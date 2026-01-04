Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. İncirliova
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Incirliova, Turcja

mieszkania
5
7 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Erbeyli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Erbeyli, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Piętro 1/5
$3,11M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Incirliova, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Incirliova, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 8/8
$2,27M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Dereagzi, Turcja
Willa 4 pokoi
Dereagzi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 500 m²
$9,62M
Zostaw prośbę
OneOne
Mieszkanie w Incirliova, Turcja
Mieszkanie
Incirliova, Turcja
Powierzchnia 145 m²
$469,043
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sinirteke, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Sinirteke, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4/7
$668,386
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Sinirteke, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Sinirteke, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 4/6
$1,35M
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa 4 pokoi w Erbeyli, Turcja
Willa 4 pokoi
Erbeyli, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
$4,10M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się