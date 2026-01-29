  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Aegean Region
  4. Nowe domy

Nowe domy w Aegean Region, Turcja

Mugla
27
Bodrum
26
Izmir
11
Aydin
22
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Willa bodrum torba
Willa bodrum torba
Willa bodrum torba
Willa bodrum torba
Willa bodrum torba
Pokaż wszystko Willa bodrum torba
Willa bodrum torba
Torba, Turcja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2026
Luksusowe wille w Bodrum Torba
Agencja
TURN KEY REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
TURN KEY REAL ESTATE
Języki komunikacji
English
Willa ADABÜKÜ BODRUM
Willa ADABÜKÜ BODRUM
Willa ADABÜKÜ BODRUM
Willa ADABÜKÜ BODRUM
Willa ADABÜKÜ BODRUM
Pokaż wszystko Willa ADABÜKÜ BODRUM
Willa ADABÜKÜ BODRUM
Bodrum, Turcja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Exclusive Sea- View Residences & Villas in Adabükù, BodrumDziękujemy za zainteresowanie Villa Adabükù Bodrum.Poniżej mamy przyjemność podzielić się kluczowymi cechami, które sprawiają, że ten projekt jest naprawdę wyjątkowy - doskonale nadaje się do trwałego życia, korzystania z wakacji lub …
Agencja
TURN KEY REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
TURN KEY REAL ESTATE
Języki komunikacji
English
Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.
Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.
Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.
Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.
Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.
Pokaż wszystko Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.
Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.
Bodrum, Turcja
od
$2,57M
Opcje wykończenia Gotowe
Sztuka nowoczesnego luksusu w sercu Yalikavak | Bodrum. Ville – ekskluzywny projekt o powierzchni 10 300 m², składający się z 10 willi, ucieleśnia idealną równowagę prywatności, estetyki i technologicznego komfortu w jednej z najbardziej prestiżowych części wybrzeża Morza Egejskiego. P…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
OneOne
Willa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Willa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Willa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Willa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Willa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Pokaż wszystko Willa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Willa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Bodrum, Turcja
od
$2,62M
Opcje wykończenia Gotowe
Kompleks zbudowany jest na powierzchni 13 500 m2, składa się z 18 hiszpańskich willi z panoramicznym widokiem na morzeWilla Fiesta jest jednym z najbardziej dogodnie położonych willi w kompleksie, z panoramicznym widokiem na morze i prywatnym basenem.Obiekt obejmuje dwa domy:Budynek główny (…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Willa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Willa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Willa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Willa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Pokaż wszystko Willa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Willa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Bodrum, Turcja
od
$3,45M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowe pięć pokojowych willi w malowniczej okolicy Gölköy 124; Bodrum.Kompleks willi zaprojektowany przez słynnego architekta Emre Arolat znajduje się w Zatoce Demirbükù, jednym z najbardziej ekskluzywnych zatok Bodrum.Projekt ten położony jest na powierzchni 120 000 m2, obejmuje 150 pryw…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa yalıkavak bodrum
Willa yalıkavak bodrum
Willa yalıkavak bodrum
Willa yalıkavak bodrum
Willa yalıkavak bodrum
Pokaż wszystko Willa yalıkavak bodrum
Willa yalıkavak bodrum
Bodrum, Turcja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 590 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Zero luksusowe życie z Yalikavak i Silvery w Bodrum MuğlaDoskonale oddzielone między Yalikavak i Silverity, prawdziwie uprzywilejowany styl życia w brzegach wybrzeża. 65 akrówNasz projekt zbudowany na terenie nadmorskim pierwszej klasy, luksusowe życie z bezproblemowym widokiem na morze i 30…
Agencja
TURN KEY REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
TURN KEY REAL ESTATE
Języki komunikacji
English
Willa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Pokaż wszystko Willa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Kizilagac, Turcja
od
$3,78M
Opcje wykończenia Gotowe
Wysokiej klasy wille i rezydencje z pięciogwiazdkową koncepcją i usługami hotelowymi, zlokalizowane na powierzchni miasta 150.000 m2 i prywatną plażę o powierzchni 1200 metrów.50 km od kompleksu znajduje się lotnisko Bodrum, 8 km do Yalikavak Marina, 15 km do centrum Bodrum.Willa 4 + 1 - 219…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Bodrum Yalıkavak Marinn
Willa Bodrum Yalıkavak Marinn
Willa Bodrum Yalıkavak Marinn
Willa Bodrum Yalıkavak Marinn
Willa Bodrum Yalıkavak Marinn
Pokaż wszystko Willa Bodrum Yalıkavak Marinn
Willa Bodrum Yalıkavak Marinn
