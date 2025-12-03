  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Antalya
  4. Nowe domy

Nowe domy w Antalya, Turcja

Alanya
22
Muratpasa
1
Dosemealti
3
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Pokaż wszystko Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Dosemealti, Turcja
od
$1,62M
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
LARES VILLAS to dwa osobne projekty składające się z 10 i 24 luksusowych willi w Antalyi. Odbywa się to pod gwarancją GEYLAN COMPANY. Są to wille o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Każda willa ma prywatny basen. jest 5 sypialni i salon. wszystkie sypialnie mają łazienkę i garderobę.. Wille s…
Deweloper
geylan company ( lares villas )
Willa Luxury villa with sea view in Alanya
Willa Luxury villa with sea view in Alanya
Willa Luxury villa with sea view in Alanya
Willa Luxury villa with sea view in Alanya
Willa Luxury villa with sea view in Alanya
Pokaż wszystko Willa Luxury villa with sea view in Alanya
Willa Luxury villa with sea view in Alanya
Kargicak, Turcja
od
$473,805
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
Роскошная вилла с видом на море в Алании Район Каргыджак расположен в 18 км на восток от Алании. Район Каргыджак славится жилыми комплексами премиум класса и видмаи на море и горы. Жилые комплексы расположены на холмах каскадным способом, чтобы не пекрывать вид другим домам. В Каргыджаке п…
Agencja
ALANYA INVESTMENT
Willa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Willa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Willa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Willa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Willa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Pokaż wszystko Willa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Willa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Kargicak, Turcja
od
$373,705
-Ta pięknie zaprojektowana willa położona w Kargicak w Alanyi, z nowoczesną architekturą otoczoną naturalnymi zielenią. W pełni wolnostojąca prywatna willa z przepięknym widokiem na miasto i przyrodę Alanya. Ta willa z 5 sypialniami oferuje 350 m2 powierzchni mieszkalnej na 3 piętrach, a cał…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
OneOne
Willa Hidden Valley
Willa Hidden Valley
Willa Hidden Valley
Willa Hidden Valley
Willa Hidden Valley
Pokaż wszystko Willa Hidden Valley
Willa Hidden Valley
Yaylali, Turcja
od
$557,796
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 3
ZESPÓŁ PROJEKTU DOŚWIADCZENIA Obszar projektu: 4 536 m2 br /Całkowita liczba willi: 11 Lokalizacja: Kargicak / Alanya / Antalya br /Odległość do centrum Alanyi - 12 km br /Lotnisko Gazipasha: 23 km lotnisko w Antalyi: 130 km br /Odległość ptaka od morza: 550 m br /Odległość samochodem do mor…
Agencja
Sun World Real Estate
Willa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Willa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Willa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Willa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Willa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Pokaż wszystko Willa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Willa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Alanya, Turcja
od
$265,865
3 + 1 penthouse Powierzchnia kwadratowa 200 m2 Infrastruktura: Basen Generator Winda Bezpieczeństwo Prywatna zamknięta powierzchnia Do morza 400 metrów Aydat 1000 euro rocznie
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Pokaż wszystko Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Dosemealti, Turcja
od
$1,36M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 350 m²
1 obiekt nieruchomości 1
LARES VILLAS to dwa osobne projekty składające się z 10 i 24 luksusowych willi w Antalyi. Odbywa się to pod gwarancją GEYLAN COMPANY. Są to wille o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Każda willa ma prywatny basen. Nieruchomość posiada 5 sypialni i salon. Wszystkie sypialnie mają łazienkę i gar…
Deweloper
geylan company ( lares villas )
Willa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Willa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Willa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Willa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Willa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Pokaż wszystko Willa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Willa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Oba, Turcja
