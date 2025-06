Willa Six bedroom villa near the sea

Projekt willi znajduje się w Buyukcekmece, a mianowicie w Kumburgaz po europejskiej stronie Stambułu, 7 minut od plaży Kumburgaz, obszar znany z pięknej przyrody i przyjemnego klimatu.

Kompleks willi zbudowany jest na powierzchni 15 500 m2 i składa się z 30 niezależnych willi o układzie 6 + 1 390 m2, powierzchni działki od 500 m2 do 600 m2.

Charakterystyka domu:

Pokoje: 6 + 1

Liczba pięter: 3

Powierzchnia: 390 m2

Powierzchnia: 500 m2

Obszar grillowania

Ogród prywatny

Prywatny basen odkryty

Wszystkie wille są dostarczane w pełni wykończone, które będą realizowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości z materiałów wysokiego poziomu, meble kuchenne i w pełni wyposażone łazienki, a także inteligentny system domu i ogrzewania podłogowego.

Data zakończenia: grudzień 2024 r.

Świetna lokalizacja:

3 minuty do E5

5 minut do TEM

7 minut do plaży Kumburgaz

12 minut do Guzelce Marina

40 minut do lotniska w Stambule

18 minut do Doga College

22 minuty do Beykent University

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.