Bodrum, Turcja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Projekt Bodrum Yalıkavak Marinn to projekt składający się z 46 willi i 1 rezydencji, zbudowany na powierzchni 66 tysięcy metrów kwadratowych, tylko 350 metrów od Yalıkavak Marina i wszystkich znanych restauracji i miejsc rozrywki.Klub Pier & Beach w Yalikavak BodrumCentrum sportowe i artysty…
Agencja
TURN KEY REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
TURN KEY REAL ESTATE
Języki komunikacji
English
Willa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Willa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Willa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Willa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Willa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Pokaż wszystko Willa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Willa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Bodrum, Turcja
od
$959,086
Opcje wykończenia Gotowe
Oddzielona willa z trzema sypialniami z bezpośrednim widokiem na morze w Gundogan 124; Bodrum.Kompleks położony jest 100 metrów od morza, posiada własną plażę z 3 drewnianych molo, kąpielisko, basen, restauracja na plaży i plac zabaw, 550 metrów do centrum Gundogan.Liczba pięter: 2Liczba syp…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Pokaż wszystko Willa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Bodrum, Turcja
od
$2,27M
Opcje wykończenia Gotowe
Willa z czterema sypialniami z pełnym widokiem na morze w Bodrum.Liczba pięter: 2Liczba sypialni: 4Liczba pomieszczeń do pobytu: 1Liczba łazienek: 5Powierzchnia całkowita: 250 m2Powierzchnia: 381 m2Ogród prywatnyPrywatny basenParking prywatnySystem inteligentnego domuPanele słoneczneSystem o…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Willa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Willa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Willa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Willa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Pokaż wszystko Willa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Willa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Kizilagac, Turcja
od
$932,000
Opcje wykończenia Gotowe
Shelton Magia Bodrum jest unikalnym kompleksem 104 luksusowych willi położonych na terytorium 30 000 m2, otoczonych malowniczą przyrodą i zapierającymi dech w piersiach krajobrazami.Liczba pięter: 2Liczba sypialni: 3Liczba pomieszczeń do pobytu: 1Liczba łazienek: 3Powierzchnia całkowita: 140…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Pokaż wszystko Willa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Turcja
od
$4,10M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowa 6-pokojowa willa w Turkbuku Xi124; Bodrum z widokiem na morze i góry w kompleksie willi.Willa znajduje się 1,3 km od Turkbuku Marina i Yacht Club, 1,5 km od Makro Shopping Mall i 14 km od Yalikavak.Liczba pięter: 3Liczba sypialni: 6Salony: 2Oddzielna kuchnia: 1Liczba łazienek: 5Odd…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Efe Villa
Willa Efe Villa
Willa Efe Villa
Willa Efe Villa
Willa Efe Villa
Pokaż wszystko Willa Efe Villa
Willa Efe Villa
Didim, Turcja
od
$293,383
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca willa z 3 łóżkami i prywatnym basenem – Tradycyjna willa Didim Wolnostojąca willa z trzema łóżkami w Altinkum na sprzedaż. Tradycyjna nieruchomość w Altinkum. Okazja Nieruchomość inwestycyjna Didim. W tureckim Home Office z przyjemnością prezentujemy tę tradycyjną wolnostojącą…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Willa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Willa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Willa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Willa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Willa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Pokaż wszystko Willa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Willa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Bodrum, Turcja
od
$1,40M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowa willa na sprzeda ¿w malowniczej okolicy Yalikavak 124; Bodrum - perła wybrzeża Morza Egejskiego Turcji!Liczba pięter: 2Liczba sypialni: 7Liczba łazienek: 5Powierzchnia całkowita: 340 m2Powierzchnia: 800 m2Odległość do morza: 500 metrówSaunaSiłowniaKominekPodgrzewana podłogaSystem i…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Willa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Willa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Willa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Willa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Pokaż wszystko Willa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Willa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Bodrum, Turcja
od
$1,74M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowa willa z pięcioma sypialniami w malowniczej okolicy Yalikavak na wybrzeżu Morza Egejskiego Turcji!Kompleks zbudowany jest na powierzchni 9,600 m2, tylko 18 willi, znajduje się 5 km od przystani Yalikavak, 3 km do centrum Gumusluk, a tylko 450 metrów do morza i sklepów.Liczba pięter:…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Willa z dwiema sypialniami w Bodrum z widokiem na morze.
Willa Willa z dwiema sypialniami w Bodrum z widokiem na morze.
Willa Willa z dwiema sypialniami w Bodrum z widokiem na morze.
Willa Willa z dwiema sypialniami w Bodrum z widokiem na morze.
Willa Willa z dwiema sypialniami w Bodrum z widokiem na morze.
