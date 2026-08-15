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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Torbali, Turcja

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mieszkania
3
3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Torbali, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Torbali, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/3
Apartamenty Inwestycyjne w Kompleksie o Architekturze Poziomej w Izmirze Torbalı Apartamenty…
$125,854
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Mieszkanie 2 pokoi w Torbali, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Torbali, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/3
Apartamenty Inwestycyjne w Kompleksie o Architekturze Poziomej w Izmirze Torbalı Apartamenty…
$94,274
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Mieszkanie 2 pokoi w Torbali, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Torbali, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/3
Apartamenty Inwestycyjne w Kompleksie o Architekturze Poziomej w Izmirze Torbalı Apartamenty…
$91,215
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