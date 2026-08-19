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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Urla, Turcja

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19 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Urla, Turcja
Willa 6 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Piętro 1/3
Willa Wolnostojąca z Basenem i Ogrodem w Kompleksie w Izmirze, Urla Urla wyróżnia się jako j…
$1,90M
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Dom 6 pokojów w Urla, Turcja
Dom 6 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Piętro 1/2
Wille Przy Plaży z Prywatnymi Basenami, Ogrodami i Tarasami w Urla, İzmir Urla to jeden z na…
$578,783
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Willa 8 pokojów w Urla, Turcja
Willa 8 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 477 m²
Piętro 1/1
Przestronne Wille z Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Kekliktepe, Urla, İzmir Urla, jedna z n…
$4,00M
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Willa 5 pokojów w Urla, Turcja
Willa 5 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 350 m²
Piętro 1/1
Domy z Basenem i Ogrodem Zaprojektowane na Zamówienie w Urla w Izmirze Urla, położona w jedn…
$1,15M
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Willa 5 pokojów w Urla, Turcja
Willa 5 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/3
Nowa Willa z Widokiem na Morze, Blisko Morza i Plaży w Izmirze Urla Willa z widokiem na morz…
$999,567
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Willa 6 pokojów w Urla, Turcja
Willa 6 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 687 m²
Piętro 1/2
Przestronne Wille z Basenami i Ogrodami w Izmirze – Urla Kekliktepe Położone w jednej z cich…
$3,49M
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LDV InvestLDV Invest
Dom 5 pokojów w Urla, Turcja
Dom 5 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/2
Eleganckie Wille z Ogrodem i Basenem w Spokojnej Lokalizacji w Urli, Izmir Wille znajdują si…
$848,424
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Dom 5 pokojów w Urla, Turcja
Dom 5 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Piętro 1/3
Nowo Wybudowane Domy w Zabudowie Bliźniaczej z Ogrodem i Basenem w Spokojnej Okolicy Urla w …
$542,059
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Dom 4 pokoi w Urla, Turcja
Dom 4 pokoi
Urla, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1
Nowo Wybudowane Wille w Zabudowie Bliźniaczej z Tarasem i Balkonem w Urla w Izmirze Wille zn…
$708,847
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Willa 7 pokojów w Urla, Turcja
Willa 7 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 435 m²
Piętro 1/1
Przestronne Wille z Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Kekliktepe, Urla, İzmir Urla, jedna z n…
$3,00M
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Mieszkanie 3 pokoi w Urla, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Urla, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/2
$14,59M
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Willa 6 pokojów w Urla, Turcja
Willa 6 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 687 m²
Piętro 1/1
Przestronna Willa z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Urla w Izmirze Urla, jedna z najspokojniej…
$4,89M
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Dom 5 pokojów w Urla, Turcja
Dom 5 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Piętro 1/2
Wille w Zabudowie Bliźniaczej z Tarasami i Balkonami Blisko Morza w Urla w Izmirze Wille zna…
$583,756
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Dom 5 pokojów w Urla, Turcja
Dom 5 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1/3
Nowe Wille z Tarasami i Basenami Zlokalizowane Blisko Morza w Izmirze Te wille znajdują się …
$542,059
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Willa 6 pokojów w Urla, Turcja
Willa 6 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
Piętro 1/1
Przestronne Wille z Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Kekliktepe, Urla, İzmir Urla, jedna z n…
$2,60M
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Willa 8 pokojów w Urla, Turcja
Willa 8 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Piętro 1/2
Odnowiona Willa z Tarasem i Balkonem w Pobliżu Plaży w Izmirze, Urla Willa znajduje się w Ur…
$635,877
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Mieszkanie 6 pokojów w Urla, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 494 m²
Liczba kondygnacji 2
New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey …
$2,15M
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Willa 7 pokojów w Urla, Turcja
Willa 7 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
Duże wille w kompleksie mieszkaniowym z rozwiniętą infrastrukturą, blisko Morza Egejskiego, …
$2,44M
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Mieszkanie 7 pokojów w Urla, Turcja
Mieszkanie 7 pokojów
Urla, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 450 m²
Proces sprzedaży Laila 2 Mansions, który stał się symbolem İzmir Güzelbahçe, rozpoczął się w…
$1,10M
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