Pokaż wszystko Willa Willa z dwiema sypialniami w Bodrum z widokiem na morze.
Willa Willa z dwiema sypialniami w Bodrum z widokiem na morze.
Bodrum, Turcja
od
$525,000
wupokojowa willa z panoramicznym widokiem na morze, położona w malowniczej okolicy Bodrum. Willa położona jest 6 km od centrum Yalikavak (marina, promenada z kawiarniami, restauracjami i sklepami) w kompleksie z basenem i prywatną plażą z pomostem. Liczba pięter: 2 Liczba sypialni: 2 …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Pokaż wszystko Willa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Bodrum, Turcja
od
$830,000
Opcje wykończenia Gotowe
Oddzielona willa z czterema sypialniami 800 metrów od morza.Liczba pięter: 2Liczba sypialni: 4Liczba łazienek: 4Powierzchnia całkowita: 200 m2Powierzchnia: 500 m2Odległość do morza: 800 metrówPrywatny parking odkrytyOgrzewanie podłogoweSystem klimatyzacjiAby uzyskać bardziej szczegółowe info…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Bodrum Yalıkavak Geriş
Willa Bodrum Yalıkavak Geriş
Willa Bodrum Yalıkavak Geriş
Willa Bodrum Yalıkavak Geriş
Willa Bodrum Yalıkavak Geriş
Pokaż wszystko Willa Bodrum Yalıkavak Geriş
Willa Bodrum Yalıkavak Geriş
Bodrum, Turcja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Ready- to- Move Luksusowe wille w Yalıkavak Gerişen124; Panoramiczny Widok na morzeZ przyjemnością przedstawiamy nasz gotowy-do-natychmiastowy-dostawy projekt butikowy willi, położony w Yalıkavak Gerişu, jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Bodrum.Projekt składa się z 13 ekskluzywnych …
Agencja
TURN KEY REAL ESTATE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
TURN KEY REAL ESTATE
Języki komunikacji
English
Willa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Willa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Willa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Willa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Willa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Pokaż wszystko Willa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Willa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Turcja
od
$784,707
Opcje wykończenia Gotowe
Trzy sypialnie dwupoziomowa willa z widokiem na jezioro w Adabuku 124; Bodrum.Kompleks willi znajduje się 700 metrów od morza, składa się z 80 duplexów (2 piętra) 3 + 1, i 20 triplexów (3 piętra) 4 + 1, w pobliżu znajdują się sklepy, restauracje i rynek tygodniowy.Liczba pięter: 2, 3Liczba s…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Willa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Willa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Willa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Willa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Pokaż wszystko Willa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Willa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Turcja
od
$3,34M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowa willa na sprzedaż w malowniczej okolicy Yalikavak 124; Bodrum, 600 metrów od przystani.Liczba pięter: 2Liczba sypialni: 4Liczba łazienek: 4Oddzielny apartament z 1 sypialnią, kuchnią i łazienką dla pokojówki lub gościa.Odległość do morza: 600 metrówPrywatny duży basenOgród prywatny…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Pokaż wszystko Willa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Turcja
od
$3,34M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowa willa w centrum malowniczej okolicy Village Yalikavak 124; Bodrum - perła wybrzeża Morza Egejskiego Turcji!Willa znajduje się w kompleksie, transfer do plaży publicznej, który jest 1,2 km od hotelu, do centrum i przystani dla jachtów Yalikavak - 1,3 km, a do lotniska Bodrum - 50 km…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Pokaż wszystko Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Bodrum, Turcja
od
$700,490
Opcje wykończenia Gotowe
Trzypokojowa willa z widokiem na morze w Gumusluk | Bodrum. Otoczony lasem sosnowym, tuż nad brzegiem lazurowego morza, ten ekskluzywny projekt o powierzchni 72 000 m² oferuje życie na poziomie pięciogwiazdkowego hotelu. Projekt obejmuje 194 wille, z których każda jest ucieleśnieniem l…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Willa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Willa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Willa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Willa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Pokaż wszystko Willa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Willa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Bodrum, Turcja
od
$3,34M
Opcje wykończenia Gotowe
Te wyjątkowo zaprojektowane wille ucieleśniają architektoniczny blask, czyniąc je najbardziej niezwykłym projektem w Bodrum.Kompleks składa się tylko z 10 ekskluzywnych willi, z silnym naciskiem na prywatność i bezpieczeństwo. Każda willa jest wyjątkowa na swój sposób, czyniąc kompleks dzieł…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Willa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Willa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Willa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Willa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Pokaż wszystko Willa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Willa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Turcja
od
$982,337
Opcje wykończenia Gotowe
Trzy sypialnie dwupoziomowa willa z widokiem na jezioro w Adabuku 124; Bodrum.Kompleks willi znajduje się 700 metrów od morza, składa się z 80 duplexów (2 piętra) 3 + 1, i 20 triplexów (3 piętra) 4 + 1, w pobliżu znajdują się sklepy, restauracje i rynek tygodniowy.Liczba pięter: 2, 3Liczba s…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Luksusowe wille z 3 sypialniami w Pine Forest.
