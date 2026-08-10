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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Didim, Turcja

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9
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13 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Didim, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 5
MODERNE WOHNANLAGE IN DIDIM STRANDNAH, ZENTRAL MEERBLICKNiemiecki broker § 34c Wstęp - bezpi…
$312,101
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Didim, Turcja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 4 000 m²
Liczba kondygnacji 5
WNIOSKI LUKSURYCZNE W STANDARDACH DIDIMU I POSIEDZENIUEXKLUSIVER WOHNKOMPLEX MODERY DESIGN P…
$266,095
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Mieszkanie w Didim, Turcja
Mieszkanie
Didim, Turcja
Powierzchnia 307 m²
$1,45M
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TekceTekce
Mieszkanie w Akbuk, Turcja
Mieszkanie
Akbuk, Turcja
Powierzchnia 248 m²
$3,02M
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Dom 3 pokoi w Didim, Turcja
Dom 3 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowoczesny i luksusowy projekt mieszkaniowy w Altınkum, Didim Turcjaprowizja brokerska darmo…
$218,789
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Dom 4 pokoi w Didim, Turcja
Dom 4 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 5 000 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy i nowoczesny kompleks VillaOferujemy Państwu możliwość relaksu przy basenie i cies…
$384,360
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Bliźniak 4 pokoi w Didim, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/3
$7,53M
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Mieszkanie 4 pokoi w Didim, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/4
$8,02M
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Mieszkanie 3 pokoi w Didim, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3/3
$6,60M
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Mieszkanie 2 pokoi w Didim, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Projekt apartamentów i willi znajduje się w malowniczym Akbuku 124; Zatoka Didim na wybrzeżu…
$152,893
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Mieszkanie 3 pokoi w Didim, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Projekt apartamentów i willi znajduje się w malowniczym Akbuku 124; Zatoka Didim na wybrzeżu…
$197,980
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Mieszkanie 2 pokoi w Didim, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Kompleks znajduje się w mieście Didim, 200 metrów od plaży Altinkum, w pobliżu wszystkich ni…
$169,881
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Mieszkanie 3 pokoi w Didim, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Kompleks znajduje się w mieście Didim, 200 metrów od plaży Altinkum, w pobliżu wszystkich ni…
$203,637
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