Kompleks mieszkalny Apartamenty klasy PREMIUM w centrum Stambułu w kompleksie Avrupa Saklı Vadi.

Sariyer, Turcja
od
$1,20M
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
9
ID: 27493
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Sariyer

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Elitarny projekt inwestycyjny zlokalizowany w dzielnicy Maslak, centrum biznesu i życia Stambułu. Z jednej strony inwestycji rozciąga się Las Belgradzki, a z drugiej centrum handlowe Vadi Istanbul, które oferuje wszystkie możliwości miasta, od zakupów po rozrywkę.

W pobliżu znajduje się metro, łatwy dostęp do autostrad i mostów, a w pobliżu liczne szpitale, instytucje edukacyjne, centra handlowe, restauracje, kawiarnie i parki.

Kompleks zachwyci inwestorów swoimi biurami i apartamentami, a także powita gości w najlepszy sposób dzięki apartamentom.

Powierzchnia zabudowy wynosi 23 842 m². Kompleks składa się z 3 bloków z 227 apartamentami o zróżnicowanym układzie od 1+1 do 3+1, o powierzchni od 79 m² do 267 m², a także 2 bloków apartamentów i 1 biurowca.

Termin realizacji: oddanie

Infrastruktura:

  • Plac zabaw dla dzieci
  • Kryty basen
  • Łaźnia turecka i sauna
  • Sala fitness
  • Monitoring wizyjny i garaż
  • Całodobowa ochrona z kamerami
  • Klimatyzacja
  • Boisko do koszykówki
  • Kawiarnia
  • Konsjerż
  • Pralnia chemiczna
  • Agregat prądotwórczy
  • Fryzjer
  • Aranżacja terenu
  • Sala wielofunkcyjna
  • Basen zewnętrzny
  • Ogród prywatny
  • Recepcja
  • Bramki zabezpieczające
  • Inteligentny system domowy
  • Supermarket

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
