Akbuk Bay Villas

Nowo wybudowana wolnostojąca willa z 3 łóżkami na sprzedaż w Akbuk-650 m od plaży

3 sypialnie, prywatny basen, prywatny ogród i 650 m od morza w Akbuk. Doskonała nowo wybudowana wolnostojąca willa na sprzedaż.

Znajduje się na terenie Akbuk, gdzie dostępne są wolnostojące wille z widokiem na przyrodę i morze. Jest to wspaniała willa o powierzchni mieszkalnej 150 m2 i 3 sypialniach. Zaprojektowana willa, która składa się z rodzinnej łazienki i balkonu, zostanie dostarczona luksusowo i nowocześnie wykończona. Będziesz mógł podziwiać niepowtarzalny widok na Akbuk z jego prywatnym krajobrazem i dużym ogrodem willi. Okna willi są szerokie. Materiały stosowane do parkietów podłogowych, farb ściennych i drzwi są najwyższej jakości. Szafy łazienkowe, kabina prysznicowa i ceramika podłogowa są bardzo stylowe.

Akbuk, jeden z wakacyjnych regionów Didim, ma idealną linię brzegową na całej długości, aw Akbuk są małe zatoczki. Zatoka Akbuk, w której skrupulatnie łączą się wszystkie odcienie zieleni i błękitu. Jest to miejsce preferowane przez tych, którzy chcą żyć z dala od hałasu o niskiej wilgotności z czystym morskim powietrzem. Akbuk to długa podróż, podczas której goście z zagranicy mają możliwość uprawiania sportów morskich i odkrywania przyrody.

Możemy zapewnić dotowaną wycieczkę inspekcyjną dla każdego, kto jest poważnie zainteresowany zakupem nieruchomości w regionach, w których sprzedajemy nieruchomości…

Ze wspaniałym klimatem, gościnnymi ludźmi i wspaniałymi nieruchomościami Turcja musi być Twoim pierwszym wyborem dla Twojego domu na słońcu. Chociaż możesz przeglądać nieruchomości w naszej witrynie internetowej i pakietach informacyjnych, nic nie można porównać do jakości i stylu życia, w które kupujesz. Ogólnie rzecz biorąc, wyprawa inspekcyjna trwa 3 lub 4 dni, co zwykle jest wystarczająco długie, aby jeden z naszych oddanych doradców poprowadził cię przez cały proces, od przeglądania nieruchomości po pomoc w zakresie legalności. Będziemy tam, aby powitać cię z lotniska, dopóki nie wyjdziesz. Twoje wizyty kontrolne są w pełni eskortowane i jesteśmy dumni z opieki nad naszymi klientami. Aby zobaczyć, co ten kraj ma do zaoferowania, zarezerwuj podróż inspekcyjną za pośrednictwem jednego z naszych doradców.

ABY ZARZĄDZAĆ WIDOKIEM NA TĄ NIERUCHOMOŚĆ I INNE OPCJE NIERUCHOMOŚCI, ZADZWOŃ DO NAS TERAZ

O AKBUK

Akbuk jest jednym z ukrytych klejnotów Turcji, położonym na południowo-zachodnim wybrzeżu Morza Egejskiego. Miasto jest idealnie położone w pięknej zatoce otoczonej chronionymi lasami sosnowymi i gajami oliwnymi. Akbuk to małe miasteczko, które rozwija się dzięki starannemu planowaniu i ma niesamowitą zatokę, w której można słuchać ciszy i oglądać zachód słońca. To tylko 20 minut jazdy od znanego ośrodka wypoczynkowego Altinkum i niecałe 90 minut od lotniska Bodrum.



Akbuk ma również najwyższy stosunek tlenu i najniższy wskaźnik wilgotności w Turcji. Dzięki temu Akbuk byłby idealnym miejscem do kupowania nieruchomości dla osób cierpiących na problemy zdrowotne, takie jak astma, reumatyzm i cukrzyca. Jak zalecił lekarz tol ive w rejonie Akbuk. Widok na morze i góry otaczające Akbuk zapiera dech w piersiach, a bryza morska i miękkie piaszczyste plaże są idealne na upalny letni dzień. W połączeniu z dostępną lokalną kuchnią i niekończącą się gościnnością mieszkańców, Akbuk wywrze trwałe wrażenie na tych, którzy odwiedzają.





POBLIŻSZE ATRAKCJE

Rejsy statkiem, nurkowanie z rurką, nurkowanie,

Wędkarstwo, jazda konna, park wodny i sporty wodne.



UDOGODNIENIA LOKALNE

Bankowość / punkty gotówkowe, lekarze, chemik, supermarkety.

Lokalny Pazar dostarczający świeże produkty.

Kawiarnia internetowa, restauracje, bary i kawiarnie.

Kluby plażowe dla relaksu.

Marina, wypożyczalnia samochodów i wiele innych udogodnień.

Niezawodna usługa taksówkowa.

Częste niedrogie lokalne połączenia autobusowe.



WIDZENIE WIDZENIA



Świątynia Apolla

Starożytne miasto Miletu

Dom Virgin Mery

Efez



ABY ZARZĄDZAĆ WIDOKIEM NA TĄ NIERUCHOMOŚĆ I INNE OPCJE NIERUCHOMOŚCI, ZADZWOŃ DO NAS TERAZ