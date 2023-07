Średni koszt metra kwadratowego mieszkania w Hiszpanii waha się obecnie w granicach 2000 euro (jeśli nie mówimy o głównych miastach turystycznych), a nieruchomości w tym kraju stają się coraz bardziej popularne wśród zagranicznych inwestorów. Baza danych REALTING zawiera mieszkania w Hiszpanii, które zaspokoją wszystkie gusta i budżety. Zebraliśmy 5 niedrogich, ale atrakcyjnych propozycji.

Mieszkanie w Alicante za €49 900

Mieszkanie 3 pokoi Alicante, Hiszpania € 49,900 1 łazienki 64 m² 1 Piętro

W południowo-wschodniej części Costa Blanca, w portowym mieście Alicante, znajduje się wiele mieszkań na sprzedaż. Miasto jest bardzo popularne wśród turystów i emigrantów, więc zagraniczni i lokalni inwestorzy kupują tu domy z myślą o ich wynajmie.

Na przykład w uznanej dzielnicy Virgen del remedio na sprzedaż jest mieszkanie o łącznej powierzchni 64 m². Mieszkanie znajduje się na parterze domu wybudowanego w 1961 roku. Posiada trzy sypialnie, salon z kuchnią, łazienkę i balkon.

Mieszkanie na zdjęciach wygląda na zadbane. Jest ono w pełni umeblowane i wyposażone we wszystkie niezbędne sprzęty, ale z ogłoszenia nie wynika jasno, czy są one wliczone w cenę.

Apartament w Alicante za €49 900

Mieszkanie 2 pokoi Alicante, Hiszpania € 49,900 1 łazienki 64 m² 4 Piętro

W tej samej cenie na sprzedaż jest inne mieszkanie o podobnym układzie w Alicante. Lokal znajduje się na trzecim piętrze domu wybudowanego w 1961 roku. Mieszkanie ma łączną powierzchnię 64 m², a jego układ obejmuje dwie sypialnie, salon połączony z kuchnią, jedną łazienkę i balkon.

To mieszkanie nie wygląda tak ładnie jak poprzednie. Znajdują się w nim tylko podstawowe meble i niezbędne urządzenia. We wszystkich pokojach są kafelki — jest to funkcjonalne, ale bez dywanów nie wygląda zbyt przytulnie.

Mieszkanie w Alicante za €49 800

Mieszkanie 3 pokoi Alicante, Hiszpania € 49,800 1 łazienki 77 m² 2 Piętro

W tej samej dzielnicy Alicante na sprzedaż jest mieszkanie o łącznej powierzchni 77 m². Znajduje się ono na pierwszym piętrze domu wybudowanego w 1966 roku. Posiada trzy sypialnie, salon z kuchnią, łazienkę i balkon.

Sądząc po zdjęciach, mieszkanie wymaga remontu, przynajmniej kosmetycznego. Są tylko niezbędne meble i urządzenia. Jest widok na dom obok i małą drogę. Oczywistą zaletą tej opcji jest to, że do plaży można dotrzeć w ciągu 5 minut jazdy samochodem lub 30 minut spacerem.

Mieszkanie w Gandii za €45 000

Mieszkanie 2 pokoi Gandia, Hiszpania € 45,000 1 łazienki 102 m²

W prowincji Walencja, w mieście Gandia, na sprzedaż jest mieszkanie o łącznej powierzchni 102 m². Znajduje się na trzecim piętrze czterokondygnacyjnego budynku wybudowanego w 1975 roku. W obiekcie nie ma windy.

Układ mieszkania obejmuje przestronny salon połączony z jadalnią, z wyjściem na balkon z widokiem na teren zielony. Mieszkanie posiada jedną łazienkę z wanną oraz jasną przestronną garderobę z dostępem do pralni. W ogłoszeniu podano, że mieszkanie wymaga remontu.

Mieszkanie w Torrevieja za €38 500

Kawalerka 1 łazienka Guardamar del Segura, Hiszpania € 38,500 1 łazienki 25 m² 1 Piętro

W Torrevieja, w dzielnicy San Luis, na sprzedaż jest małe mieszkanie typu studio o powierzchni 25 m². Mieszkanie składa się z jednego salonu i łazienki. Sądząc po zdjęciach, mieszkanie będzie wymagało remontu przed wynajęciem (lub zamieszkaniem na własną rękę). Jednak potencjał inwestycyjny tej oferty jest dość dobry ze względu na doskonałą lokalizację w pobliżu dwóch pięknych lagun i Morza Śródziemnego.