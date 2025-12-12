  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Stambuł
  4. Nowe domy

Nowe domy w Stambuł, Turcja

Beylikduzu
1
Sariyer
2
Basaksehir
3
Buyukcekmece
4
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Basaksehir, Turcja
od
$496,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой современный жилой комплекс, состоящий иВ 232 вилл комбинированного типа.Продается таунхаус 4 + 1 площадьй 179 м2.На первоВ Итаже - кухня- гостиная с выходоВ на открытуй террасе и во двор.На второВ Итаже - две спа…
Willa Four and five bedroom villas.
Willa Four and five bedroom villas.
Willa Four and five bedroom villas.
Willa Four and five bedroom villas.
Willa Four and five bedroom villas.
Willa Four and five bedroom villas.
Willa Four and five bedroom villas.
Buyukcekmece, Turcja
od
$1,32M
Kompleks Feza Park obejmuje 22 wille 3 różnych typów, jednopiętrowe lub dwupiętrowe.Charakterystyka domu:Dom 1 powierzchnia: 422 m2 / 265 m2Dom 2 powierzchnia: 588 m2 / 347 m2Liczba pięter: 2Liczba sypialni: 4, 5Liczba łazienek: 3,4Personel: 1Wszystkie wille są dostarczane w pełni wykończone…
Willa Six bedroom villas 400 meters.
Willa Six bedroom villas 400 meters.
Willa Six bedroom villas 400 meters.
Willa Six bedroom villas 400 meters.
Willa Six bedroom villas 400 meters.
Willa Six bedroom villas 400 meters.
Willa Six bedroom villas 400 meters.
Buyukcekmece, Turcja
od
$1,10M
Opcje wykończenia Gotowe
Projekt willi znajduje się w Buyukcekmece, 400 metrów od morza, 1 km od drogi D- 100, 1,5 km od szpitala państwowego, 2 km od jeziora Buyukcekmece, 6 km od Międzynarodowego Centrum Wystawowego i 30 km od lotniska w Stambule.W willach znajdują się prywatne, przestronne ogrody, prywatny basen …
Willa Costa Marina Villaları
Willa Costa Marina Villaları
Willa Costa Marina Villaları
Willa Costa Marina Villaları
Willa Costa Marina Villaları
Willa Costa Marina Villaları
Willa Costa Marina Villaları
Beylikduzu, Turcja
od
$1,17M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Butikowy projekt willi, który ma tylko 11 jednostek w dzielnicy West Istanbul Marina Area. Każda jednostka ma pełną prywatność z prywatnym basenem, ogrodem. Tymczasem łatwy dostęp do plaży, centrum handlowego Marina Mall i innych zabytków po zachodniej stronie Stambułu. ceny poniżej średniej…
EOS Turkey Property
Willa Six bedroom villa near the sea
Willa Six bedroom villa near the sea
Willa Six bedroom villa near the sea
Willa Six bedroom villa near the sea
Willa Six bedroom villa near the sea
Willa Six bedroom villa near the sea
Willa Six bedroom villa near the sea
Ozgurluk Caddesi, Turcja
od
$960,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Projekt willi znajduje się w Buyukcekmece, a mianowicie w Kumburgaz po europejskiej stronie Stambułu, 7 minut od plaży Kumburgaz, obszar znany z pięknej przyrody i przyjemnego klimatu.Kompleks willi zbudowany jest na powierzchni 15 500 m2 i składa się z 30 niezależnych willi o układzie 6 + 1…
Willa Luxury Villa in İstanbul
Willa Luxury Villa in İstanbul
Willa Luxury Villa in İstanbul
Willa Luxury Villa in İstanbul
Willa Luxury Villa in İstanbul
Willa Luxury Villa in İstanbul
Sariyer, Turcja
od
$5,16M
Opcje wykończenia Gotowe
1 obiekt nieruchomości 1
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Willa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Willa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Willa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Willa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Willa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Willa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Willa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Sariyer, Turcja
od
$1,70M
Opcje wykończenia Gotowe
Przedstawiamy Państwu willę z pięciosypialnią o powierzchni 410 m2 w obszarze Sariyer.Charakterystyka domu:5 sypialni2 salony5 łazienekBasen komunalnyParkingW promieniu kilku kilometrów od kompleksu znajdują się centra handlowe, międzynarodowe uczelnie publiczne i prywatne, szkoły i szpitale…
Willa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Willa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Willa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Willa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Arnavutkoy, Turcja
od
$497,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 360 m²
1 obiekt nieruchomości 1
WILLA NA SPRZEDAŻ W BAHÇEŞEHİR OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI RATALNEJ Z WPŁATĄ 50% NA OKRES 6-26 MIESIĘCY Projekt o nowoczesnym stylu życia i włoskiej architekturze znajduje się w Bahçeşehir i składa się z 4+1 willi z ogrodami. Projekt składający się z 232 willi na powierzchni 44 000 m² po…
Mehal Group
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Basaksehir, Turcja
od
$1,40M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Kompleks składa się z 7 niezależnych willi.Czteropiętrowa willa z ośmioma sypialniami (8 + 1), o powierzchni 436 m2, z prywatnym basenem i podziemnym parkingiem.Wszystkie wille są dostarczane w pełni wykończone, które będą wykonywane zgodnie z najwyższymi standardami jakości z materiałów wys…
Willa Project in İstanbul
Willa Project in İstanbul
Willa Project in İstanbul
Willa Project in İstanbul
Willa Project in İstanbul
Willa Project in İstanbul
Willa Project in İstanbul
Basaksehir, Turcja
od
$810,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 240–300 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Całkowita powierzchnia działki: 57.000 m2 177 willi i prywatny ogród dla każdej willi Typ willi: 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 Zakres wielkości willi: 214 m2 do 300 m2 Zakres powierzchni ogrodu: 63 m2 do 509 m2 Specjalna okładzina zewnętrzna z naturalnego kamienia 2 miejsca parkingowe dla każdej …
Mehal Group
Willa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Willa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Willa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Willa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Willa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Willa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Willa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Buyukcekmece, Turcja
od
$769,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Projekt willi znajduje się w Buyukcekmece, a mianowicie Kumburgaz po europejskiej stronie Stambułu, obszar znany z pięknej przyrody i przyjemnego klimatu.Wille są zbudowane na powierzchni gruntu o powierzchni 7.700 m2 i składają się z 18 prywatnych i niezależnych willi o wyjątkowej urodzie, …
