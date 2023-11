New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey

Karakocali, Turcja

od €184,277

48–68 m² 2

Oba Park Corner to nowy luksusowy kompleks mieszkaniowy, zbudowany w rozwiniętej dzielnicy Oba - jednej z najpopularniejszych dzielnic Alanyi, w otoczeniu przyrody, z dala od zgiełku miasta. W odległości spaceru znajduje się sklep metra, szpital państwowy, cukiernia, sklepy, przystanek transportu publicznego. Odległość do plaży wynosi 1,3 km. Oba Park Corner składa się z jednego 5-piętrowego bloku z wygodnymi apartamentami, położonego na zamkniętym ogrodzonym terenie, który zapewnia parking dla samochodów. Na 1. piętrze znajdują się lokale komercyjne. Kompleks zbudowany jest przy użyciu najnowocześniejszych materiałów i technologii. Mieszkania na sprzedaż 1 1, 2 1, 3 1, o powierzchni 48-180 metrów kwadratowych. m. Apartamenty będą wynajmowane pod klucz, z całkowicie czystą dekoracją, zestawami kuchennymi, meblami i nowoczesną instalacją wodną w łazienkach. Kupując mieszkanie na etapie budowy, możesz wprowadzić zmiany i życzenia do ostatecznego wykończenia i wnętrza. Infrastruktura: - basen odkryty; - jacuzzi; - Ogród; - parking; - kawiarnia i restauracja; - Generator; - Concierge; - Bezpieczeństwo 24/7; - Nadzór wideo 24/7; - bilard; - platforma koszykówki. Lokalizacja: Zarówno – prestiżowy rozwinięty obszar Alanyi, charakteryzujący się niskim budynkiem. Dobre piaszczyste plaże, malownicza promenada wzdłuż morza, cała niezbędna infrastruktura miejska pod ręką, hipermarket Metro, Alanium, Kochtash, centra handlowe Kipa, wiele restauracji, małe sklepy, parki i place zabaw, korty tenisowe i boiska do piłki nożnej, nowy szpital państwowy - wszystko to do Państwa dyspozycji w Oba.