Willa Luksusowe wille z 3 sypialniami w Pine Forest.
Willa Luksusowe wille z 3 sypialniami w Pine Forest.
Willa Luksusowe wille z 3 sypialniami w Pine Forest.
Willa Luksusowe wille z 3 sypialniami w Pine Forest.
Pokaż wszystko Willa Luksusowe wille z 3 sypialniami w Pine Forest.
Willa Luksusowe wille z 3 sypialniami w Pine Forest.
Bodrum, Turcja
od
$469,336
Opcje wykończenia Gotowe
Wille z trzema sypialniami (3+1) o powierzchni 131,4 m² w kompleksie Neva Valeron Adabuku. Kompleks składa się ze 198 rezydencji położonych na działce o powierzchni 44 578 m², tuż przy lesie sosnowym w okolicy Adabuku | Bodrum. Prywatne molo dla mieszkańców kompleksu, transfer na plażę…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Willa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Willa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Willa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Willa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Pokaż wszystko Willa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Willa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Bodrum, Turcja
od
$930,000
Opcje wykończenia Gotowe
Na sprzedaż 3 wille z 3 sypialniami o powierzchni 150 m2 - 170 m2 w centrum Bodrum z panoramicznym widokiem na morze i miasto.Prywatny basenBudowa urządzeń kuchennychBudowa szafUkład chłodzenia VRFOgrzewacze podłogowe w williParkingOgródAby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat te…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Willa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Willa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Willa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Willa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Pokaż wszystko Willa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Willa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Turcja
od
$850,000
Opcje wykończenia Gotowe
Willa znajduje się 6 km od centrum Yalikavak (marina, promenada z kawiarniami, restauracjami i sklepami) w kompleksie z basenem, posiada własną plażę z molo, a także transfer do / z plaży.Liczba pięter: 2Liczba sypialni: 3Liczba łazienek: 2Odległość do morza: 500 metrówTaras ogrodowyOgród ow…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Hisar Villa
Willa Hisar Villa
Willa Hisar Villa
Willa Hisar Villa
Willa Hisar Villa
Pokaż wszystko Willa Hisar Villa
Willa Hisar Villa
Didim, Turcja
od
$243,368
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Bliźniak z widokiem na morze 3-osobowa willa na sprzedaż w nieruchomości Didim-Turkey w Didim,  Didim jest bardzo popularnym kurortem wakacyjnym od wielu lat, z mnóstwem kurortów położonych nad brzegiem półwyspu, małych tradycyjnych wiosek rybackich do elitarnych ośrodków żeglarskich, główn…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Willa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Willa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Willa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Willa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Willa Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Çeşme, Turcja
od
$1,29M
Z radością przywitasz się każdego dnia w Çeşme. - Projekt, który będzie zlokalizowany w Çeşme, będzie miał 3 opcje willi + 1 i 5 + 1. -Każda willa ma własny odkryty basen i parking na zewnątrz.