od
$644,859
Opcje wykończenia Gotowe
Cena:wyposażone w 600 000 EURniewyposażone 550 000 EURNadaje się do obywatelstwa tureckiego i zezwolenia na pobyt.Oferujemy ekskluzywną willę klasy premium 4 + 1 o łącznej powierzchni 250 m2 znajduje się w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Alanya - Oba.Pokoje: 4 + 1Liczba pięter: 3K…
Agencja
Smart Home
Willa Modern villa for sale in Alanya
Willa Modern villa for sale in Alanya
Willa Modern villa for sale in Alanya
Willa Modern villa for sale in Alanya
Willa Modern villa for sale in Alanya
Willa Modern villa for sale in Alanya
Kargicak, Turcja
od
$148,414
-Beautifull Nowoczesna willa z 3 sypialniami i przepięknym widokiem na morze na sprzedaż w Alanyi, Kargıcak.  nowo wybudowana willa położona na wzgórzu w Kargıcak, ponieważ znajduje się na wzgórzu i ma wspaniały widok na morze i przyrodę, a także dużą prywatność. Ma łatwy dostęp do plaży i c…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Willa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Willa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Willa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Willa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Willa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Pokaż wszystko Willa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Willa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Alanya, Turcja
od
$668,792
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż nowe wille projektowe z obywatelstwem tureckim w Alanyi Data rozpoczęcia projektu: 30.04.2024 Data zakończenia projektu: 30.12.2025     Z dumą prezentujemy Państwu nasz projekt SES ELEGANCE, który znajduje się w regionie TEPE w Alanyi i ma malowniczy widok!   Nasz projekt znajduj…
Agencja
AxA property
Zostaw prośbę
Agencja
AxA property
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Willa Furnished villa 3+1 with pool.
Willa Furnished villa 3+1 with pool.
Willa Furnished villa 3+1 with pool.
Willa Furnished villa 3+1 with pool.
Willa Furnished villa 3+1 with pool.
Pokaż wszystko Willa Furnished villa 3+1 with pool.
Willa Furnished villa 3+1 with pool.
Kargicak, Turcja
od
$270,755
Opcje wykończenia Gotowe
VillaAlanya / Kargiczak3 + 1 powierzchnia 195 m2Wykres 300 m2W pełni umeblowaneCharakterystyczny widok na SEAKuchnia strefowaLuksusowy salon3 sypialnie2 łazienkiDuży balkon i tarasPrywatny basenObszar rekreacjiGarażParkingZamknięte terytorium prywatne850 m od morzaCENA ZOBOWIĄZANA DO SPRZEDA…
Agencja
Smart Home
Willa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Willa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Willa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Willa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Willa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Pokaż wszystko Willa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Willa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Kargicak, Turcja
od
$309,641
- Piękna willa z przepięknym panoramicznym widokiem na morze w Alanyi, Kargicak. Ta nowoczesna willa z 3 sypialniami i basenem na sprzedaż w Alanyi, Kargicak została nowo wybudowana z najnowszych materiałów i technologii.  Ta nowoczesna willa z 3 sypialniami znajduje się w Kargicak w Alanyi.…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Pokaż wszystko Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Alanya, Turcja
od
$452,721
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
3+1, 4+1, 5+2 wille na sprzedaż w Turcji, Alanya. %25 zaliczki + 24-miesięczne raty Elastyczny plan płatności. Obywatelstwo tureckie wliczone w cenę! Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z nami!
Agencja
AxA property
Zostaw prośbę
Agencja
AxA property
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Willa Dwupokojowy dom szeregowy w kompleksie Panorama Terrace Sitesi.
Willa Dwupokojowy dom szeregowy w kompleksie Panorama Terrace Sitesi.
Willa Dwupokojowy dom szeregowy w kompleksie Panorama Terrace Sitesi.
Willa Dwupokojowy dom szeregowy w kompleksie Panorama Terrace Sitesi.
Willa Dwupokojowy dom szeregowy w kompleksie Panorama Terrace Sitesi.
Pokaż wszystko Willa Dwupokojowy dom szeregowy w kompleksie Panorama Terrace Sitesi.
Willa Dwupokojowy dom szeregowy w kompleksie Panorama Terrace Sitesi.
