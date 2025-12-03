  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Beylikduzu
  4. Nowe domy

Nowe domy w Beylikduzu, Turcja

Willa Costa Marina Villaları
Beylikduzu, Turcja
od
$1,17M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Butikowy projekt willi, który ma tylko 11 jednostek w dzielnicy West Istanbul Marina Area. Każda jednostka ma pełną prywatność z prywatnym basenem, ogrodem. Tymczasem łatwy dostęp do plaży, centrum handlowego Marina Mall i innych zabytków po zachodniej stronie Stambułu. ceny poniżej średniej…
EOS Turkey Property
