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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Milas, Turcja

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mieszkania
64
domy
48
112 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Luksusowy kompleks w cichej, elitarnej dzielnicy K…
$149,110
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Mieszkanie 2 pokoi w Milas, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/3
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Lotniska w Bodrum Muğla Region Dörttepe to szybko …
$137,284
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Willa 4 pokoi w Milas, Turcja
Willa 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille z Ogrodem i Prywatnym Basenem w Muğla Milas Wolnostojące wille zlokalizow…
$364,174
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LDV InvestLDV Invest
Willa 5 pokojów w Milas, Turcja
Willa 5 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Systemami Inteligentnego Domu i Ogrodami w Mi…
$870,200
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Penthouse 3 pokoi w Milas, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/2
Penthousy z Widokiem na Morze w Pobliżu Lotniska Bodrum Adabuku Adabuku stało się w ostatnic…
$167,981
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Mieszkanie 1 pokój w Milas, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Milas, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Powstanie w Esenyurt, Vajra Złoto podbije Twoje serce swoją doskonałą lokalizacją, która umo…
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Milas, Turcja
Willa 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
Domy Wolnostojące z Kamienia z Koncepcją Domu Wiejskiego na Terenie Kompleksu Kemikler w Mug…
$368,684
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Mieszkanie 3 pokoi w Milas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Apartamenty z Widokiem na Jezioro z Systemami Smart Home w Adabükü Bodrum Apartamenty znajdu…
$189,543
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Dom 4 pokoi w Milas, Turcja
Dom 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Systemami Inteligentnego Domu i Ogrodami w Mi…
$653,236
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Willa 4 pokoi w Milas, Turcja
Willa 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Wolnostojące Wille z Systemami Inteligentnego Domu w Projekcie Otoczonym Naturą Güllük jest…
$1,05M
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Dom 4 pokoi w Milas, Turcja
Dom 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille w Zabudowie Bliźniaczej w Projekcie z Bogatymi Udogodnieniami w Mugla Bodrum Te szereg…
$685,360
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Dom 4 pokoi w Milas, Turcja
Dom 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Piętro 1/2
Inteligentne Domy w Pobliżu Natury w Bodrum Adabükü Inteligentne domy zlokalizowane są w Ada…
$352,504
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Mieszkanie 3 pokoi w Dorttepe, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Dorttepe, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2/2
Apartament z 2 Sypialniami i Widokiem na Jezioro w Kompleksie Blisko Lotniska w Bodrum Regio…
$126,016
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Mieszkanie 3 pokoi w Milas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/3
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Lotniska w Bodrum Muğla Region Dörttepe to szybko …
$151,403
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Mieszkanie 3 pokoi w Milas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartament z Widokiem na Morze Blisko Lotniska w Adabükü Bodrum Adabükü jest domem dla słynn…
$202,702
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Willa 6 pokojów w Milas, Turcja
Willa 6 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Prywatnym Basenem Pośród Zieleni w Bodrum, Muğla Region Dörttepe w Bodrum to obszar …
$623,290
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Dom 6 pokojów w Milas, Turcja
Dom 6 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Prywatnym Basenem Pośród Zieleni w Bodrum, Muğla Region Dörttepe w Bodrum to obszar …
$432,840
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Mieszkanie 1 pokój w Milas, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Milas, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 6
Powierzchnia 340 m²
Położony zaledwie 5 minut od wybrzeża i morza, Marine Palace oferuje spokojne życie z jego b…
$1,32M
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Dom 5 pokojów w Milas, Turcja
Dom 5 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Wille z Widokiem na Morze na Sprzedaż w Milas Bozbük Region Bozbük w Muğla Milas, ze swoimi …
$920,548
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Willa 5 pokojów w Milas, Turcja
Willa 5 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 267 m²
Wolnostojące Wille z Systemami Inteligentnego Domu w Projekcie Otoczonym Naturą Güllük jest…
$1,64M
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Dom 3 pokoi w Milas, Turcja
Dom 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille Wiejskie z Systemem Inteligentnego Domu w Muğla Milas Wiejskie wille położone są w pr…
$531,293
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Willa w Mentes, Turcja
Willa
Mentes, Turcja
Located in the prestigious Bodrum Adabükü area, this exclusive sea-view triplex villa is par…
$1,16M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa 6 pokojów w Meselik, Turcja
Willa 6 pokojów
Meselik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z 4 Sypialniami i 2 Salonami, Blisko Lotniska w Bodrum Meşelik stało się jednym z najb…
$484,259
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Mieszkanie 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/4
Co masz: Przestronne mieszkanie z trzema sypialniami na pierwszej linii brzegowej w jednym z…
$311,634
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Dom 3 pokoi w Milas, Turcja
Dom 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Jezioro i Przyrodę Zlokalizowane w Pobliżu Lotniska w Bodrum Adabükü Te …
$311,800
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Dom 5 pokojów w Milas, Turcja
Dom 5 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille Wiejskie z Systemem Inteligentnego Domu w Muğla Milas Wiejskie wille położone są w pr…
$631,838
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Willa 6 pokojów w Bogazici, Turcja
Willa 6 pokojów
Bogazici, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z 5 Sypialniami i Basenem Infinity na Sprzedaż w Bodrum Wolnostojąca will…
$672,245
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Mieszkanie 3 pokoi w Milas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/3
Mieszkanie Inwestycyjne w Pobliżu Przystani Güllük w Milas Muğla Stylowy apartament położony…
$184,977
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Mieszkanie 3 pokoi w Milas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
Nieruchomości w Rozsądnej Cenie Przeplatające się z Naturą w Milas Muğla Nieruchomość położo…
$186,133
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Szeregowiec 5 pokojów w Milas, Turcja
Szeregowiec 5 pokojów
Milas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Systemem Smart Home w Nagrodzonym Projekcie w Bodrum Adabükü Wille znajdują się w wi…
$2,27M
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