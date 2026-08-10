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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Aydin, Turcja

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Kusadasi
95
Efeler
61
Didim
13
Incirliova
7
188 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/7
Apartamenty z Widokiem na Morze, Góry i Miasto w Kompleksie w Kuşadası Apartamenty znajdują …
$333,661
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Mieszkanie 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/7
Apartamenty z Widokiem na Morze, Góry i Miasto w Kompleksie w Kuşadası Apartamenty znajdują …
$207,100
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Bliźniak 4 pokoi w Efeler, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Efeler, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 4/4
$1,83M
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Willa 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1/2
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Widokiem na Morze, w Odległości Spaceru od Ud…
$358,283
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/2
Domy Jednorodzinne w Pobliżu Plaży i Udogodnień w Kuşadası Aydın Stylowe domy położone są w …
$970,397
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Mieszkanie 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 4/5
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Ochroną Blisko Mariny w Kuşadası Apartamenty na sprzeda…
$416,070
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Dom 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Dom 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Piętro 1/2
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Widokiem na Morze, w Odległości Spaceru od Ud…
$506,375
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Mieszkanie w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie
Kusadasi, Turcja
Powierzchnia 600 m²
$12,09M
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/5
Nowo Wybudowane Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Kuşadası Te stylowe apartamenty znajduj…
$194,444
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Mieszkanie 4 pokoi w Efeler, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Efeler, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Piętro 2/6
$1,62M
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/5
Nowo Wybudowane Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Kuşadası Te stylowe apartamenty znajduj…
$167,981
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Mieszkanie 4 pokoi w Efeler, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Efeler, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1/1
$3,20M
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Piętro 1/6
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem Blisko Mariny w Kuşadası Nieruchomo…
$590,094
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Mieszkanie 4 pokoi w Efeler, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Efeler, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 135 m²
Piętro 6/14
$1,38M
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Mieszkanie 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/3
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze i Przyrodę w Kuşadası, Aydın Kuşadası ma szczegó…
$142,388
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Pole Golfowe i Naturę w Kuşadası Kuşadası, położone w …
$467,576
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Mieszkanie 4 pokoi w Efeler, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Efeler, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 5/5
$1,05M
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/2
Nowe, Nowoczesne Wille w Kuşadası z Tarasami i Basenami Kuşadası, położone w Aydın, to znane…
$896,870
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Mieszkanie 4 pokoi w Efeler, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Efeler, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
$2,56M
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Mieszkanie 4 pokoi w Efeler, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Efeler, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
$2,27M
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 420 m²
Piętro 1/3
Nowe Wille z Dużymi Ogrodami, Blisko Codziennych Udogodnień w Kuşadası Wille zlokalizowane s…
$1,88M
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Mieszkanie 4 pokoi w Efeler, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Efeler, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Piętro 2/3
$3,48M
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/3
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze i Przyrodę w Kuşadası, Aydın Kuşadası ma szczegó…
$240,350
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Mieszkanie 3 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/3
Apartamenty z Widokiem na Morze w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Kuşadası, Turcja Te eleg…
$170,666
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Dom 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Dom 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5/5
$8,89M
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Willa 4 pokoi w Kusadasi, Turcja
Willa 4 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/2
Eleganckie Wille z Basenem Położone Blisko Plaży i Udogodnień w Davutlar, Kuşadası Te stylow…
$358,283
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Mieszkanie 4 pokoi w Didim, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 5
MODERNE WOHNANLAGE IN DIDIM STRANDNAH, ZENTRAL MEERBLICKNiemiecki broker § 34c Wstęp - bezpi…
$312,101
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Agencja
ISB Global Immobilien
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Willa 6 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 6 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/2
Wolnostojące Wille Otoczone Naturą, Zlokalizowane Blisko Plaży w Kuşadası Kuşadası, położone…
$640,622
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Mieszkanie 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/5
Nowo Wybudowane Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Kuşadası Te stylowe apartamenty znajduj…
$137,284
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Mieszkanie 5 pokojów w Efeler, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Efeler, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Piętro 1/5
$2,91M
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Typy nieruchomości w Aydin.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Aydin, Turcja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
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