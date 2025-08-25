Kompleks mieszkalny Apartamenty klasy PREMIUM w centrum Stambułu w kompleksie Avrupa Saklı Vadi.

Elitarny projekt inwestycyjny zlokalizowany w dzielnicy Maslak, centrum biznesu i życia Stambułu. Z jednej strony inwestycji rozciąga się Las Belgradzki, a z drugiej centrum handlowe Vadi Istanbul, które oferuje wszystkie możliwości miasta, od zakupów po rozrywkę.
W pobliżu znajduje się metro, łatwy dostęp do autostrad i mostów, a w pobliżu liczne szpitale, instytucje edukacyjne, centra handlowe, restauracje, kawiarnie i parki.
Kompleks zachwyci inwestorów swoimi biurami i apartamentami, a także powita gości w najlepszy sposób dzięki apartamentom.
Powierzchnia zabudowy wynosi 23 842 m². Kompleks składa się z 3 bloków z 227 apartamentami o zróżnicowanym układzie od 1+1 do 3+1, o powierzchni od 79 m² do 267 m², a także 2 bloków apartamentów i 1 biurowca.
Termin realizacji: oddanie
Infrastruktura:
