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Nowe domy w Sariyer, Turcja

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mieszkania
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Willa Luxury Villa in İstanbul
Willa Luxury Villa in İstanbul
Willa Luxury Villa in İstanbul
Willa Luxury Villa in İstanbul
Willa Luxury Villa in İstanbul
Willa Luxury Villa in İstanbul
Sariyer, Turcja
od
$5,16M
Opcje wykończenia Gotowe
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Willa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Willa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Willa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Willa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Willa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Pokaż wszystko Willa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Willa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Sariyer, Turcja
od
$1,70M
Opcje wykończenia Gotowe
Przedstawiamy Państwu willę z pięciosypialnią o powierzchni 410 m2 w obszarze Sariyer.Charakterystyka domu:5 sypialni2 salony5 łazienekBasen komunalnyParkingW promieniu kilku kilometrów od kompleksu znajdują się centra handlowe, międzynarodowe uczelnie publiczne i prywatne, szkoły i szpitale…
Agencja
Smart Home
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