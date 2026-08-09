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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Fethiye, Turcja

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mieszkania
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95 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Fethiye, Turcja
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Mieszkanie 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/4
W czasach starożytnych Fethiye był znany jako Telmessos, "kraj świateł". Niewątpliwie najjaś…
$286,170
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Bliźniak 3 pokoi w Fethiye, Turcja
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Bliźniak 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/4
Symfonia Przyrody i Nowoczesności: wasz dwuhistoryczny Raj w FethiyeWyobraźcie sobie miejsce…
$571,996
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Agencja
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Willa 5 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
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Willa 5 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa premium willa w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Fethiye jest idealnym połącz…
$500,000
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TekceTekce
Bliźniak 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/3
Dwupoziomowy Apartament z 4 Sypialniami w Kompleksie w Centrum Fethiye Fethiye jest jednym z…
$218,605
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille z Prywatnymi Basenami w Centralnej Lokalizacji w Muğli – Fethiye Ölüdeniz Fe…
$673,802
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 1/2
Wolnostojąca Willa z Krytym i Odkrytym Basenem w Faralya Fethiye Fethiye, dzięki swojej natu…
$993,096
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z 3 Sypialniami, Prywatnym Basenem i Ogrodem w Strzeżonym Kompleksie w Fethiye Kızılbe…
$512,645
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa Willa z Prywatnym Basenem Zlokalizowana w Pobliżu Wszelkich Udogodnień w Çalış Fet…
$732,344
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 4
Wolnostojąca Willa w Nagrodzonym Projekcie w Fethiye Ölüdeniz Wolnostojąca willa położona je…
$802,338
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Willa 6 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
Willa 6 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa, gdzie przestrzeń, jakość i prywatność łącząTen przestronny 4-piętrowy willa, 350 m ²,…
$600,248
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Agencja
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Willa 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z 5 Sypialniami w Centralnej Lokalizacji w Fethiye Muğla Willa znajduje s…
$1,45M
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 1
Jednopoziomowa Willa z 3 Sypialniami, Basenem i Ogrodem w Strefie Hotelowej Fethiye Willa zn…
$1,56M
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Bliźniak 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Apartamenty z 3 Sypialniami, 700 m od Morza w Fethiye Fethiye to prestiżowy nadmor…
$349,556
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille na Sprzedaż w Centrum Fethiye w Odległości Spaceru od Plaży Çalış Fethiye, z pięknymi …
$985,855
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Willa 5 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
Willa 5 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 488 m²
Liczba kondygnacji 3
SOLA UPOWAŻNIONEJ PRZEZ YILTAÜ HOMES REAL ESTATETa ekskluzywna willa jest częścią ograniczon…
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Agencja
Homes Gayrimenkul
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancki Dom Zlokalizowany Blisko Wszelkich Udogodnień i Ölüdeniz w Ovacık Fethiye Fethiye …
$1,07M
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Willa 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa Willa z 5 Sypialniami, Widokiem na Morze i Basenem Infinity w Fethiye, Turcja Proj…
$1,14M
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Dom 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Dom 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 3
W pełni umeblowane wille z wysokimi dochodami z wynajmu w Fethiye w Turcji Fethiye znajduje …
$667,736
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Willa 1 pokój w Fethiye, Turcja
Willa 1 pokój
Fethiye, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 3
TEK YETKILI YILTAÜ HOMEDLA SPRZEDAŻY 4 + 1 DWA WILLA TAD DO SPRZEDAŻY W DOMUPołożony w Daily…
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Agencja
Homes Gayrimenkul
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English
Bliźniak 3 pokoi w Fethiye, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/3
Apartamenty ze Wspólnym Basenem w Odległości Spaceru od Plaży w Fethiye Muğla Luksusowy proj…
$261,280
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z 3 Sypialniami, Basenem i Ogrodem w Fethiye Ölüdeniz Hisarönü Ölüdeniz, …
$376,891
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Willa 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Ogrodem i Prywatnym Basenem w Ölüdeniz, Fethiye Willa znajduje się w Hi…
$547,995
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Wolnostojące Wille z 4 Sypialniami Zlokalizowane w Pobliżu Udogodnień w Fethiye Akarca Te ur…
$1,08M
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 254 m²
Piętro 1/3
Umeblowane i Dobrze Wyposażone Wille w Fethiye Ölüdeniz Fethiye jest miastem wysoko cenionym…
$805,074
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Dom 4 pokoi w Ölüdeniz, Turcja
Dom 4 pokoi
Ölüdeniz, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 310 m²
Fethiye, znany ze swojego ciepłego klimatu śródziemnomorskiego, bujne, żyzne ziemie oraz wsp…
$1,36M
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Dom 3 pokoi w Ölüdeniz, Turcja
Dom 3 pokoi
Ölüdeniz, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 254 m²
Fethiye jest renomowanym miejscem przeznaczenia, celebrowanym ze względu na światowej sławy …
$875,613
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Willa 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 447 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Basenem i Widokiem na Morze w Fethiye Ölüdeniz Fethiye to popularne mia…
$1,75M
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojące Wille z Prywatnym Basenem i Widokiem na Przyrodę w Ovacık, Ölüdeniz, Fethiye Te…
$453,054
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Dom 4 pokoi w Ölüdeniz, Turcja
Dom 4 pokoi
Ölüdeniz, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Położony między majestatyczną Babadag i Mendos Góry i otoczony bujnymi lasami sosnowymi, Olu…
$1,13M
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 Willa w Uzumlu, Fethiye15 minut od morza, cichy wzniesiony położenie, otoczony sosnowym la…
$1,000,000
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Agencja
INEST HOMES
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