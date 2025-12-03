  1. Realting.com
Nowe domy w Buyukcekmece, Turcja

Willa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Buyukcekmece, Turcja
od
$769,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Projekt willi znajduje się w Buyukcekmece, a mianowicie Kumburgaz po europejskiej stronie Stambułu, obszar znany z pięknej przyrody i przyjemnego klimatu.Wille są zbudowane na powierzchni gruntu o powierzchni 7.700 m2 i składają się z 18 prywatnych i niezależnych willi o wyjątkowej urodzie, …
Willa Six bedroom villa near the sea
Ozgurluk Caddesi, Turcja
od
$960,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Projekt willi znajduje się w Buyukcekmece, a mianowicie w Kumburgaz po europejskiej stronie Stambułu, 7 minut od plaży Kumburgaz, obszar znany z pięknej przyrody i przyjemnego klimatu.Kompleks willi zbudowany jest na powierzchni 15 500 m2 i składa się z 30 niezależnych willi o układzie 6 + 1…
Willa Six bedroom villas 400 meters.
Buyukcekmece, Turcja
od
$1,10M
Opcje wykończenia Gotowe
Projekt willi znajduje się w Buyukcekmece, 400 metrów od morza, 1 km od drogi D- 100, 1,5 km od szpitala państwowego, 2 km od jeziora Buyukcekmece, 6 km od Międzynarodowego Centrum Wystawowego i 30 km od lotniska w Stambule.W willach znajdują się prywatne, przestronne ogrody, prywatny basen …
Willa Four and five bedroom villas.
Buyukcekmece, Turcja
od
$1,32M
Kompleks Feza Park obejmuje 22 wille 3 różnych typów, jednopiętrowe lub dwupiętrowe.Charakterystyka domu:Dom 1 powierzchnia: 422 m2 / 265 m2Dom 2 powierzchnia: 588 m2 / 347 m2Liczba pięter: 2Liczba sypialni: 4, 5Liczba łazienek: 3,4Personel: 1Wszystkie wille są dostarczane w pełni wykończone…