Kesefli, Turcja
od
$196,324
Pokoje: 2+1 Liczba pięter: 2 Powierzchnia: 136 m² 400 metrów od morza. Kamienica znajduje się w dzielnicy Keşevli, pomiędzy Kargicak i Demirtaş. Rok budowy: 2008 Najważniejsze cechy: W pełni umeblowane Oddzielna kuchnia Salon 1 łazienka 2 toalety Ogród Taras z g…
Agencja
Smart Home
Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.
Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.
Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.
Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.
Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.
Pokaż wszystko Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.
Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.
Kargicak, Turcja
od
$409,590
Opcje wykończenia Gotowe
Na sprzedaż umeblowana willa w 5-gwiazdkowym kompleksie Granada Residence, wyposażona we wszystkie udogodnienia. Willa położona jest na wzgórzu z widokiem na Morze Śródziemne, góry i miasto. Rozkład: Pokoje: 4 + 1 Liczba pięter: 2 Powierzchnia domu: 350 m² Powierzchnia dzia…
Agencja
Smart Home
Willa ALANYA
Willa ALANYA
Willa ALANYA
Willa ALANYA
Willa ALANYA
Pokaż wszystko Willa ALANYA
Willa ALANYA
Alanya, Turcja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 235 m²
1 obiekt nieruchomości 1
ALANYA BEKTASPANORAMICZNE STANOWISKO ALANII5 + 1 TRIBLEX VILLA4 BATHROOMS - 4 WCPRIVATE POOLPRIVATE GARDENPRZEDSIĘBIORSTWAPRIVATE PARKINGPRIVATE BBQFULLY FULYSHEDCASTLE AND SEA VIEWCentrum ALANYA 3 km350 m2 OBSZAR VILLA580 m2 Obwód pokładowy
Agencja
Ogenusproperty
Willa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Willa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Willa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Willa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Willa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Pokaż wszystko Willa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Willa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Alanya, Turcja
od
$313,912
-Ta willa w Alanyi jest dla miłośników modernistycznego stylu. Luksusowa współczesna willa z widokiem na morze w Alanyi ma zapierający dech w piersiach widok na morze. Najważniejsze atrakcje tej willi z widokiem na morze w Alanyi - Tylko 700 metrów od plaży - Winda do wszystkich tarasów will…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Wieś domków Doesemealti Villa
Wieś domków Doesemealti Villa
Wieś domków Doesemealti Villa
Wieś domków Doesemealti Villa
Wieś domków Doesemealti Villa
Pokaż wszystko Wieś domków Doesemealti Villa
Wieś domków Doesemealti Villa
Dosemealti, Turcja
od
$714,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 365 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Deschemalts — to obszar o naturalnym pięknie i uroczej atmosferze. Deschalta z bujnymi zielonymi lasami, wysokimi wzgórzami i czystym powietrzem — to raj dla miłośników przyrody i tych, którzy szukają spokojnego i spokojnego miejsca do życia. Szczególnie obszar Dösemealty oferuje idealne …
Agencja
Realty World Green Gayrimenkul
Willa
Willa
Willa
Willa
Willa
Pokaż wszystko Willa
Willa
Degirmendere, Turcja
od
$687,738
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Deweloper
IKY GROUP ALANYA
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Pokaż wszystko Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Alanya, Turcja
od
$610,729
Opcje wykończenia Gotowe
Oferta dla osób ubiegających się o obywatelstwo tureckie! Umeblowana willa z czterema sypialniami i prywatnym basenem z widokiem na morze, góry i twierdzę. Pokoje: 4+1 Piętra: 2 Sypialnie: 4 Kuchnia-salon: 1 Łazienki: 4 Garderoba: 1 Powierzchnia willi: 270 m² Powierzch…
Agencja
Smart Home
Willa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Willa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Willa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Willa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Willa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Pokaż wszystko Willa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Willa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Alanya, Turcja
od
$282,951
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż nowe wille w Alanyi dla obywateli tureckich Dostępne do obywatelstwa wille na sprzedaż w Alanyi Tepe. Baseny zewnętrzne Pełna aktywność Opcje 2+1, 3+1, 4+1 Zaliczka + rata Data zakończenia: 30.05.2025
