Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.

Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.

Kargicak, Turcja
od
$409,590




ID: 28138
In CRM: 766
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Kargıcak

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Na sprzedaż umeblowana willa w 5-gwiazdkowym kompleksie Granada Residence, wyposażona we wszystkie udogodnienia.

Willa położona jest na wzgórzu z widokiem na Morze Śródziemne, góry i miasto.

Rozkład:

  • Pokoje: 4 + 1
  • Liczba pięter: 2
  • Powierzchnia domu: 350 m²
  • Powierzchnia działki: 250 m²

Willa posiada:

  • Kuchnię z salonem
  • 4 sypialnie
  • 4 łazienki
  • Pomieszczenie gospodarcze
  • Basen z brodzikiem dla dzieci
  • Miejsce do grillowania
  • Ogród z drzewami owocowymi
  • Sauna
  • Przytulną strefę relaksu

Granada Residence to jeden z najbardziej luksusowych i okazałych kompleksów, położony na działce o powierzchni 64 000 m² w jednej z najlepszych lokalizacji na Riwierze Tureckiej, na zboczu wzgórza u podnóża gór Taurus w dystrykcie Kargicak. Kompleks znajduje się 2500 metrów od morza i dysponuje prywatną plażą z transferem.

Udogodnienia w kompleksie:

  • Zagospodarowany teren
  • Baseny zewnętrzne
  • Baseny dla dzieci
  • Park wodny
  • Baseny kryte
  • Kawiarnia
  • Sauna
  • Łaźnia turecka
  • Centrum SPA
  • 3 gabinety masażu
  • Sala fitness
  • Tenis stołowy
  • Bilard
  • Minigolf
  • Korty tenisowe
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Miejsce do grillowania
  • Boisko do koszykówki
  • Oświetlony ogród
  • Antena satelitarna
  • Generator prądu
  • Parking dla samochodów i rowerów
  • Ochrona 24h
  • Ochrona ogrodowa
  • Supermarket
  • Transport na/z plaży

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Kargicak, Turcja
