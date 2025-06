Willa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.

Luksusowa willa w centrum malowniczej okolicy Village Yalikavak 124; Bodrum - perła wybrzeża Morza Egejskiego Turcji!

Willa znajduje się w kompleksie, transfer do plaży publicznej, który jest 1,2 km od hotelu, do centrum i przystani dla jachtów Yalikavak - 1,3 km, a do lotniska Bodrum - 50 km.

Liczba pięter: 3

Liczba sypialni: 4

Liczba łazienek: 4

Powierzchnia całkowita: 450 m2 - 500 m2

Powierzchnia: 600 m2 - 700 m2

Odległość do morza: 1200 metrów

Basen

System ogrzewania podłogowego

Pompa ciepła

Prywatna stacja ładowania pojazdów elektrycznych

System chłodzenia i ogrzewania VRF

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.