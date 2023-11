Didim Villa

Didim, Turcja

od €227,500

Okazja Bliźniak z 3 łóżkami na sprzedaż w Altinkum-2nd Home w Turcji. Położona w Hisar Mahallesi, w pobliżu cichej i spokojnej małej dzielnicy mieszkalnej Didim, Mavisehir, willa z 3 sypialniami i idealną jest inwestycją w nieruchomości Didim. Bliźniak w odległości 180 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej jest fascynujący prywatnym ogrodem, krajobraz i zadaszone patio. Zewnętrzne drzwi ogrodowe bliźniaczej willi są chronione długimi ścianami. Ogród otoczony jest murami, a na ścianach znajdują się lampy oświetlające willę wieczorem. Płytki podłogowe są jasne, farby ścienne są lekkie, a oświetlenie sufitowe jest interesujące. Zaprojektowano kuchnię i salon na otwartym planie, kuchnia jest przydatna, a szafki kuchenne pierwszej jakości. Podczas gdy promienie słoneczne oświetlają wnętrze domu przez cały dzień od jego wspaniałej sali, jest obszar, do którego można łatwo dotrzeć z werandy ogrodowej dzięki długim przesuwanym oknom. Tuż obok schodów znajduje się toaleta, z której mogą korzystać goście. Bliźniak ma 3 sypialnie i posiada w pełni wyposażoną rodzinną łazienkę na piętrze. Pokoje na piętrze dysponują balkonem i zadaszonym tarasem. Wszystkie materiały użyte do budowy bliźniaka są starannie dobrane, a wykonanie jest pierwszej klasy, a okna są roletami automatycznymi. Obiekt znajduje się w odległości krótkiej przejażdżki od plaży Altinkum i jest centralnie położony w najbardziej naturalnym obszarze Didim, w odległości krótkiego spaceru od wszystkich lokalnych udogodnień, takich jak supermarket, kawiarnia, restauracja, apteka, szpital, poczta, bank, rynek uliczny. Możemy zapewnić dotowaną wycieczkę inspekcyjną dla każdego, kto jest poważnie zainteresowany zakupem nieruchomości w regionach, w których sprzedajemy nieruchomości… Ze wspaniałym klimatem, gościnnymi ludźmi i wspaniałymi nieruchomościami Turcja musi być Twoim pierwszym wyborem dla Twojego domu na słońcu. Chociaż możesz przeglądać nieruchomości w naszej witrynie internetowej i pakietach informacyjnych, nic nie można porównać do jakości i stylu życia, w które kupujesz. Ogólnie rzecz biorąc, wyprawa inspekcyjna trwa 3 lub 4 dni, co zwykle jest wystarczająco długie, aby jeden z naszych oddanych doradców poprowadził cię przez cały proces, od przeglądania nieruchomości po pomoc w zakresie legalności. Będziemy tam, aby powitać cię z lotniska, dopóki nie wyjdziesz. Twoje wizyty kontrolne są w pełni eskortowane i jesteśmy dumni z opieki nad naszymi klientami. Aby zobaczyć, co ten kraj ma do zaoferowania, zarezerwuj podróż inspekcyjną za pośrednictwem jednego z naszych doradców. ABY ZARZĄDZAĆ WIDOKIEM NA TĄ NIERUCHOMOŚĆ I INNE OPCJE NIERUCHOMOŚCI, ZADZWOŃ DO NAS TERAZ O ALTINKU Po przybyciu do kurortu Altinkum od razu zobaczysz, skąd bierze się jego nazwa. Altinkum oznacza złote piaski i ma kilka wspaniale piaszczystych plaż, które delikatnie odkładają się na ciepłe Morze Egejskie .Położony około 70 km od lotniska Bodrum, ten nadchodzący ośrodek ma wszystko do zaoferowania urlopowiczowi lub rezydentowi, zachowując jednocześnie swój turecki charakter. Altinkum znajduje się pomiędzy dwoma międzynarodowymi lotniskami dla łatwego dostępu i jest otoczony linią brzegową o długości 55 km / 34 mil, 11 plażami z niebieską flagą z szerokim językiem angielskim. Didim to tętniący życiem i popularny kurort na wybrzeżu Morza Egejskiego ze wspaniałymi złotymi plażami. Klimat jest wspaniały od kwietnia do października, rośnie społeczność byłych patriotów przez cały rok, a rząd wspiera turystykę w okolicy poprzez ciągłe doskonalenie lokalnej infrastruktury, takie jak zapewnianie chodników dla pieszych przy plaży, nowych drogach, odwodnieniu i budynkach komunalnych. Nowy D-Marin zbudowany na zachód od Altinkum to największa marina na wybrzeżu Morza Egejskiego. Obejmują cumowanie 623 jachtów, centrum handlowego, cło i lotnisko dla śmigłowców zwiększyło zainteresowanie tym obszarem i nadal podnosi ceny gruntów i nieruchomości, dzięki czemu jest to idealny czas na zakup na obszarach Didim , Altinkum i Akbuk. POBLIŻSZE ATRAKCJE Rejsy statkiem, nurkowanie z rurką, nurkowanie, Wędkarstwo, jazda konna, park wodny i sporty wodne. UDOGODNIENIA LOKALNE Bankowość / punkty gotówkowe, lekarze, chemik, supermarkety. Lokalny Pazar dostarczający świeże produkty. Kawiarnia internetowa, restauracje, bary i kawiarnie. Kluby plażowe dla relaksu. Marina, wypożyczalnia samochodów i wiele innych udogodnień. Niezawodna usługa taksówkowa. Częste niedrogie lokalne połączenia autobusowe. WIDZENIE WIDZENIA Świątynia Apolla Starożytne miasto Miletu Dom Virgin Mery Efez ABY ZARZĄDZAĆ WIDOKIEM NA TĄ NIERUCHOMOŚĆ I INNE OPCJE NIERUCHOMOŚCI, ZADZWOŃ DO NAS TERAZ