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Willa Beyaz Villa
Willa Beyaz Villa
Willa Beyaz Villa
Willa Beyaz Villa
Willa Beyaz Villa
Pokaż wszystko Willa Beyaz Villa
Willa Beyaz Villa
Didim, Turcja
od
$643,989
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa, wolnostojąca willa z 4 sypialniami w Altinkum — zupełnie nowy dom na sprzedaż w DidimTa zapierająca dech w piersiach, wolnostojąca willa z 4 sypialniami obejmuje nowoczesną architekturę z łukowatym oknem sięgającym od podłogi do sufitu, rozciągającym się na dwa piętra, zapewniając…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Willa Dikili Villa Project
Willa Dikili Villa Project
Willa Dikili Villa Project
Willa Dikili Villa Project
Dikili, Turcja
od
$296,688
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Dystrykt Izmir do morza i plaży 20 metrów 120 m2 brutto 100 m2 netto 3 + 1 dupleks 3 sypialnie 1 salon z kominkiem Łazienka 1 Łazienka 2 Kominek w domu widok na morze
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Willa Greenhill Villa
Willa Greenhill Villa
Willa Greenhill Villa
Willa Greenhill Villa
Willa Greenhill Villa
Pokaż wszystko Willa Greenhill Villa
Willa Greenhill Villa
Didim, Turcja
od
$492,085
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca willa z 4 sypialniami na sprzedaż w domu wakacyjnym Yesiltepe w Didim esiltepe znajduje się 15 km od centrum Didim, 8 km od jeziora Bafa, 10 km od Akbuk i 5 km od plaży Fevzipasa. Dzięki fascynującej naturze jest to jedno z miejsc, w których panuje cisza, drzewa oliwne, różne k…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Willa Villa in Muğla
Willa Villa in Muğla
Willa Villa in Muğla
Willa Villa in Muğla
Willa Villa in Muğla
Pokaż wszystko Willa Villa in Muğla
Willa Villa in Muğla
Mentese, Turcja
od
$820,324
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
-Kocacalis plaża 1-2 minuty -Willa 4 + 1 z basenem - Działka 470 m2 - Powierzchnia willi 245 m2 -3 piętra -Otwarty salon z kuchnią -4 sypialnie -4 łazienki -1 toaleta -Układ ogrzewania podłogowego -Centralne ogrzewanie elektryczne i chłodzenie pomieszczeń - Bramy elektryczne i aut…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Willa Marina Road Villa
Willa Marina Road Villa
Willa Marina Road Villa
Willa Marina Road Villa
Willa Marina Road Villa
Pokaż wszystko Willa Marina Road Villa
Willa Marina Road Villa
Didim, Turcja
od
$393,133
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Oszałamiające designerskie wille Didim na sprzedaż – nowoczesne wille Didim z 5 sypialniami na sprzedażŁącząc wszystkie elementy życia w płynnym połączeniu współczesnego designu, wyznaczającego standardy na lata, ten niezwykle luksusowy projekt willi składający się z 3 domów bliźniaczych poł…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Wieś domków 4+1 Villa in Aydın
Wieś domków 4+1 Villa in Aydın
Wieś domków 4+1 Villa in Aydın
Wieś domków 4+1 Villa in Aydın
Bahcearasi, Turcja
od
$372,963
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Didim Altinkum Çamlık 4 wille ( 2 bliźniaki ) na sprzedaż Każda willa 4 + 1 240m2 3 piętra 5 pokoi 1 salon 4 sypialnie Oddzielna kuchnia 2 łazienki 3 toalety Każda willa ma prywatny basen B-B-Q Alcove Parking Do morza 850 metrów
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Willa Marina Villa
Willa Marina Villa
Willa Marina Villa
Willa Marina Villa
Willa Marina Villa
Pokaż wszystko Willa Marina Villa
Willa Marina Villa
Didim, Turcja
od
$234,706
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Doskonała 3-pokojowa bliźniacza willa na sprzedaż w Didim - dom wakacyjny w TurcjiTa luksusowa inwestycja nowoczesnych willi w Didim na sprzedaż, kompleks bliźniaczych willi w małym, ale bardzo popularnym kurorcie wakacyjnym Altinkum. Nowoczesna 3-pokojowa bliźniacza willa w Altinkum z widok…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Willa 4+1 Villa in Kuşadası
Willa 4+1 Villa in Kuşadası
Willa 4+1 Villa in Kuşadası
Willa 4+1 Villa in Kuşadası
Aegean Region, Turcja
od
$713,017
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Aydin Kusadasi Willa dupleks 200 m2 Prywatny basen 5 pokoi 4 sypialnie 4 łazienki
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Willa Hisar Villas
Willa Hisar Villas
Willa Hisar Villas
Willa Hisar Villas
Willa Hisar Villas
Pokaż wszystko Willa Hisar Villas
Willa Hisar Villas
Didim, Turcja
od
$288,049
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Nowe nowoczesne i luksusowe gotowe bliźniacze wille z prywatnym basenem i ogrodem na sprzedaż w Didim Turkey.  Położona w Hisar Mahallesi, w pobliżu cichej i spokojnej małej dzielnicy mieszkalnej Didim, Mavisehir, willa z 4 sypialniami i idealną jest inwestycją w nieruchomości Didim. Dosko…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Willa Starting a New Morning with Urla Project
