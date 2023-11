Akbuk Sea View Villa

Nowoczesna wolnostojąca willa z 5 sypialniami i pięknym widokiem na morze i przyrodę w Akbuk. Nowoczesny dom zbudowany na prywatnej działce o powierzchni 410 m2 z dużym prywatnym basenem i salonem na świeżym powietrzu. Idealna inwestycja w nieruchomości Didim.

W tureckim Home Office z przyjemnością prezentujemy tę oszałamiającą willę w Akbuk Didim na sprzedaż, dobrze utrzymaną nieruchomość z widokiem na morze i przyrodę, nieco wzniesioną w oszałamiającej zatoce Akbuk.

Didim Akbuk, który ma około 15 km linii brzegowej, jest otoczony górami. Najpopularniejsze zatoczki to Saplı Ada, Kazıklı Bay i Sahte Cennet. Istnieje również społeczność, która nazywa False Paradise prawdziwymi Malediwami Didima. Najważniejszą cechą Didima Akbuka jest to, że jest wietrzny i ma niską wilgotność. Akbuk jest znane jako miejsce terapeutyczne, szczególnie dla pacjentów z astmą, z bogatym w tlen powietrzem i bryzą jodu z morza, pokrytą sosnami.

Morze nie jest faliste, a wiele zatoczek otrzymało ciemnoniebieskie flagi, co oznacza, że woda jest bardzo czysta. Możesz pływać do końca października. 8 miesięcy w roku jest słonecznie w mieście Akbuk, ponieważ wilgotność jest idealna, pozwala nam wygodnie spędzić letnie upał. Kiedy rano wyjeżdżasz z Akbuk, możesz codziennie odwiedzać takie miejsca jak Izmir, Mugla, Denizli, Aydin i kurorty nadmorskie, takie jak Bodrum, Marmaris i Cesme w tym regionie.

Ta wolnostojąca willa z 5 sypialniami na sprzedaż w Akbuk znajduje się w cichej i nieco podwyższonej dzielnicy mieszkalnej miasta, z której roztacza się widok na morze i wspaniałe góry.

Autobusy z centrum Akbuk zapewniają dostęp do wszystkich obszarów półwyspu Didim; tradycyjne centrum miasta Didim jest dostępne w ciągu około 25 minut, nocne życie Altinkum w ciągu 30 minut, nocny targ w Mavisehir można dotrzeć w mniej niż 30 minut.

Willa zbudowana jest na prywatnej działce narożnej, otoczonej murami i zamkniętej willi, która oferuje zadbane dojrzałe ogrody, duży prywatny basen i rozległe tarasy słoneczne.

Nowoczesna willa weszła z boku przez zacieniony taras wejściowy, na którym znajdują się stalowe drzwi antywłamaniowe otwierające się na korytarz ze schodami na górne piętra i drzwiami pokoi piętro. Z boku drzwi wejściowych znajduje się toaleta dla gości.

Drugie drzwi otwierają się na salon na otwartym planie z neutralnymi ceramicznymi płytkami podłogowymi. Jasno określona przestrzeń z nowoczesnym salonem podczas wchodzenia i jadalnią, podczas gdy kuchnia jest przesunięta do tyłu, w pełni wyposażona w szereg jednostek i wysokiej jakości blaty robocze. Kuchnia ma dostęp do balkonu z widokiem na góry, a salon oferuje duży balkon z widokiem na basen.

Schodząc po schodach na pierwsze piętro, znajdują się trzy sypialnie, jeden duży pokój jednoosobowy z balkonem z widokiem na przyrodę, sypialnia dwuosobowa wyposażona w podwójne łóżko i drzwi tarasowe otwierające się na wspólny balkon z widokiem na morze i basen. Jeden z pokoi ma cały sprzęt GYM to wyjątkowo przestronna główna sypialnia z prywatnością łazienki z prysznicem i dostępem do wspólnego dużego balkonu. Na tym piętrze znajduje się również rodzinna łazienka z wanną ustawioną przy korytarzu.

Na drugim piętrze znajdują się pozostałe dwie sypialnie z drzwiami, które otwierają się na rozległy taras na dachu z przepięknym widokiem na zatokę Akbuk i wzgórza Didim.

