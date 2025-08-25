  1. Realting.com
Kamienica Willa 4+1 w kompleksie Aren Life Villalari w dzielnicy Bashiskele | Izmit

Izmit, Turcja
Cena na żądanie
Płatność kryptowalutą
;
7
ID: 32794
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 00001
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 30.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    İzmit
  • Miasto
    Kocaeli

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Ten kompleks willowy znajduje się w prowincji Kocaeli, na przedmieściach Basiskele w Izmicie.

Położony w dzielnicy Basiskele-Tinaztepe, jednej z najpopularniejszych dzielnic mieszkalnych Kocaeli, ten ekskluzywny projekt willowy oferuje luksusowy styl życia dzięki bliskości centrum miasta i naturalnego otoczenia.

Ten projekt, oferujący wyjątkową przestrzeń życiową z 12 niezależnymi willami, został zaprojektowany z myślą o unikalnej koncepcji, która pozwala Tobie i Twojej rodzinie cieszyć się komfortem, bezpieczeństwem i jednocześnie bliskością natury.

Cechy willi:

  • Liczba pięter - 2
  • Liczba sypialni - 4
  • Powierzchnia - 180 m²
  • Ogrzewanie podłogowe
  • Parking

W pobliżu znajdują się wszystkie niezbędne udogodnienia, w tym sklepy, targowiska, szkoły, szpitale, apteki i wiele innych.

Wszystkie wille sprzedawane są za pośrednictwem autoryzowanych biur sprzedaży — bez prowizji i dodatkowych kosztów!

Data zakończenia: IV kwartał 2025 r.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
