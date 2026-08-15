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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dikili, Turcja

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3 obiekty total found
Mieszkanie w Denizkoy Mahallesi, Turcja
Mieszkanie
Denizkoy Mahallesi, Turcja
Powierzchnia 340 m²
$7,73M
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Willa 5 pokojów w Dikili, Turcja
Willa 5 pokojów
Dikili, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 3
$14,05M
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Mieszkanie w Denizkoy Mahallesi, Turcja
Mieszkanie
Denizkoy Mahallesi, Turcja
Powierzchnia 2 m²
$29,94M
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