec Willa 4+1 w kompleksie Aren Life Villalari w dzielnicy Bashiskele | Izmit
Pokaż wszystko Szeregowiec Willa 4+1 w kompleksie Aren Life Villalari w dzielnicy Bashiskele | Izmit
Szeregowiec Willa 4+1 w kompleksie Aren Life Villalari w dzielnicy Bashiskele | Izmit
Izmit, Turcja
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Ten kompleks willowy znajduje się w prowincji Kocaeli, na przedmieściach Basiskele w Izmicie. Położony w dzielnicy Basiskele-Tinaztepe, jednej z najpopularniejszych dzielnic mieszkalnych Kocaeli, ten ekskluzywny projekt willowy oferuje luksusowy styl życia dzięki bliskości centrum miasta …
Agencja
Smart Home
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Willa Zeray Country Bahçecik
Willa Zeray Country Bahçecik
Willa Zeray Country Bahçecik
Willa Zeray Country Bahçecik
Willa Zeray Country Bahçecik
Pokaż wszystko Willa Zeray Country Bahçecik
Willa Zeray Country Bahçecik
Basiskele, Turcja
od
$1,88M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Projekt Country Bahçecik znajduje się na powierzchni 15.300 m2, jako 12 rezydencji, z których każda jest bardziej ekskluzywna niż druga. Każdy z naszych rezydencji ma powierzchnię 964 m2 i składa się z 8 pokoi i salonu. Ciesz się życiem w czterech porach roku w projekcie, który otwiera drzwi…
Deweloper
Zeray Construction Inc.
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Wieś domków Zeray Country Akmeşe
Wieś domków Zeray Country Akmeşe
Wieś domków Zeray Country Akmeşe
Wieś domków Zeray Country Akmeşe
Wieś domków Zeray Country Akmeşe
Pokaż wszystko Wieś domków Zeray Country Akmeşe
Wieś domków Zeray Country Akmeşe
Karaabdulbaki Mahallesi, Turcja
od
$1,05M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 411 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nasz projekt ma 35 willi na powierzchni 26 000 m2 z czystym powietrzem, wspaniałą przyrodą i niepowtarzalnym kamieniem koncepcja domu w regionie Akmeşe w Kocaeli. Mamy opcje od 129 m2 do 441 m2 placu ogrodowego metry w naszych willach, z których wszystkie są dwupoziomowe 5 + 1, o powierzch…
Deweloper
Zeray Construction Inc.
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