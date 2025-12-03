Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Denizli, Turcja

Merkezefendi
7
Pamukkale
5
15 obiektów total found
Mieszkanie w Kale, Turcja
Mieszkanie
Kale, Turcja
Powierzchnia 387 m²
$1,69M
Mieszkanie 3 pokoi w Merkezefendi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Merkezefendi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/5
$3,84M
Mieszkanie 4 pokoi w Merkezefendi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Merkezefendi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 2/2
$8,01M
Century 21
Mieszkanie 4 pokoi w Merkezefendi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Merkezefendi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/4
$7,50M
Mieszkanie w Kizilyer, Turcja
Mieszkanie
Kizilyer, Turcja
Powierzchnia 585 m²
$2,26M
Mieszkanie w Merkezefendi, Turcja
Mieszkanie
Merkezefendi, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 3
$9,89M
Estate Service 24
Mieszkanie w Acipayam, Turcja
Mieszkanie
Acipayam, Turcja
Powierzchnia 1 m²
$3,02M
Mieszkanie 5 pokojów w Pamukkale, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Pamukkale, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 201 m²
Piętro 1/4
$4,48M
Mieszkanie w Cankurtaran, Turcja
Mieszkanie
Cankurtaran, Turcja
Powierzchnia 532 m²
$2,13M
Aura
Mieszkanie 4 pokoi w Merkezefendi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Merkezefendi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 5/5
$5,52M
Mieszkanie w Pamukkale, Turcja
Mieszkanie
Pamukkale, Turcja
Powierzchnia 35 m²
$580,380
Mieszkanie 2 pokoi w Merkezefendi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Merkezefendi, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/3
$1,69M
Mieszkanie 2 pokoi w Pamukkale, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Pamukkale, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/3
$1,51M
Dom 5 pokojów w Baklan, Turcja
Dom 5 pokojów
Baklan, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 32 m²
Liczba kondygnacji 2
$25,59M
Mieszkanie 4 pokoi w Merkezefendi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Merkezefendi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Piętro 4/5
$4,83M
