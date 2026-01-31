  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Basaksehir
  4. Nowe domy

Nowe domy w Basaksehir, Turcja

mieszkania
33
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Pokaż wszystko Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Basaksehir, Turcja
od
$1,40M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Kompleks składa się z 7 niezależnych willi.Czteropiętrowa willa z ośmioma sypialniami (8 + 1), o powierzchni 436 m2, z prywatnym basenem i podziemnym parkingiem.Wszystkie wille są dostarczane w pełni wykończone, które będą wykonywane zgodnie z najwyższymi standardami jakości z materiałów wys…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Pokaż wszystko Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Basaksehir, Turcja
od
$496,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой современный жилой комплекс, состоящий иВ 232 вилл комбинированного типа.Продается таунхаус 4 + 1 площадьй 179 м2.На первоВ Итаже - кухня- гостиная с выходоВ на открытуй террасе и во двор.На второВ Итаже - две спа…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Project in İstanbul
Willa Project in İstanbul
Willa Project in İstanbul
Willa Project in İstanbul
Willa Project in İstanbul
Pokaż wszystko Willa Project in İstanbul
Willa Project in İstanbul
Basaksehir, Turcja
od
$810,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 240–300 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Całkowita powierzchnia działki: 57.000 m2 177 willi i prywatny ogród dla każdej willi Typ willi: 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 Zakres wielkości willi: 214 m2 do 300 m2 Zakres powierzchni ogrodu: 63 m2 do 509 m2 Specjalna okładzina zewnętrzna z naturalnego kamienia 2 miejsca parkingowe dla każdej …
Agencja
Mehal Group
Zostaw prośbę
TekceTekce
Na mapie
Realting.com
Udać się