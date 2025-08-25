Kamienica Willa 4+1 w kompleksie Aren Life Villalari w dzielnicy Bashiskele | Izmit

Ten kompleks willowy znajduje się w prowincji Kocaeli, na przedmieściach Basiskele w Izmicie.
Położony w dzielnicy Basiskele-Tinaztepe, jednej z najpopularniejszych dzielnic mieszkalnych Kocaeli, ten ekskluzywny projekt willowy oferuje luksusowy styl życia dzięki bliskości centrum miasta i naturalnego otoczenia.
Ten projekt, oferujący wyjątkową przestrzeń życiową z 12 niezależnymi willami, został zaprojektowany z myślą o unikalnej koncepcji, która pozwala Tobie i Twojej rodzinie cieszyć się komfortem, bezpieczeństwem i jednocześnie bliskością natury.
Cechy willi:
W pobliżu znajdują się wszystkie niezbędne udogodnienia, w tym sklepy, targowiska, szkoły, szpitale, apteki i wiele innych.
Wszystkie wille sprzedawane są za pośrednictwem autoryzowanych biur sprzedaży — bez prowizji i dodatkowych kosztów!
Data zakończenia: IV kwartał 2025 r.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.