Kompleks mieszkalny Apartamenty klasy PREMIUM w centrum Stambułu w kompleksie Avrupa Saklı Vadi.

Elitarny projekt inwestycyjny zlokalizowany w dzielnicy Maslak, centrum biznesu i życia Stambułu. Z jednej strony inwestycji rozciąga się Las Belgradzki, a z drugiej centrum handlowe Vadi Istanbul, które oferuje wszystkie możliwości miasta, od zakupów po rozrywkę.

W pobliżu znajduje się metro, łatwy dostęp do autostrad i mostów, a w pobliżu liczne szpitale, instytucje edukacyjne, centra handlowe, restauracje, kawiarnie i parki.

Kompleks zachwyci inwestorów swoimi biurami i apartamentami, a także powita gości w najlepszy sposób dzięki apartamentom.

Powierzchnia zabudowy wynosi 23 842 m². Kompleks składa się z 3 bloków z 227 apartamentami o zróżnicowanym układzie od 1+1 do 3+1, o powierzchni od 79 m² do 267 m², a także 2 bloków apartamentów i 1 biurowca.

Termin realizacji: oddanie

Infrastruktura:

Plac zabaw dla dzieci

Kryty basen

Łaźnia turecka i sauna

Sala fitness

Monitoring wizyjny i garaż

Całodobowa ochrona z kamerami

Klimatyzacja

Boisko do koszykówki

Kawiarnia

Konsjerż

Pralnia chemiczna

Agregat prądotwórczy

Fryzjer

Aranżacja terenu

Sala wielofunkcyjna

Basen zewnętrzny

Ogród prywatny

Recepcja

Bramki zabezpieczające

Inteligentny system domowy

Supermarket

