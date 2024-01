Istanbul Kaitehane Apartments Project

O kompleksie

Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Znajduje się w ważnym miejscu obok obszarów deweloperskich i wiodących centrów handlowych i finansowych w Stambule. Najważniejsze zabytki historyczne i archeologiczne w mieście dwóch kontynentów znajdują się w odległości spaceru od projektu, takiego jak Meczet Hagia Sophia. Otaczają go najważniejsze obszary w Stambule Europejskim, takie jak Sisli, Maslak, Besiktas, Taksim. Międzynarodowe linie transportowe, szybki tranzyt i mosty miasta dwóch kontynentów są blisko projektu. Jest to projekt inwestycyjny o wysokim zwrocie, z gotowym aktem tytułowym, odpowiedni do uzyskania obywatelstwa tureckiego.