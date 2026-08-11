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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bayrakli, Turcja

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mieszkania
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6 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Bayrakli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bayrakli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Piętro 2/8
Nowe Mieszkania na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Bayraklı, Izmir Mieszkania znajdują się…
$146,792
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Mieszkanie 2 pokoi w Bayrakli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bayrakli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/8
Nowe Mieszkania na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem w Bayraklı, Izmir Mieszkania znajdują się…
$89,578
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Mieszkanie 4 pokoi w Bayrakli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bayrakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 3/10
Nowe Apartamenty w Odległości Spaceru od Codziennych Udogodnień w Bayraklı, Izmir Te apartam…
$327,178
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Bayrakli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bayrakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Piętro 2/10
Nowe Apartamenty Blisko Codziennych Udogodnień w Izmirze Apartamenty w Izmirze znajdują się …
$316,773
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Mieszkanie 4 pokoi w Bayrakli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bayrakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 4/11
Nowe Apartamenty w Izmir Bayraklı w Odległości Spaceru od Wszelkich Codziennych Udogodnień A…
$316,773
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Mieszkanie 4 pokoi w Bayrakli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bayrakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 4/9
Nowe Apartamenty w Bayraklı, Izmir Zlokalizowane w Odległości Spaceru od Codziennych Udogodn…
$327,178
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