Willa Starting a New Morning with Urla Project
Willa Starting a New Morning with Urla Project
Willa Starting a New Morning with Urla Project
Willa Starting a New Morning with Urla Project
Pokaż wszystko Willa Starting a New Morning with Urla Project
Willa Starting a New Morning with Urla Project
Urla, Turcja
od
$1,23M
Rok realizacji 2023
Urla jest globalnym celem podróży ze swoją naturą, zachowaną historyczną teksturą, wybrzeżem i ludźmi. Posłuchaj głosu liści mówiących dzień dobry. Poczuj ciepło słońca uderzające w twarz przez liście. Projekt Urla to nie tylko miejsce z wolnostojącymi domami, ale świat, który dodaje komfort…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Willa Akbuk Sea View Villa
Willa Akbuk Sea View Villa
Willa Akbuk Sea View Villa
Willa Akbuk Sea View Villa
Willa Akbuk Sea View Villa
Pokaż wszystko Willa Akbuk Sea View Villa
Willa Akbuk Sea View Villa
Akbuk, Turcja
od
$459,278
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesna, wolnostojąca willa z 5 sypialniami i wspaniałym widokiem na morze i przyrodę w Akbuk. Nowoczesny dom zbudowany na prywatnej działce o powierzchni 410 m2 z dużym prywatnym basenem i zewnętrznymi przestrzeniami mieszkalnymi. Idealna inwestycja w nieruchomość Didim.My w Turkish Home…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Wieś domków Polat Green Park Complex
Wieś domków Polat Green Park Complex
Wieś domków Polat Green Park Complex
Wieś domków Polat Green Park Complex
Wieś domków Polat Green Park Complex
Pokaż wszystko Wieś domków Polat Green Park Complex
Wieś domków Polat Green Park Complex
Didim, Turcja
od
$86,650
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Endless Greenery View Apartments – Nieprzegapialna okazja z planem płatności bez odsetek do 36 miesięcyEndless Greenery View Apartments – Nieprzegapialna okazja z planem płatności bez odsetek do 36 miesięcy…Najpiękniejszy stan czasu…W Didim, które jest splecione z naturą i morzem, a także z …
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Willa A Uniquely Beautiful Project
Willa A Uniquely Beautiful Project
Willa A Uniquely Beautiful Project
Willa A Uniquely Beautiful Project
Çeşme, Turcja
od
$2,52M
Rok realizacji 2024
Wszystkie drzwi w willi otworzą się na morze Willa na Ayasarandzie jest nasycona duszą Morza Egejskiego. Willa składa się z 3 pięter. Przed willą znajduje się prywatny basen, a za basenem bezpośredni dostęp do plaży i morza. Z okien roztacza się widok na Morze Egejskie i grecką wyspę Chios. …
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Willa Akbuk Bay Villas
Willa Akbuk Bay Villas
Willa Akbuk Bay Villas
Willa Akbuk Bay Villas
Willa Akbuk Bay Villas
Pokaż wszystko Willa Akbuk Bay Villas
Willa Akbuk Bay Villas
Didim, Turcja
od
$331,622
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Nowo wybudowana wolnostojąca willa z 3 łóżkami na sprzedaż w Akbuk-650 m od plaży 3 sypialnie, prywatny basen, prywatny ogród i 650 m od morza w Akbuk. Doskonała nowo wybudowana wolnostojąca willa na sprzedaż. Znajduje się na terenie Akbuk, gdzie dostępne są wolnostojące wille z widokiem n…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Willa Polat Prime Villas
Willa Polat Prime Villas
Willa Polat Prime Villas
Willa Polat Prime Villas
Willa Polat Prime Villas
Pokaż wszystko Willa Polat Prime Villas
Willa Polat Prime Villas
Didim, Turcja
od
$276,149
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Key Ready Modern & Luxury Detached Villas w Didim Altinkum Turcja.Luksusowe domy w elitarnej lokalizacji w Didim, położone około 4 km od D-Marin w Didim, obszar ten oferuje spokój i styl życia w zgodzie z naturą, a także łatwy dostęp do centrum Altinkum i wielu innych kurortów Didim, położon…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Willa Mavi Villa
Willa Mavi Villa
Willa Mavi Villa
Willa Mavi Villa
Willa Mavi Villa
Pokaż wszystko Willa Mavi Villa
Willa Mavi Villa
Didim, Turcja
od
$243,368
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Okazja 3-pokojowa bliźniacza willa na sprzedaż w Altinkum-2nd Home w Turcji.Znajdująca się w Hisar Mahallesi, w pobliżu cichej i spokojnej małej dzielnicy mieszkalnej Didim, Mavisehir, 3-pokojowa willa z idealnym widokiem jest nie do przegapienia inwestycją w nieruchomości w Didim.Bliźniacza…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Willa Luxury Villa Project in İzmir
Willa Luxury Villa Project in İzmir
Willa Luxury Villa Project in İzmir
Willa Luxury Villa Project in İzmir
Willa Luxury Villa Project in İzmir
Willa Luxury Villa Project in İzmir
Willa Luxury Villa Project in İzmir
Kayapinar, Turcja
od
$583,445
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Nowy projekt kompleksu mieszkaniowego Begonvilla Spokojna zieleń w ekologicznie czystym obszarze Willa z 3 piętrami Brutto 280 m2 Netto 256 m2 4 + 2 4 sypialnie 2 sale System ogrzewania podłogowego Kominek Taras z kominkiem Otwarta pula Otwórz otopark Zielona prywatna działka …
