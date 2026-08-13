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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Marmaris, Turcja

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13 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Marmaris, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Marmaris, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Piętro 1/3
$9,30M
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Willa 4 pokoi w Sogut, Turcja
Willa 4 pokoi
Sogut, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
$38,37M
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Willa 4 pokoi w Marmaris, Turcja
Willa 4 pokoi
Marmaris, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
$20,35M
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Willa w Marmaris, Turcja
Willa
Marmaris, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
Luksusowa willa w Holandii z panoramicznym widokiem na morzeEkskluzywna willa w Holandii - j…
$1,10M
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Mieszkanie 3 pokoi w Marmaris, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Marmaris, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
Prezentowane na sprzedaż mieszkanie rynku wtórnego, znajduje się w miejscowości kurort Marma…
$280,724
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Willa w Marmaris, Turcja
Willa
Marmaris, Turcja
Sypialnie 6
Powierzchnia 220 m²
Lokalizacja: Miasto Marmaris, dystrykt Adaköy.Cechy:Rodzaj nieruchomości: VillaPowierzchnia:…
$830,715
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Mieszkanie 3 pokoi w Marmaris, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Marmaris, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 75 m²
Położenie: Położony w Sariana, Marmaris, zaledwie 600 metrów od morza i przystani, zapewniaj…
$380,410
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Mieszkanie 3 pokoi w Marmaris, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Marmaris, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 75 m²
Prezentowane na sprzedaż mieszkanie rynku wtórnego, znajduje się w miejscowości kurort Marma…
$286,454
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Mieszkanie 5 pokojów w Marmaris, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Marmaris, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 170 m²
Przedstawiamy Państwu wyjątkową ofertę - przestronny i nowoczesny dwupoziomowy apartament 4 …
$602,698
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Willa w Marmaris, Turcja
Willa
Marmaris, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Doskonałe wille nad morzem w Marmaris, TurcjaZapraszamy do unikalnego świata luksusu i komfo…
$630,198
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Mieszkanie 3 pokoi w Marmaris, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Marmaris, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Lokalizacja: Położony zaledwie 800 metrów od morza i 800 metrów od przystani, ten duplex ma …
$429,680
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Mieszkanie 3 pokoi w Marmaris, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Marmaris, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1
Witamy w Hatipirimi, spokojnym i nowoczesnym rogu Antalya, gdzie komfort i styl są połączone…
$386,254
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Mieszkanie 4 pokoi w Marmaris, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Marmaris, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
New premium complex of villas, Marmaris, Turkey We offer villas with swimming pools. Plot a…
$718,835
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