Karaabduelbaki, Turcja

od €997,268

411 m² 1

Poddaj się: 2024

Nasz projekt ma 35 willi na powierzchni 26 000 m2 z czystym powietrzem, wspaniałą przyrodą i niepowtarzalnym kamieniem koncepcja domu w regionie Akmeşe w Kocaeli. Mamy opcje od 129 m2 do 441 m2 placu ogrodowego metry w naszych willach, z których wszystkie są dwupoziomowe 5 + 1, o powierzchni mieszkalnej 411 m2. W naszym projekcie jest ochrona 7/24, parking, prywatny odkryty basen i miejsce do grillowania we wszystkich naszych wille. Ponadto znajduje się kryty basen, siłownia, łaźnia turecka, sauna, ogrody hobbystyczne, altana i obszar stawu jako wspólne obszary społeczne. Wszystkie sypialnie w naszych willach są sypialniami głównymi i mają prawdziwe kominki. To otwiera przed tobą drzwi życia na wsi dzięki swojemu wystrojowi wnętrz i nowoczesnej architekturze zgodnie z koncepcja kamiennego domu.