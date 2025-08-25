Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.

Sztuka nowoczesnego luksusu w sercu Yalikavak | Bodrum.
Ville – ekskluzywny projekt o powierzchni 10 300 m², składający się z 10 willi, ucieleśnia idealną równowagę prywatności, estetyki i technologicznego komfortu w jednej z najbardziej prestiżowych części wybrzeża Morza Egejskiego.
Projekt położony jest w Yalikavak, perle północno-wschodniego wybrzeża Półwyspu Bodrum. Unikalny krajobraz, zielone wzgórza i zapierające dech w piersiach widoki na morze tworzą poczucie pełnej harmonii z naturą.
Jedność, architektura z charakterem, widoki na Morze Egejskie, technologia, wysokiej jakości materiały i absolutna prywatność – wszystko to sprawia, że projekt ten jest idealnym wyborem zarówno na stałe zamieszkanie, jak i na wakacje.
Liczba pięter: 1
Liczba sypialni: 4+1
Liczba łazienek: 5+1
Powierzchnia całkowita willi: 396 m² / 224 m²
Powierzchnia całkowita domku gościnnego: 42 m²
Każda willa to dzieło sztuki i jest w pełni gotowa do zamieszkania.
Wszystko wykonane na najwyższym poziomie:
W pobliżu projektu:
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisy.