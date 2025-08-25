  1. Realting.com
  Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.

Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.

Bodrum, Turcja
od
$2,57M
18
ID: 27527
Data aktualizacji: 29.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Aegean Region
  • Miasteczko
    Bodrum

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Sztuka nowoczesnego luksusu w sercu Yalikavak | Bodrum.

Ville – ekskluzywny projekt o powierzchni 10 300 m², składający się z 10 willi, ucieleśnia idealną równowagę prywatności, estetyki i technologicznego komfortu w jednej z najbardziej prestiżowych części wybrzeża Morza Egejskiego.

Projekt położony jest w Yalikavak, perle północno-wschodniego wybrzeża Półwyspu Bodrum. Unikalny krajobraz, zielone wzgórza i zapierające dech w piersiach widoki na morze tworzą poczucie pełnej harmonii z naturą.

Jedność, architektura z charakterem, widoki na Morze Egejskie, technologia, wysokiej jakości materiały i absolutna prywatność – wszystko to sprawia, że ​​projekt ten jest idealnym wyborem zarówno na stałe zamieszkanie, jak i na wakacje.

Liczba pięter: 1
Liczba sypialni: 4+1
Liczba łazienek: 5+1
Powierzchnia całkowita willi: 396 m² / 224 m²
Powierzchnia całkowita domku gościnnego: 42 m²
Każda willa to dzieło sztuki i jest w pełni gotowa do zamieszkania.

Wszystko wykonane na najwyższym poziomie:

  • Przestronne sufity o wysokości 3,8 m
  • Prywatny domek gościnny (1+1)
  • Basen bez krawędzi z widokiem na morze
  • Sauna i minibar
  • Inteligentny system domowy
  • Kominek i miejsce do grillowania
  • Ogrzewane podłogi
  • Szafa
  • Sprzęt kuchenny Franke, w tym szafka na wino i lodówka dwukomorowa.
  • Wbudowane szafy we wszystkich pokojach
  • Całodobowy monitoring i ochrona
  • Profesjonalna konserwacja terenów zielonych

W pobliżu projektu:

  • Marynarka Yalikavak
  • Butiki światowych marek
  • Restauracje światowej klasy
  • Centrum Bodrum, zaledwie 25 minut jazdy samochodem

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisy.

Lokalizacja na mapie

Bodrum, Turcja

Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.
Bodrum, Turcja
od
$2,57M
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Svenska, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski