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Willa Akbuk Sea View
Willa Akbuk Sea View
Willa Akbuk Sea View
Willa Akbuk Sea View
Willa Akbuk Sea View
Pokaż wszystko Willa Akbuk Sea View
Willa Akbuk Sea View
Akbuk, Turcja
od
$534,989
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Panoramiczne wille wolnostojące z widokiem na morze w Akbuk, położone w niewielkiej odległości od lotniska Milas-Bodrum.Gotowe pod klucz nowoczesne i luksusowe wille wolnostojące na sprzedaż w Akbuk.  Otoczone naturą w elitarnym Akbuk, niedaleko plaży  i centrum miasta. Budowa odbywa się na …
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Willa Villa in Didim
Willa Villa in Didim
Willa Villa in Didim
Willa Villa in Didim
Willa Villa in Didim
Willa Villa in Didim
Didim, Turcja
od
$822,712
Opcje wykończenia Gotowe
Willa na sprzedaż w Akbuk Didim -3 piętrowa willa z dwoma pojedynczymi łóżkami -250 m2 -3 + 1 -4 pokoje -1 salon -3 sypialnie -3 łazienki - elegancki taras z widokiem na morze -Pierwsza linia od morza - Widok na morze nigdy się nie zamknie - Przed domem znajduje się droga, plaża i…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Chata Farmhouse For Sale
Chata Farmhouse For Sale
Chata Farmhouse For Sale
Chata Farmhouse For Sale
Chata Farmhouse For Sale
Pokaż wszystko Chata Farmhouse For Sale
Chata Farmhouse For Sale
Cinarkoy Mahallesi, Turcja
od
$1,41M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Nasze gospodarstwo znajduje się w miejscowości Kemalpaşa Ören Yaka. Istnieją dwa oddzielne 2-piętrowe domy z wodą i elektrycznością, mały dom parterowy, magazyn i zadaszony dach dla zwierząt oraz budynki gospodarcze na ziemi. Nasze gospodarstwo ma powierzchnię 140 m2 i ma 2 sypialnie, 1 sal…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Willa Didim Villa
Willa Didim Villa
Willa Didim Villa
Willa Didim Villa
Willa Didim Villa
Pokaż wszystko Willa Didim Villa
Willa Didim Villa
Didim, Turcja
od
$416,686
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Nowa wolnostojąca willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Yesilkent-300 m od plaży Nowoczesna i luksusowa willa, która została całkowicie uzupełniona o idealną obudowę i dekorację, jest idealną inwestycją na dom wakacyjny i całoroczny na wybrzeżu Morza Egejskiego Didim z 4 sypialniami. Yesilke…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Willa 3+1 Villa in İzmir
Willa 3+1 Villa in İzmir
Willa 3+1 Villa in İzmir
Willa 3+1 Villa in İzmir
Aliaga, Turcja
od
$272,655
Rok realizacji 2023
Nasza willa znajduje się na plaży Yeni Şakran, 50 metrów od ulicy Yalı, a po 45 dniach jest pod klucz. Jest bardzo blisko placu, plaży, kawiarni, miejsca do spacerów i parku dla dzieci i znajduje się przy ruchliwej drodze. Gaz ziemny, system ogrzewania podłogowego, wyposażona kuchnia, łazi…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Willa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Willa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Willa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Willa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Willa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Pokaż wszystko Willa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Willa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Çeşme, Turcja
od
$608,846
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Nad brzegiem Morza Egejskiego raj Dalyan Sakizlyka  Terytorium kompleksu mieszkalnego 7500 m2  Projekt składa się z 2 bloków, każdy blok ma własną pulę  Plac Villa: Brutto: 120 m2 Neto: 85 m2 1. Piętro: - podwórko - Sala - Otwarta kuchnia - łazienka  2. piętr…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Willa Akbuk Tas Villa
Willa Akbuk Tas Villa
Willa Akbuk Tas Villa
Willa Akbuk Tas Villa
Willa Akbuk Tas Villa
Pokaż wszystko Willa Akbuk Tas Villa
Willa Akbuk Tas Villa
Didim, Turcja
od
$283,484
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Kluczowa luksusowa wolnostojąca willa z 3 łóżkami na sprzedaż w domu Akbuk-2nd w Turcji Akbuk, jeden z wakacyjnych regionów Didim, ma długą i idealną linię brzegową, a duże i małe zatoczki nazwane są od Zatoki Akbuk, gdzie wszystkie odcienie zieleni i błękitu starannie się łączą. Jest to mi…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Willa Magnolia Villas
Willa Magnolia Villas
Willa Magnolia Villas
Willa Magnolia Villas
Willa Magnolia Villas
Pokaż wszystko Willa Magnolia Villas
Willa Magnolia Villas
Didim, Turcja
od
$224,647
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Doskonała willa z 3 sypialniami i 3 sypialniami na sprzedaż w Didim - Dom wakacyjny na sprzedaż w Didim Z przyjemnością oferujemy tę przestronną bliźniak z 3 sypialniami na prywatnym kompleksie z dużym wspólnym basenem. Jest idealny zarówno na dom wakacyjny, jak i całoroczny dom mieszkalny …
