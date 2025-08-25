Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.

Trzypokojowa willa z widokiem na morze w Gumusluk | Bodrum.

Otoczony lasem sosnowym, tuż nad brzegiem lazurowego morza, ten ekskluzywny projekt o powierzchni 72 000 m² oferuje życie na poziomie pięciogwiazdkowego hotelu.

Projekt obejmuje 194 wille, z których każda jest ucieleśnieniem luksusu i stylu vintage, stworzonych w pełnej zgodzie z duchem i atmosferą regionu.

Oferujemy wille z przestronną kuchnią, salonem, trzema sypialniami i dwoma przestronnymi tarasami, z których można podziwiać cuda natury Bodrum.

Infrastruktura:

Basen

Prywatna plaża

Miejsca do grillowania

Kino plenerowe

Transport na terenie obiektu

Ochrona 24/7

Usługi sprzątania

Całodobowy serwis

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.