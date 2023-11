Mavi Villa

Didim, Turcja

od €258,000

Gotowe na klucze nowoczesne i luksusowe wolnostojące wille w Didim Altinkum Turcja. Luksusowe domy w elitarnej lokalizacji w Didim, położonej około 4 km od D-Marin w Didim, okolica oferuje spokój i styl życia od tyłu do natury, a także łatwy dostęp do Altinkum Center i wielu innych kurortów Didim, położonych w samym sercu półwyspu otoczonego przyrodą. Z przyjemnością oferujemy na sprzedaż nowe, nowoczesne wolnostojące wille, projekt 16 wolnostojących willi, centralnie położonych w ekskluzywnym mieście Didim. Didim jest jednym z najczęściej odwiedzanych miast prowincji Aydin i znajduje się zaledwie 50 km od lotniska Bodrum. Dzięki łagodnemu klimatowi, opłacalnym wydatkom na utrzymanie i wielu alternatywom odpowiednim na każdy gust, jest to miasto wymagane zarówno przez inwestorów, jak i ludzi, którzy szukają letniego domu. Nowoczesne wolnostojące wille z 3 sypialniami na sprzedaż od Polat Group, lidera regionu i lokomotywy sektora budowlanego... Nasz nowy projekt zaprojektowany w Efeler Mahallesi, najcenniejsza dzielnica mieszkaniowa Didim składa się z 16 willi, z których każda ma powierzchnię 260 m2 i powierzchnię użytkową 220 m2, na ziemi o łącznej powierzchni 4233 m2. Każda willa ma osobne wejście, oddzielny ogród z różnymi drzewami owocowymi i oliwnymi oraz trawnik zintegrowany z wielką starannością i niezależny ogród oddzielony sosnami cytrynowymi i ścianami ogrodowymi. Każda willa ma 3 sypialnie, z których 1 ma łazienkę, 2 łazienki, bardzo dużą i przestronną kuchnię i salon, a także pralnię i prasowarnię. Ten przyciągający wzrok projekt, w którym tradycyjna architektura regionu jest połączona z naszym charakterystycznym doświadczeniem Grupy Polat, znajduje się zaledwie 4 km od D-Marin i 3. zatoki z elewacjami pokrytymi kamieniem naturalnym, wolnostojącym parkingiem, półolimpijskim odkrytym basenem i tarasem słonecznym. Ten przyciągający wzrok projekt, w którym będziesz żyć w pokoju i przyjemności z rodziną i bliskimi, ma system bezpieczeństwa z kamerami 24/7, personelem ochrony, a prywatny parking dla każdej willi czeka na nowych właścicieli domów. Polat Prime, który przesuwa granice luksusu i jakości dzięki półolimpijskiemu odkrytemu basenowi, obszarom krajobrazowym, jakości produktu i nieskazitelnemu designowi, sprawi, że twoje życie będzie bezproblemowe dzięki wszystkim ergonomicznym pokojom; salon i kuchnia mają bardzo funkcjonalny design, dzięki czemu są zalane słońcem od rana do wieczora, łazienka dla rodziców, pralnia. Jego wille to wyjątkowy projekt, który pod każdym względem odpowiada Twoim marzeniom i oczekiwaniom. Chociaż lokalizacja willi Polat Prime jest bardzo blisko wszystkich dzielnic mieszkalnych, znajduje się w bardzo spokojnej i spokojnej okolicy. Jest to bardzo preferowane miejsce zamieszkania ze względu na atrakcyjność jego lokalizacji. -MATERIAŁY, KTÓRE UŻYWAMY- BUILT-IN: FRANKE BRAND SET OF 5 (Oven, Hob, Hood, Microwave and Sink) GRANIT: 1. KLASA Aqua Granite 60X120 WYKOŃCZENIA: Winsa Revotech SHUTTER: Winsa Winstor ZWYCIĘZCA: Vitra GRUPA ARMATURY: ECA PARQUET: Laminat 1. klasy AGT 10 mm DACH: Megaron Kremit System MEBLE: Lakierowana szafka kuchenna 1. klasy, drzwi wewnętrzne Sprawiamy, że jesteś właścicielem domu z atrakcyjnymi warunkami płatności, rozsądnymi cenami i zaletą sprzedaży bez prowizji od firmy budowlanej. Możemy zapewnić dotowaną wycieczkę inspekcyjną dla każdego, kto jest poważnie zainteresowany zakupem nieruchomości w regionach, w których sprzedajemy nieruchomości… Ze wspaniałym klimatem, gościnnymi ludźmi i wspaniałymi nieruchomościami Turcja musi być Twoim pierwszym wyborem dla Twojego domu na słońcu. Chociaż możesz przeglądać nieruchomości w naszej witrynie internetowej i pakietach informacyjnych, nic nie można porównać do jakości i stylu życia, w które kupujesz. Ogólnie rzecz biorąc, wyprawa inspekcyjna trwa 3 lub 4 dni, co zwykle jest wystarczająco długie, aby jeden z naszych oddanych doradców poprowadził cię przez cały proces, od przeglądania nieruchomości po pomoc w zakresie legalności. Będziemy tam, aby powitać cię z lotniska, dopóki nie wyjdziesz. Twoje wizyty kontrolne są w pełni eskortowane i jesteśmy dumni z opieki nad naszymi klientami. Aby zobaczyć, co ten kraj ma do zaoferowania, zarezerwuj podróż inspekcyjną za pośrednictwem jednego z naszych doradców. ABY ZARZĄDZAĆ WIDOKIEM NA TĄ NIERUCHOMOŚĆ I INNE OPCJE NIERUCHOMOŚCI, ZADZWOŃ DO NAS TERAZ