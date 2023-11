Marina Road Villa

Oszałamiająca projektantka Didim Wille na sprzedaż – Nowoczesne wille Didim z 5 łóżkami na sprzedaż

Łącząc wszystkie elementy życia w płynnym połączeniu współczesnego designu, ustanawiając standardy na nadchodzące lata, jest ten wysoce luksusowy projekt willi z 3 bliźniakami położonymi na prywatnej działce w Didim korzysta z dużej prywatności i wspaniałych udogodnień.

Znaleziony na prywatnym zboczu wzgórza w najpiękniejszych miejscach w Didim, ten projekt oferuje ekskluzywny styl życia zaledwie 3,5 km od modnej przystani Didim Marina –, pięknie umieszczonej dla wszystkich korzyści życia w Didim.

O projekcie

Zawierający przełomowy progresywny współczesny design, jest to jeden z najbardziej niesamowitych projektów z kompletnymi udogodnieniami i wszystkim, czego możesz potrzebować na wyciągnięcie ręki.

Zapierający dech w piersiach design, dzięki czemu zyskujesz progresywny nowoczesny styl życia w Didim, wykorzystując oszałamiający design architektoniczny.

Udogodnienia dla mieszkańców

Ze wszystkim, czego potrzebujesz do wysokiej jakości życia w Didim, projektanci pomyśleli o wszystkim, aby zapewnić styl życia w Turcji, jest to jedna z najbardziej kompletnych i luksusowych posiadłości, które znajdziesz w całym regionie.

Jako mieszkaniec i właściciel nieruchomości w ramach tego projektu możesz cieszyć się dostępem do:

– Prywatny basen, prywatny taras do opalania

– Tylko 5 minut od dużej powierzchni restauracji i baru.

– Prywatny ogród z dużą ilością miejsca

– Piaszczysta plaża zaledwie 3,5 km od hotelu, gdzie można spędzić dzień z rodzinnym budowaniem zamków.

– Pokój kinowy, pokój hobby, pokój Utulity, sauna i wiele innych doskonałych udogodnień.

– 5 sypialni, 4 łazienki

– Parking prywatny

– Ogrzewanie centralne

– CCTV dla każdej willi

– Okiennice elektryczne

W sumie są 3 wille. Każda willa jest wyjątkowo umieszczona na różnych poziomach, aby zapewnić sobie prywatność, łącząc kamień naturalny, szkło i drewno w harmonii z pięknym otoczeniem, aby podziwiać projekt.

Każda willa będzie zbudowana na 3 piętrach;

Willa A-3: W piwnicy znajdzie się sala kinowa, sauna i sypialnia z łazienką. Na parterze znajduje się przestronny nowoczesny salon i kuchnia na otwartym planie oraz druga sypialnia i łazienka. Na pierwszym piętrze znajdują się ostatnie 3 sypialnie, wszystkie podwójne, jedna z łazienką i rodzinną łazienką na tym samym piętrze.

Wille różnią się nieznacznie układem, a ceny zaczynają się od £ 285 000, a data zakończenia to koniec maja 2024 r., Kiedy ceny będą zawierać wbudowany piekarnik, płyta grzejna i wentylator wyciągowy, centralne ogrzewanie, elektryczne żaluzje na wszystkich drzwiach zewnętrznych i oknach.

Oferujemy plan płatności z zerowymi odsetkami, zaliczką w wysokości 50% i saldem do wypłaty do 24 równych miesięcznych rat. Poproś tureckie biuro domowe o ewentualne rabaty dla kupujących gotówkę.

Didim znajduje się nieco w głąb lądu od wybrzeża, choć do morza i pięknych piaszczystych plaż można łatwo dojechać lokalnym transportem. Centrum miasta oferuje wiele udogodnień ze sklepami, supermarketami i restauracjami, wszystkie o tradycyjnym charakterze. Jeśli jednak wolisz tętniącą życiem noc w mieście, możesz łatwo dotrzeć do popularnego kurortu Altinkum.

Wszechstronne wspaniałe luksusowe domy rodzinne na letnie wakacje, całoroczne życie lub doskonały wybór na inwestycje w Turcji, w odległości spaceru od wszystkich udogodnień wioski, łatwy dostęp samochodem lub komunikacją miejską do kilku plaż, innych lokalnych kurortów, centrum miasta i lotniska, oferując jednocześnie prywatne ogrody z basenem i parkingiem strzeżonym, dużo przestrzeni życiowej na zewnątrz i widoki natury dla bardzo wysokich dochodów w elitarnej dzielnicy Didim.

