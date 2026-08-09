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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Konak, Turcja

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mieszkania
41
domy
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46 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Konak, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Konak, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Zanurz się w fuzji zdrowia, luksusu i wygody z tym przełomowym projektem w Stambule. Mieszan…
$692,318
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Mieszkanie 1 pokój w Konak, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Konak, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Położony w bujnej, zielonej okolicy Sarıyer, jednej z najbardziej przyjaznych dla natury dzi…
$675,886
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Mieszkanie 4 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/4
$4,88M
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/8
Apartamenty Blisko Wybrzeża w Strzeżonym Budynku w Konak, İzmir Konak jest jedną z najważnie…
$388,452
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Mieszkanie 4 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 337 m²
Piętro 1/38
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie w Pobliżu Udogodnień i Stacji Metra w Izmirze A…
$1,28M
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Mieszkanie w Konak, Turcja
Mieszkanie
Konak, Turcja
Projekt inwestycyjny hotelu 4 ″ zarządzanego przez Wyndham w IzmirzeNiepowtarzalna możliwość…
$35,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 16/46
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto, Zlokalizowane Blisko Metra w Izmirze, Konak Konak …
$763,030
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Mieszkanie 5 pokojów w Konak, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Konak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 206 m²
Piętro 5/8
Apartamenty w Kompleksie w Odległości Spaceru od Codziennych Udogodnień w Izmirze Konak Nowe…
$1,53M
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Mieszkanie 2 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 12/34
Apartament z Widokiem na Morze i Wspólnym Basenem Blisko Metra w Konak, Izmir Konak to ważna…
$199,945
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Mieszkanie 2 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Piętro 2/8
Apartamenty w Kompleksie w Odległości Spaceru od Codziennych Udogodnień w Izmirze Konak Nowe…
$549,151
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Mieszkanie 4 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 8/10
Nowe, Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Izmirze Alsancak Apartamenty z widokiem …
$1,50M
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Mieszkanie 4 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Piętro 4/38
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie w Pobliżu Udogodnień i Stacji Metra w Izmirze A…
$824,017
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Mieszkanie 6 pokojów w Konak, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Konak, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Piętro 6/8
Apartamenty w Kompleksie w Odległości Spaceru od Codziennych Udogodnień w Izmirze Konak Nowe…
$1,75M
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Mieszkanie 2 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2/27
Eleganckie Apartamenty w Projekcie z Ochroną w Izmirze Konak Konak jest centrum finansowym …
$241,616
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Mieszkanie 4 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 8/46
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto, Zlokalizowane Blisko Metra w Izmirze, Konak Konak …
$746,845
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Penthouse 5 pokojów w Konak, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 276 m²
Piętro 45/46
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto, Zlokalizowane Blisko Metra w Izmirze, Konak Konak …
$1,76M
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Mieszkanie 5 pokojów w Konak, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Konak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Piętro 2/38
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie w Pobliżu Udogodnień i Stacji Metra w Izmirze A…
$987,891
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Bliźniak 4 pokoi w Konak, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 8/8
Apartamenty Blisko Wybrzeża w Strzeżonym Budynku w Konak, İzmir Konak jest jedną z najważnie…
$830,085
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Mieszkanie 3 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 7/9
Zupełnie Nowe Mieszkanie z Balkonem Zlokalizowane Blisko Morza w Izmirze Alsancak Nowo wybud…
$399,890
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Mieszkanie 5 pokojów w Konak, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Konak, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 185 m²
Piętro 7/8
$552,825
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Mieszkanie 3 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 4/38
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie w Pobliżu Udogodnień i Stacji Metra w Izmirze A…
$639,223
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Mieszkanie 2 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 12/34
Mieszkanie Blisko Metra w Kompleksie z Widokiem na Morze w Konak, Izmir Konak to jedna z naj…
$210,347
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Mieszkanie 4 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 4/8
Apartamenty w Kompleksie w Odległości Spaceru od Codziennych Udogodnień w Izmirze Konak Nowe…
$1,12M
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Mieszkanie 2 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 23/34
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Projekcie Blisko Metra w İzmirze, Konak Konak to ważne c…
$199,945
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Mieszkanie 3 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 3/8
Apartamenty Blisko Wybrzeża w Strzeżonym Budynku w Konak, İzmir Konak jest jedną z najważnie…
$560,712
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Mieszkanie 3 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 2/27
Eleganckie Apartamenty w Projekcie z Ochroną w Izmirze Konak Konak jest centrum finansowym …
$340,946
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Bliźniak 3 pokoi w Konak, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Piętro 8/8
Apartamenty Blisko Wybrzeża w Strzeżonym Budynku w Konak, İzmir Konak jest jedną z najważnie…
$682,103
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Mieszkanie 4 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Piętro 4/27
Eleganckie Apartamenty w Projekcie z Ochroną w Izmirze Konak Konak jest centrum finansowym …
$673,802
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Bliźniak 5 pokojów w Konak, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Konak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Piętro 8/10
Apartament w Nowo Wybudowanym, Rodzinnym Budynku w Izmirze Alsancak Specjalnie zaprojektowan…
$927,198
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Mieszkanie 3 pokoi w Konak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 5/8
Apartamenty w Kompleksie w Odległości Spaceru od Codziennych Udogodnień w Izmirze Konak Nowe…
$752,626
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