Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pamukkale, Turcja

mieszkania
8
8 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Pamukkale, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Pamukkale, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 201 m²
Piętro 1/4
$4,52M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Pamukkale, Turcja
Mieszkanie
Pamukkale, Turcja
Powierzchnia 35 m²
$586,042
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kale, Turcja
Mieszkanie
Kale, Turcja
Powierzchnia 387 m²
$1,70M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pamukkale, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Pamukkale, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3/3
$1,87M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Cankurtaran, Turcja
Mieszkanie
Cankurtaran, Turcja
Powierzchnia 532 m²
$2,15M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Pamukkale, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Pamukkale, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/3
$1,86M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Pamukkale, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Pamukkale, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/3
$1,52M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Pamukkale, Turcja
Mieszkanie
Pamukkale, Turcja
Powierzchnia 292 m²
$8,22M
Zostaw prośbę