Skontaktuj się z zespołem tureckiego biura domowego już dziś, aby uzyskać szczegółowe informacje, ceny i aktualną dostępność, nasz przyjazny zespół konsultantów ds. Nieruchomości jest tutaj, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące nieruchomości Didim, oferuje kompleksowe porady i pełny przewodnik po procesie zakupu nieruchomości w Turcji.

Tureckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych może zapewnić dotowaną wycieczkę inspekcyjną dla każdego, kto jest poważnie zainteresowany zakupem nieruchomości w regionach, w których sprzedajemy nieruchomości…

Ze wspaniałym klimatem, gościnnymi ludźmi i wspaniałymi nieruchomościami Turcja musi być Twoim pierwszym wyborem dla Twojego domu na słońcu. Chociaż możesz przeglądać nieruchomości w naszej witrynie internetowej i pakietach informacyjnych, nic nie można porównać do jakości i stylu życia, w które kupujesz. Ogólnie rzecz biorąc, wyprawa inspekcyjna trwa 3 lub 4 dni, co zwykle jest wystarczająco długie, aby jeden z naszych oddanych doradców poprowadził cię przez cały proces, od przeglądania nieruchomości po pomoc w zakresie legalności. Będziemy tam, aby powitać cię z lotniska, dopóki nie wyjdziesz. Twoje wizyty kontrolne są w pełni eskortowane i jesteśmy dumni z opieki nad naszymi klientami. Aby zobaczyć, co ten kraj ma do zaoferowania, zarezerwuj podróż inspekcyjną za pośrednictwem jednego z naszych doradców.

O ALTINKU

Po przybyciu do kurortu Altinkum od razu zobaczysz, skąd bierze się jego nazwa. Altinkum oznacza złote piaski i ma kilka wspaniale piaszczystych plaż, które delikatnie odkładają się na ciepłe Morze Egejskie .Położony około 70 km od lotniska Bodrum, ten nadchodzący ośrodek ma wszystko do zaoferowania urlopowiczowi lub rezydentowi, zachowując jednocześnie swój turecki charakter.



Altinkum znajduje się pomiędzy dwoma międzynarodowymi lotniskami dla łatwego dostępu i jest otoczony linią brzegową o długości 55 km / 34 mil, 11 plażami z niebieską flagą z szerokim językiem angielskim. Didim to tętniący życiem i popularny kurort na wybrzeżu Morza Egejskiego ze wspaniałymi złotymi plażami.

Klimat jest wspaniały od kwietnia do października, rośnie społeczność byłych patriotów przez cały rok, a rząd wspiera turystykę w okolicy poprzez ciągłe doskonalenie lokalnej infrastruktury, takie jak zapewnianie chodników dla pieszych przy plaży, nowych drogach, odwodnieniu i budynkach komunalnych.



Nowy D-Marin zbudowany na zachód od Altinkum to największa marina na wybrzeżu Morza Egejskiego. Obejmują cumowanie 623 jachtów, centrum handlowego, cło i lotnisko dla śmigłowców zwiększyło zainteresowanie tym obszarem i nadal podnosi ceny gruntów i nieruchomości, dzięki czemu jest to idealny czas na zakup na obszarach Didim , Altinkum i Akbuk.



POBLIŻSZE ATRAKCJE

Rejsy statkiem, nurkowanie z rurką, nurkowanie,

Wędkarstwo, jazda konna, park wodny i sporty wodne.



UDOGODNIENIA LOKALNE

Bankowość / punkty gotówkowe, lekarze, chemik, supermarkety.

Lokalny Pazar dostarczający świeże produkty.

Kawiarnia internetowa, restauracje, bary i kawiarnie.

Kluby plażowe dla relaksu.

Marina, wypożyczalnia samochodów i wiele innych udogodnień.

Niezawodna usługa taksówkowa.

Częste niedrogie lokalne połączenia autobusowe.



WIDZENIE WIDZENIA



Świątynia Apolla

Starożytne miasto Miletu

Dom Virgin Mery

Efez



