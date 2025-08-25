Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.

Na sprzedaż umeblowana willa w 5-gwiazdkowym kompleksie Granada Residence, wyposażona we wszystkie udogodnienia.

Willa położona jest na wzgórzu z widokiem na Morze Śródziemne, góry i miasto.

Rozkład:

Pokoje: 4 + 1

Liczba pięter: 2

Powierzchnia domu: 350 m²

Powierzchnia działki: 250 m²

Willa posiada:

Kuchnię z salonem

4 sypialnie

4 łazienki

Pomieszczenie gospodarcze

Basen z brodzikiem dla dzieci

Miejsce do grillowania

Ogród z drzewami owocowymi

Sauna

Przytulną strefę relaksu

Granada Residence to jeden z najbardziej luksusowych i okazałych kompleksów, położony na działce o powierzchni 64 000 m² w jednej z najlepszych lokalizacji na Riwierze Tureckiej, na zboczu wzgórza u podnóża gór Taurus w dystrykcie Kargicak. Kompleks znajduje się 2500 metrów od morza i dysponuje prywatną plażą z transferem.

Udogodnienia w kompleksie:

Zagospodarowany teren

Baseny zewnętrzne

Baseny dla dzieci

Park wodny

Baseny kryte

Kawiarnia

Sauna

Łaźnia turecka

Centrum SPA

3 gabinety masażu

Sala fitness

Tenis stołowy

Bilard

Minigolf

Korty tenisowe

Plac zabaw dla dzieci

Miejsce do grillowania

Boisko do koszykówki

Oświetlony ogród

Antena satelitarna

Generator prądu

Parking dla samochodów i rowerów

Ochrona 24h

Ochrona ogrodowa

Supermarket

Transport na/z plaży

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.