Ta bardzo dobrze utrzymana willa jest oferowana na rynku nieruchomości Didim w pełni umeblowana w bardzo dobrym standardzie, w cenie obejmującej wszystkie artykuły AGD, klimatyzatory, słoneczny system ciepłej wody.

Ogólnie piękny dom rodzinny w Akbuk, który należy obejrzeć; idealny na relaksujące wakacje, idealny na całoroczne życie lub doskonałą inwestycję w Didim, dużo przestrzeni życiowej na zewnątrz oraz wspaniałe widoki na morze i przyrodę.

Możemy zapewnić dotowaną wycieczkę inspekcyjną dla każdego, kto jest poważnie zainteresowany zakupem nieruchomości w regionach, w których sprzedajemy nieruchomości…

Ze wspaniałym klimatem, gościnnymi ludźmi i wspaniałymi nieruchomościami Turcja musi być Twoim pierwszym wyborem dla Twojego domu na słońcu. Chociaż możesz przeglądać nieruchomości w naszej witrynie internetowej i pakietach informacyjnych, nic nie można porównać do jakości i stylu życia, w które kupujesz. Ogólnie rzecz biorąc, wyprawa inspekcyjna trwa 3 lub 4 dni, co zwykle jest wystarczająco długie, aby jeden z naszych oddanych doradców poprowadził cię przez cały proces, od przeglądania nieruchomości po pomoc w zakresie legalności. Będziemy tam, aby powitać cię z lotniska, dopóki nie wyjdziesz. Twoje wizyty kontrolne są w pełni eskortowane i jesteśmy dumni z opieki nad naszymi klientami. Aby zobaczyć, co ten kraj ma do zaoferowania, zarezerwuj podróż inspekcyjną za pośrednictwem jednego z naszych doradców.

ABY ZARZĄDZAĆ WIDOKIEM NA TĄ NIERUCHOMOŚĆ I INNE OPCJE NIERUCHOMOŚCI, ZADZWOŃ DO NAS TERAZ

O AKBUK

Akbuk jest jednym z ukrytych klejnotów Turcji, położonym na południowo-zachodnim wybrzeżu Morza Egejskiego. Miasto jest idealnie położone w pięknej zatoce otoczonej chronionymi lasami sosnowymi i gajami oliwnymi. Akbuk to małe miasteczko, które rozwija się dzięki starannemu planowaniu i ma niesamowitą zatokę, w której można słuchać ciszy i oglądać zachód słońca. To tylko 20 minut jazdy od znanego ośrodka wypoczynkowego Altinkum i niecałe 90 minut od lotniska Bodrum.



Akbuk ma również najwyższy stosunek tlenu i najniższy wskaźnik wilgotności w Turcji. Dzięki temu Akbuk byłby idealnym miejscem do kupowania nieruchomości dla osób cierpiących na problemy zdrowotne, takie jak astma, reumatyzm i cukrzyca. Jak zalecił lekarz tol ive w rejonie Akbuk. Widok na morze i góry otaczające Akbuk zapiera dech w piersiach, a bryza morska i miękkie piaszczyste plaże są idealne na upalny letni dzień. W połączeniu z dostępną lokalną kuchnią i niekończącą się gościnnością mieszkańców, Akbuk wywrze trwałe wrażenie na tych, którzy odwiedzają.





POBLIŻSZE ATRAKCJE

Rejsy statkiem, nurkowanie z rurką, nurkowanie,

Wędkarstwo, jazda konna, park wodny i sporty wodne.



UDOGODNIENIA LOKALNE

Bankowość / punkty gotówkowe, lekarze, chemik, supermarkety.

Lokalny Pazar dostarczający świeże produkty.

Kawiarnia internetowa, restauracje, bary i kawiarnie.

Kluby plażowe dla relaksu.

Marina, wypożyczalnia samochodów i wiele innych udogodnień.

Niezawodna usługa taksówkowa.

Częste niedrogie lokalne połączenia autobusowe.



WIDZENIE WIDZENIA



Świątynia Apolla

Starożytne miasto Miletu

Dom Virgin Mery

Efez



ABY ZARZĄDZAĆ WIDOKIEM NA TĄ NIERUCHOMOŚĆ I INNE OPCJE NIERUCHOMOŚCI, ZADZWOŃ DO NAS TERAZ