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Willa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Willa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Willa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Willa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Willa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Willa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Willa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Urla, Turcja
od
$2,23M
Rok realizacji 2025
Przywitaj się z dniem z zapachem lawendy... Projekt zlokalizowany w perle Morza Egejskiego Urla, z 73 willami o powierzchni 80 845,32 metrów kwadratowych. Będą 3 rodzaje willi jako 5 + 1/6 + 1/7 + 1. Każda willa będzie miała własną infrastrukturę energii słonecznej na dachu, basenie i par…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Willa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Willa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Willa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Willa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Willa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Pokaż wszystko Willa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Willa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Aliaga, Turcja
od
$254,018
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
Aliaga Shakranlar District Izmir   3 + 1 triplex I piętro: 1 salon z kuchnią Drugie piętro: 2 sypialnie i łazienka  3 piętro: 1 sypialnia i taras  Całkowita powierzchnia: 100 m2 Projekt zostanie oddany do użytku w lipcu 2023 r. Pieszo w pobliżu morza 1 minutę Kaw…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Willa 4+1 Villa in İzmir
Willa 4+1 Villa in İzmir
Willa 4+1 Villa in İzmir
Willa 4+1 Villa in İzmir
Willa 4+1 Villa in İzmir
Yenibagarasi Mahallesi, Turcja
od
$817,966
Rok realizacji 2023
Nasze 2 luksusowe wille triplex o powierzchni 225 m2 4 + 1 wolnostojący basen o powierzchni 50 m2 na działce o powierzchni 650 m2 ze wspaniałym widokiem, tuż obok Foçaköy, Dzielnica Yenibağarası jest na sprzedaż pod koniec czerwca. Materiały pierwszej klasy są używane w domach naszej willi…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Willa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Willa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Willa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Willa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Willa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Gaziemir, Turcja
od
$327,187
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Cudowny widok natury i czyste powietrze. -Nasza willa ma 3 + 1 pokoje, 125 m2 netto -Nasza willa ma 2 podłogi, jej przód nigdy nie zostanie zamknięty, *W sypialni znajduje się łazienka *Otwarta kuchnia *2 km do obwodnicy *Optymalne 2 km *Lotnisko 10 km Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Willa Akbuk Pine Village
Willa Akbuk Pine Village
Willa Akbuk Pine Village
Willa Akbuk Pine Village
Willa Akbuk Pine Village
Pokaż wszystko Willa Akbuk Pine Village
Willa Akbuk Pine Village
Didim, Turcja
od
$243,368
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Oszałamiająca willa z 3 sypialniami w domu wakacyjnym Akbuk na sprzedaż w Didim Ta bliźniak z 3 sypialniami jest wspaniałym elementem architektury na sprzedaż w Didim Akbuk, który obejmuje otwarte przestrzenie mieszkalne ze wspólnym basenem. Bliźniak z widokiem na przyrodę i morze, z dala o…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Chata Stone House
Chata Stone House
Chata Stone House
Chata Stone House
Chata Stone House
Pokaż wszystko Chata Stone House
Chata Stone House
Didim, Turcja
od
$561,619
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Stone- zbudowany w stylu Detached- Domek w Didim - Oszałamiający Stone House Na sprzedaż w TurcjiPołożony w dużej działce ziemi dla ochrony prywatności gwarantowane, ten kamienisty domek został pierwotnie zbudowany 14 lat temu i jest zaledwie 5 minut spacerem od centrum wsi Greenhill na codz…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Willa Green Park Villas
Willa Green Park Villas
Willa Green Park Villas
Willa Green Park Villas
Willa Green Park Villas
Pokaż wszystko Willa Green Park Villas
Willa Green Park Villas
Didim, Turcja
od
$304,879
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Zupełnie nowa luksusowa willa z 3 łóżkami w Altinkum na sprzedaż - dom rodzinny w Didim.  Didim to nazwa półwyspu i jego centrum dzielnicy, Centrum dzielnicy Didim jest centrum wszystkich szlaków handlowych i transportowych półwyspu i znajduje się bardzo blisko najbardziej znanego tętniąceg…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się