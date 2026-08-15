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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Seydikemer, Turcja

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domy
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6 obiektów total found
Willa 1 pokój w Seydikemer, Turcja
Willa 1 pokój
Seydikemer, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 590 m²
Liczba kondygnacji 1
SEYDİKEMER KAYADİBİ'NDE ÖZEL HAVUZLU LÜKS YAŞAM VE YÜKSEK YATIRIM FIRSATI Muğla'nın hızla d…
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Bungalow 4 pokoi w Seydikemer, Turcja
Bungalow 4 pokoi
Seydikemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronne Wille z 3 Sypialniami i Prywatnymi Ogrodami w Muğla Seydikemer to dzielnica mias…
$359,746
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Mieszkanie 1 pokój w Seydikemer, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Seydikemer, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 10 322 m²
Piętro 1/2
Tek Yetkili Homes Gayrimenkulden SEYDİKEMER SAHİLCEYLAN Ceylan Country Club'da Doğayla İç İç…
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Agencja
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Willa 5 pokojów w Catak, Turcja
Willa 5 pokojów
Catak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 590 m²
Liczba kondygnacji 2
FETHİYE'NİN DOĞASIYLA BÜTÜNLEŞEN EŞSİZ YATIRIM VE YAŞAM PROJESİ Muğla Fethiye'nin eşsiz d…
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Agencja
Homes Gayrimenkul
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Dom 3 pokoi w Seydikemer, Turcja
Dom 3 pokoi
Seydikemer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 276 m²
FETHIYE 'S UNIQUE TURE, PRIVATE POOL PRESTIGE STONEW sercu natury, ten unikalny kamienny łup…
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Agencja
Homes Gayrimenkul
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Willa 4 pokoi w Seydikemer, Turcja
Willa 4 pokoi
Seydikemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 201 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Potencjałem Inwestycyjnym na Etapie Projektu w Seydikemer, Muğla Położony we wschodn…
$282,394
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