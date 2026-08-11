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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Karabaglar, Turcja

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mieszkania
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3 obiekty total found
Mieszkanie w Karabaglar, Turcja
Mieszkanie
Karabaglar, Turcja
Powierzchnia 201 m²
$1,96M
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Mieszkanie 3 pokoi w Karabaglar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Karabaglar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/9
Apartamenty z Widokiem na Miasto w Nowym Budynku w Poligon w Izmirze Apartamenty znajdują si…
$178,336
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Mieszkanie 2 pokoi w Karabaglar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Karabaglar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/9
Apartamenty z Widokiem na Miasto w Nowym Budynku w Poligon w Izmirze Apartamenty znajdują si…
$120,808
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