Agencja
AxA property
Agencja
AxA property
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Willa Villa in Antalya
Willa Villa in Antalya
Willa Villa in Antalya
Willa Villa in Antalya
Willa Villa in Antalya
Muratpasa, Turcja
od
$976,299
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
1 obiekt nieruchomości 1
-Antalya, Kaş Lokalizacja -Kalkan -Oszałamiający widok na morze -9 willi -4 wille na sprzedaż -Każda willa znajduje się na działce o powierzchni 500 m2 - Powierzchnia willi 300 m2 -4 + 1 willa -1 otwarty salon z kuchnią -4 sypialnie -1 toaleta -4 łazienki -1 sauna -Układ ogrzewan…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Willa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Willa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Willa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Willa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Willa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Pokaż wszystko Willa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Willa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Alanya, Turcja
od
$443,262
Opcje wykończenia Gotowe
Pokoje: 3 + 2Liczba pięter: 3Kąpiele: 2Balkon: 3Powierzchnia willi: 170 m2Umeblowana willa z trzema sypialniami i prywatnym basenem z widokiem na morze i fortecę.Willa składa się z 3 pięter. Połączone salon i kuchnia na 1 piętrze, 3 sypialnie na 2 piętrze i apartament na najwyższym piętrze.K…
Agencja
Smart Home
Willa Willa 4+2 z basenem i widokiem na morze dostępna dla obywateli tureckich.
Willa Willa 4+2 z basenem i widokiem na morze dostępna dla obywateli tureckich.
Willa Willa 4+2 z basenem i widokiem na morze dostępna dla obywateli tureckich.
Willa Willa 4+2 z basenem i widokiem na morze dostępna dla obywateli tureckich.
Willa Willa 4+2 z basenem i widokiem na morze dostępna dla obywateli tureckich.
Pokaż wszystko Willa Willa 4+2 z basenem i widokiem na morze dostępna dla obywateli tureckich.
Willa Willa 4+2 z basenem i widokiem na morze dostępna dla obywateli tureckich.
Kargicak, Turcja
od
$408,288
Opcje wykończenia Gotowe
Adaptacja do obywatelstwa tureckiego – możliwość dopłaty 400 000 USD do Tapu. Umeblowana willa z sypialniami z łazienkami i prywatnym basenem z widokiem na morze, w dzielnicy Kargicak. Wyposażenie: 4 sypialnie 2 salony 2 balkony 3 łazienki Pola grzewcze Powierzchnia wil…
Agencja
Smart Home
Willa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Willa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Willa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Willa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Willa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Pokaż wszystko Willa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Willa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Mahmutlar, Turcja
od
$800,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finans…
Agencja
DDA Real Estate
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Willa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Willa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Willa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Willa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Pokaż wszystko Willa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Willa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Kargicak, Turcja
od
$615,012
Ta wyjątkowo dobra wolnostojąca willa z prywatnym basenem w Alanyi, zaprojektowana zgodnie z luksusowymi standardami, oferuje luksusowe wykończenia i wysokiej jakości materiały. Ta luksusowa willa dysponuje prywatnym ogrodem krajobrazowym, prywatnym basenem i panoramicznym widokiem na morze.…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Willa Luxury villa in Kargicak
Willa Luxury villa in Kargicak
Willa Luxury villa in Kargicak
Willa Luxury villa in Kargicak
Willa Luxury villa in Kargicak
Pokaż wszystko Willa Luxury villa in Kargicak
Willa Luxury villa in Kargicak
Kargicak, Turcja
od
$530,661
Ta willa będzie się znajdować na powierzchni 605 m2. Termin zakończenia to wrzesień 2021 r. Budynek składa się z 3 pięter i ma całkowitą powierzchnię 445 m2.Na 3 piętrach znajduje się 6 pokoi i 6 łazienek. Drugie światło jest również zaprojektowane w salonie. Odległość do morza wynosi około …
Agencja
Basic Apartment Real Estate
