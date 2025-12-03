Kargicak, Turcja

-Beautifull Nowoczesna willa z 3 sypialniami i przepięknym widokiem na morze na sprzedaż w Alanyi, Kargıcak. nowo wybudowana willa położona na wzgórzu w Kargıcak, ponieważ znajduje się na wzgórzu i ma wspaniały widok na morze i przyrodę, a także dużą prywatność. Ma łatwy dostęp do plaży i c…