  4. Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.

Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.

Bodrum, Turcja
od
$700,490
18
Zostawić wniosek
ID: 27528
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Aegean Region
  • Miasteczko
    Bodrum

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Trzypokojowa willa z widokiem na morze w Gumusluk | Bodrum.

Otoczony lasem sosnowym, tuż nad brzegiem lazurowego morza, ten ekskluzywny projekt o powierzchni 72 000 m² oferuje życie na poziomie pięciogwiazdkowego hotelu.

Projekt obejmuje 194 wille, z których każda jest ucieleśnieniem luksusu i stylu vintage, stworzonych w pełnej zgodzie z duchem i atmosferą regionu.

Oferujemy wille z przestronną kuchnią, salonem, trzema sypialniami i dwoma przestronnymi tarasami, z których można podziwiać cuda natury Bodrum.

Infrastruktura:

  • Basen
  • Prywatna plaża
  • Miejsca do grillowania
  • Kino plenerowe
  • Transport na terenie obiektu
  • Ochrona 24/7
  • Usługi sprzątania
  • Całodobowy serwis

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Bodrum, Turcja

