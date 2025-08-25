Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.

Na sprzedaż umeblowana willa w 5-gwiazdkowym kompleksie Granada Residence, wyposażona we wszystkie udogodnienia.
Willa położona jest na wzgórzu z widokiem na Morze Śródziemne, góry i miasto.
Rozkład:
Willa posiada:
Granada Residence to jeden z najbardziej luksusowych i okazałych kompleksów, położony na działce o powierzchni 64 000 m² w jednej z najlepszych lokalizacji na Riwierze Tureckiej, na zboczu wzgórza u podnóża gór Taurus w dystrykcie Kargicak. Kompleks znajduje się 2500 metrów od morza i dysponuje prywatną plażą z transferem.
Udogodnienia w kompleksie:
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.