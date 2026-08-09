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Mieszkania na sprzedaż w Aegean Region, Turcja

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13
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8
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276
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565 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Fethiye, Turcja
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Mieszkanie 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/4
W czasach starożytnych Fethiye był znany jako Telmessos, "kraj świateł". Niewątpliwie najjaś…
$286,170
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/7
Apartamenty z Widokiem na Morze, Góry i Miasto w Kompleksie w Kuşadası Apartamenty znajdują …
$333,661
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Mieszkanie 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/7
Apartamenty z Widokiem na Morze, Góry i Miasto w Kompleksie w Kuşadası Apartamenty znajdują …
$207,100
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TekceTekce
Mieszkanie 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/2
Mieszkania z Panoramicznym Widokiem na Morze, Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Gümüşlük, Bod…
$802,338
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Mieszkanie 2 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 5
Powierzchnia 362 m²
Znajdziesz najbardziej odpowiednie mieszkanie dla Ciebie w Mahmutlar, Alanya, z 1 + 1, 2 + 1…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Nadmorskie Apartamenty w Kompleksie z Prywatną Plażą w Bodrum Apartamenty znajdują…
$1,20M
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Mieszkanie 1 pokój w Konak, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Konak, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Zanurz się w fuzji zdrowia, luksusu i wygody z tym przełomowym projektem w Stambule. Mieszan…
$692,318
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Mieszkanie w Acipayam, Turcja
Mieszkanie
Acipayam, Turcja
Powierzchnia 370 m²
$3,74M
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Mieszkanie 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 4/5
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Ochroną Blisko Mariny w Kuşadası Apartamenty na sprzeda…
$416,070
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Mieszkanie w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie
Kusadasi, Turcja
Powierzchnia 600 m²
$12,09M
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/5
Nowo Wybudowane Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Kuşadası Te stylowe apartamenty znajduj…
$194,444
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Mieszkanie 3 pokoi w Torbali, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Torbali, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/3
Apartamenty Inwestycyjne w Kompleksie o Architekturze Poziomej w Izmirze Torbalı Apartamenty…
$127,172
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Mieszkanie 1 pokój w Konak, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Konak, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Położony w bujnej, zielonej okolicy Sarıyer, jednej z najbardziej przyjaznych dla natury dzi…
$675,886
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Powierzchnia 152 m²
Położony zaledwie 5 minut od wybrzeża i morza, Marine Palace oferuje spokojne życie z jego b…
$853,889
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Mieszkanie 3 pokoi w Marmaris, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Marmaris, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1
Witamy w Hatipirimi, spokojnym i nowoczesnym rogu Antalya, gdzie komfort i styl są połączone…
$386,254
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Mieszkanie 4 pokoi w Efeler, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Efeler, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Piętro 2/6
$1,62M
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Mieszkanie 2 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/2
Umeblowane Apartamenty Inwestycyjne Blisko Morza w Bodrum Gümbet Apartamenty o wysokim poten…
$271,601
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Mieszkanie 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomości z Panoramicznym Widokiem i Prywatnymi Ogrodami w Bodrum Konacik Nieruchomość n…
$838,632
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/5
Nowo Wybudowane Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Kuşadası Te stylowe apartamenty znajduj…
$167,981
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Mieszkanie 3 pokoi w Afyonkarahisar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Afyonkarahisar, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2/3
$2,27M
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Mieszkanie 1 pokój w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Bodrum, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 152 m²
Zarezerwuj swoje miejsce w tym ekskluzywnym projekcie, który wkrótce stanie się jednym z naj…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Ula, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ula, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 1/2
Wysokiej Jakości Życie w Strzeżonym Kompleksie z Półolimpijskim Basenem w Muğla Esentepe Ula…
$236,929
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Mieszkanie 4 pokoi w Efeler, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Efeler, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1/1
$3,20M
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Mieszkanie 3 pokoi w Marmaris, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Marmaris, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
Prezentowane na sprzedaż mieszkanie rynku wtórnego, znajduje się w miejscowości kurort Marma…
$280,724
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Mieszkanie 3 pokoi w Bozarmut, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bozarmut, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4/6
$2,33M
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Mieszkanie 2 pokoi w Kargicak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Luksusowy kompleks w cichej, elitarnej dzielnicy K…
$149,110
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Piętro 1/6
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem Blisko Mariny w Kuşadası Nieruchomo…
$590,094
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Mieszkanie 3 pokoi w Cigli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cigli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 3/8
Mieszkania w Kompleksie w Doskonałej Lokalizacji w Çiğli, Izmir Mieszkania znajdują się w dz…
$447,413
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Mieszkanie 2 pokoi w Milas, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/3
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Lotniska w Bodrum Muğla Region Dörttepe to szybko …
$137,284
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Mieszkanie 2 pokoi w Bornova, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Bornova, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3/15
Apartamenty w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Izmirze Bornova to szybko rozwijający s…
$199,945
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Typy nieruchomości w Aegean Region.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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