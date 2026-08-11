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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kusadasi, Turcja

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mieszkania
55
domy
39
94 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/7
Apartamenty z Widokiem na Morze, Góry i Miasto w Kompleksie w Kuşadası Apartamenty znajdują …
$333,661
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Mieszkanie 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/7
Apartamenty z Widokiem na Morze, Góry i Miasto w Kompleksie w Kuşadası Apartamenty znajdują …
$207,100
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Dom 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Dom 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Piętro 1/2
Nowe, Nowoczesne Wille w Kuşadası z Tarasami i Basenami Kuşadası, położone w Aydın, to znane…
$727,979
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Willa 7 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 7 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Piętro 1/2
Przestronne, Wolnostojące Wille z Basenami i Tarasami w Otoczeniu Przyrody w Kuşadası Aydın …
$1,05M
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Willa 6 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 6 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Piętro 1/3
Przestronne Wille z Basenami obok Pól Golfowych w Kuşadası Aydın Kuşadası jest popularnym na…
$1,51M
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Willa 6 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 6 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 445 m²
Piętro 1/3
Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze w Pobliżu Plaży w Kuşadası Kadınlardenizi Wille na sp…
$1,83M
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/2
Przestronne Wolnostojące Wille z Tarasami w Otoczeniu Natury w Kuşadası Kuşadası położone w …
$589,433
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Mieszkanie 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/6
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem Blisko Mariny w Kuşadası Nieruchomo…
$452,597
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Mieszkanie 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/5
Nowo Wybudowane Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Kuşadası Te stylowe apartamenty znajduj…
$120,808
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Mieszkanie 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 4/5
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Ochroną Blisko Mariny w Kuşadası Apartamenty na sprzeda…
$416,070
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Penthouse 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1
Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Odległości Spaceru od Plaży w Kuşadası, Turcja Te nowoc…
$288,332
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Willa 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Willa 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1/2
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Widokiem na Morze, w Odległości Spaceru od Ud…
$358,283
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Willa 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Willa 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
$7,85M
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/5
Nowo Wybudowane Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Kuşadası Te stylowe apartamenty znajduj…
$167,981
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Dom 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Dom 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/3
Nowa, Gotowa do Zamieszkania Willa w Zabudowie Bliźniaczej w Davutlar, Kuşadası Nowo wybudo…
$166,428
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/2
Domy Jednorodzinne w Pobliżu Plaży i Udogodnień w Kuşadası Aydın Stylowe domy położone są w …
$970,397
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Mieszkanie 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 2/5
Apartamenty z Widokiem na Morze w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Kuşadası, Aydın Apartame…
$337,583
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Dom 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Dom 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5/5
$8,89M
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Mieszkanie 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/3
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze i Przyrodę w Kuşadası, Aydın Kuşadası ma szczegó…
$142,388
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/2
Apartamenty w Kompleksie Oddalonym o Kilka Minut Spacerem od Plaży w Kuşadası Aydın Stylowe …
$278,934
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Mieszkanie w Sogucak, Turcja
Mieszkanie
Sogucak, Turcja
Powierzchnia 416 m²
$5,75M
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 1/4
$7,85M
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Mieszkanie 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/5
Nowe, Inwestycjne Mieszkanie z 1 Sypialnią w Kuşadası Kadınlardenizi Mieszkanie znajduje się…
$177,216
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Piętro 1/2
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Widokiem na Morze, w Odległości Spaceru od Ud…
$453,054
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Piętro 1/6
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem Blisko Mariny w Kuşadası Nieruchomo…
$590,094
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/3
Apartamenty w Pobliżu Plaży i Blisko Codziennych Udogodnień w Kuşadası Kadınlar Denizi Apart…
$221,973
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 420 m²
Piętro 1/3
Nowe Wille z Dużymi Ogrodami, Blisko Codziennych Udogodnień w Kuşadası Wille zlokalizowane s…
$1,88M
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Mieszkanie 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/3
Apartamenty z Widokiem na Morze w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Kuşadası, Turcja Te eleg…
$123,586
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Mieszkanie 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1
Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Odległości Spaceru od Plaży w Kuşadası, Turcja Te nowoc…
$345,998
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Mieszkanie 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/3
Apartamenty z Widokiem na Morze w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Kuşadası, Turcja Te eleg…
$130,829
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