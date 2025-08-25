Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.

Sztuka nowoczesnego luksusu w sercu Yalikavak | Bodrum.

Ville – ekskluzywny projekt o powierzchni 10 300 m², składający się z 10 willi, ucieleśnia idealną równowagę prywatności, estetyki i technologicznego komfortu w jednej z najbardziej prestiżowych części wybrzeża Morza Egejskiego.

Projekt położony jest w Yalikavak, perle północno-wschodniego wybrzeża Półwyspu Bodrum. Unikalny krajobraz, zielone wzgórza i zapierające dech w piersiach widoki na morze tworzą poczucie pełnej harmonii z naturą.

Jedność, architektura z charakterem, widoki na Morze Egejskie, technologia, wysokiej jakości materiały i absolutna prywatność – wszystko to sprawia, że ​​projekt ten jest idealnym wyborem zarówno na stałe zamieszkanie, jak i na wakacje.

Liczba pięter: 1

Liczba sypialni: 4+1

Liczba łazienek: 5+1

Powierzchnia całkowita willi: 396 m² / 224 m²

Powierzchnia całkowita domku gościnnego: 42 m²

Każda willa to dzieło sztuki i jest w pełni gotowa do zamieszkania.

Wszystko wykonane na najwyższym poziomie:

Przestronne sufity o wysokości 3,8 m

Prywatny domek gościnny (1+1)

Basen bez krawędzi z widokiem na morze

Sauna i minibar

Inteligentny system domowy

Kominek i miejsce do grillowania

Ogrzewane podłogi

Szafa

Sprzęt kuchenny Franke, w tym szafka na wino i lodówka dwukomorowa.

Wbudowane szafy we wszystkich pokojach

Całodobowy monitoring i ochrona

Profesjonalna konserwacja terenów zielonych

W pobliżu projektu:

Marynarka Yalikavak

Butiki światowych marek

Restauracje światowej klasy

Centrum Bodrum, zaledwie 25 minut jazdy samochodem

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisy.